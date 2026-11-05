VIC trở thành trụ đỡ chính, VN-Index 'chật vật' giữ sắc xanh

Một số mã ngân hàng góp phần nâng đỡ thị trường trong phiên 5/11. Nguồn: Vietstock Finance.

Tiếp nối đà tăng bùng nổ của phiên 4/11, thị trường chứng khoán ngày 5/11 vẫn duy trì sắc xanh, song lực kéo đã suy yếu đáng kể. Đóng cửa phiên, VN-Index tăng nhẹ 7,7 điểm, dừng tại mốc 1.741 điểm. Trái lại, áp lực bán tại nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ khiến HNX-Index mất 1,27 điểm, xuống 256,6 điểm và UPCoM-Index giảm 0,13 điểm, còn hơn 122 điểm.

Tổng giá trị giao dịch trên cả ba sàn đạt gần 17.500 tỷ đồng, tương ứng hơn 859 triệu cổ phiếu được sang tay. Riêng sàn HoSE ghi nhận giá trị giao dịch 15.830 tỷ đồng, giảm 12% so với phiên 4/11.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng giá trị hơn 297 tỷ đồng trên cả ba sàn. Cụ thể, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 2.144 tỷ đồng và bán ra 2.442 tỷ đồng.

Ở chiều mua ròng, VIX dẫn đầu với giá trị 452 tỷ đồng, bỏ xa các mã đứng sau như CTG (101 tỷ đồng), VIC (54 tỷ đồng), MBB (28 tỷ đồng) và DXG (24 tỷ đồng).

Ngược chiều, VCB chịu áp lực bán ròng lớn nhất với 89 tỷ đồng. Các mã tiếp theo trong danh sách gồm VHM (76 tỷ đồng), VPB (56 tỷ đồng), MSN (50 tỷ đồng) và MSB (49 tỷ đồng).

Đà tăng phụ thuộc lớn vào cổ phiếu VIC

Điểm nhấn trong phiên là vai trò dẫn dắt vượt trội của cổ phiếu VIC. Mã này chốt phiên tại mức 238.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tăng 1,71%, qua đó đóng góp tới 6,54 điểm cho VN-Index. Con số này tương đương hơn 84% tổng mức tăng gần 8 điểm của chỉ số.

Như vậy, nếu không có lực đỡ từ VIC, VN-Index khó duy trì được sắc xanh trong phiên khi áp lực điều chỉnh hiện diện ở nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn.

Bên cạnh VIC, một số mã ngân hàng cũng hỗ trợ chỉ số, trong đó CTG +1,77% lên 31.600 đồng/cổ phiếu, đóng góp xấp xỉ một điểm; STB +2,22%, đóng góp 0,6 điểm; MBB +1,3%, đóng góp 0,5 điểm và HDB +1,13%, đóng góp 0,3 điểm.

Ở nhóm chứng khoán, VIX tiếp tục thu hút dòng tiền khi tăng 3,97% lên 13.100 đồng/cổ phiếu. Với giá trị giao dịch hơn 1.396 tỷ đồng, mã này dẫn đầu thanh khoản toàn thị trường.

Chiều ngược lại, áp lực chốt lời sau phiên tăng mạnh ngày 4/11 khiến một số cổ phiếu trụ quay đầu điều chỉnh. VCB tác động tiêu cực nhất đến VN-Index khi lấy đi 1,02 điểm, với mức giảm 1,09%. VPB cũng mất 1,13%, kéo lùi 0,51 điểm.

FPT đảo chiều sau phiên tăng trần hôm qua, lùi 1,86% xuống 52.900 đồng/cổ phiếu, lấy đi 0,38 điểm của chỉ số. HPG giảm 0,92% xuống 21.500 đồng/cổ phiếu, tác động âm 0,35 điểm; MSN cũng mất 0,97%.

Dù đà tăng của VN-Index phụ thuộc lớn vào VIC, độ rộng thị trường vẫn nghiêng nhẹ về bên mua. Toàn thị trường ghi nhận 351 mã tăng giá, trong đó có 35 mã tăng trần; 302 mã giảm giá, gồm 17 mã giảm sàn; còn lại 836 mã đứng giá.

Tại nhóm chứng khoán, diễn biến phân hóa khá rõ. Bên cạnh VIX, các mã VND và TCX lần lượt tăng 1,79% và 1,94%. Trong khi đó, SSI giữ giá tham chiếu 20.400 đồng/cổ phiếu, HCM giảm 1,03%; ORS mất 2,03%; MBS -0,62%; VCI -0,99%;...

Nhóm bất động sản nhìn chung vẫn duy trì sắc xanh. VHM nhích 0,16%; CEO +1,68%; TCH +1,96%; DIG +2,5%; NVL đứng tại giá tham chiếu, trong khi TAL tăng trần 6,79% lên 22.800 đồng/cổ phiếu.