VIC tiếp tục 'gánh' chỉ số, khối ngoại gom cổ phiếu ngân hàng

Kết phiên 23-10, VN Index tăng 13,52 điểm (0,77%), lên trên 1.744 điểm. Dù chỉ số ghi nhận mức tăng 2 chữ số, bảng điện HoSE vẫn khá cân bằng với 144 mã tăng so với 156 mã giảm.

Đóng góp tích cực nhất cho thị trường là VIC với gần 6 điểm. Theo sau là loạt cổ phiếu ngân hàng gồm STB (1,8 điểm), ACB (1 điểm), LPB (0,9 điểm), VCB (0,8 điểm), BID (0,7 điểm) và CTG (0,65 điểm).

Ở chiều ngược lại, HPG là mã tác động tiêu cực nhất đến VN Index, nhưng cũng chỉ khiến chỉ số mất khoảng 0,5 điểm.

So với phiên trước, thanh khoản phiên cuối tuần cải thiện đáng kể, với 763 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương đương giá trị giao dịch đạt 16.330 tỷ đồng.

Trái với diễn biến tích cực của thị trường, nhà đầu tư nước ngoài sau 2 phiên mua ròng đã quay lại trạng thái bán ròng. Trong phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng 477 tỷ đồng trên HoSE.

Tâm điểm bán ròng của khối ngoại là ACB với giá trị 469 tỷ đồng. Tiếp theo là FPT (146 tỷ đồng), STB (183 tỷ đồng) và PNJ (109 tỷ đồng). Đáng chú ý, dù chịu áp lực bán ròng lớn từ khối ngoại, STB vẫn bất ngờ kết phiên ở mức giá trần, tăng 7%.

Ở chiều mua, nhà đầu tư nước ngoài tập trung gom cổ phiếu ngân hàng, với TCB được mua ròng 152 tỷ đồng, CTG (61 tỷ đồng), HDB (54 tỷ đồng) và VPB (39 tỷ đồng).