Biến động nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ kết phiên 25/11. Nguồn: Vietstock Finance

Kết phiên giao dịch ngày 25/11, VN-Index giảm 9,69 điểm xuống 1.687,45 điểm. HNX-Index cũng giảm 4,77 điểm trong khi UPCoM ngược chiều tăng 0,65 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 17.307 tỷ đồng, tương ứng khối lượng giao dịch hơn 661 triệu cổ phiếu. Trong đó, giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 8.209,63 tỷ đồng, chiếm hơn 47% tổng giá trị giao dịch.

Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 454 mã giảm giá, trong đó có 38 mã giảm sàn, trong khi có 252 mã tăng giá và 837 mã đứng giá.

Khối ngoại giao dịch hơn 8.700 tỷ đồng và bán ròng hơn 5.600 tỷ đồng. VIC là tâm điểm với giá trị bán ròng hơn 4.700 tỷ đồng, vượt xa các mã còn lại. Đây chủ yếu là giao dịch thỏa thuận.

Đứng thứ hai trong danh sách bán ròng là MSN với giá trị 123 tỷ đồng, tiếp đến là VIX 60 tỷ đồng, HDB 55 tỷ đồng, MCH 43 tỷ đồng, MSB 40 tỷ đồng, ACB 39 tỷ đồng, VPB 37 tỷ đồng, VCB 35 tỷ đồng, HPG 33 tỷ đồng…

Ở chiều mua ròng, VNM dẫn đầu với giá trị 33 tỷ đồng, theo sau là SAB 29 tỷ đồng, HCM 28 tỷ đồng, PNJ 27 tỷ đồng, IDC 26 tỷ đồng, HDG 24 tỷ đồng..

THD mất hơn 45% giá trị sau 6 phiên

Tại nhóm bất động sản, phần lớn cổ phiếu giao dịch dưới tham chiếu. Trong nhóm cổ phiếu họ Vingroup, VIC giảm 0,12%, VHM giảm 0,65%, trong khi VRE đứng giá. NVL giảm sâu gần 4%. Nhiều mã vốn hóa nhỏ và vừa khác bị bán mạnh như THD, HDC, VRC giảm sàn; CEO -4,35%, TCH -3,38%, DIG -3,3%, DXG -3,23, KDH -2,61%, CKG -3,86%. PDR, VPI giảm hơn 1%; NLG, KBC, DIG, TAL… giảm nhẹ.

Đây là phiên thứ tư liên tiếp cổ phiếu THD của CTCP Thaiholdings giảm sàn. Mã kết phiên ở giá 50.400 đồng/cp – thấp nhất kể từ tháng 5/2026. Trước đó, mã cũng có một phiên giảm sàn và một phiên giảm mạnh 8,38%.

Tính chung sau 6 phiên (từ 17/11 – 25/11), THD mất hơn 45% giá trị khi giảm từ giá 92.700 đồng/cp xuống còn 50.400 đồng/cp.

Giai đoạn tháng 5-6/2026, cổ phiếu của Thaiholdings từng tăng “bốc đầu” từ vùng giá hơn 30.000 đồng/cp lên vùng giá hơn 200.000 đồng/cp, tương ứng mức tăng hơn 6 lần.

Thời gian gần đây Thaiholdings không có thông tin gì mới.

Diễn biến cổ phiếu THD.

MSR 'hút tiền' trở lại

Trở lại với diễn biến thị trường, áp lực bán hôm nay còn hiện diện trên diện rộng tại nhóm cổ phiếu chứng khoán, với CTS giảm 4,76%, SHS giảm 3,73%, BSI giảm 3,64%, ORS giảm 3,35%, VND giảm 3,11%, VIX giảm 2,77%, SSI giảm 2,28%, VCK giảm 2,28%, VCI giảm 2,13%... Trong nhóm chỉ còn hai mã nhỏ giữ được sắc xanh là PSI +1,4%, VIG +2,8%.

Ở nhóm ngân hàng, sắc đỏ chiếm ưu thế song mức điều chỉnh không lớn. NAB giảm sâu nhất khi mất hơn 3%. SHB cũng giảm 1,9%; MSB, TPB, VIB, ABB giảm hơn 1%, còn lại giảm nhẹ.

KLB của KienlongBank ngược chiều tăng trần lên giá 10.900 đồng/cp, với khối lượng khớp lệnh tăng vọt lên hơn 1,5 triệu đơn vị, so với 3 phiên trước chỉ hơn 100.000 đơn vị mỗi phiên.

Ngoài ra trong nhóm ngân hàng còn có SGB +3,1%, PCB +1,12%, ACB tăng nhẹ.

Tại nhóm nguyên vật liệu, các cổ phiếu thép chịu áp lực điều chỉnh với NKG giảm 6,58%, HPG giảm 1,72%. Điểm sáng của nhóm này là cổ phiếu MSR của Masan High-Tech Materials tăng trần 14,94% lên giá 55.400 đồng/cp. Trước đó, MSR có 6 phiên giảm liên tiếp, từ vùng giá 58.600 đồng/cp xuống 48.400 đồng/cp.

Nhóm năng lượng cũng bao phủ sắc đỏ. BSR giảm 2,13%, OIL giảm 3,33%, PVS giảm 2,6%, PVD giảm 2,45%, PVT giảm 2,4%, PLX giảm 1,5%...

Nhóm cổ phiếu tiêu dùng ghi nhận diễn biến phân hóa khi SAB tăng 2,44%, PNJ tăng 1,58%, SBT tăng 0,47% và VNM tăng 0,38%. Ở chiều ngược lại, MCH giảm 2,11%, MWG giảm 1,41% và MSN giảm 0,43%.

Ở nhóm công nghệ thông tin, FPT giảm 1,71%.

Trong khi đó, sắc xanh xuất hiện tại một số cổ phiếu đơn lẻ như HVN +2,53%, CII +1,5%, GMD +1,16%; VJC, GEX tăng nhẹ…