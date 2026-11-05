Vibrant HCMC sôi động với các hoạt động tổng kích cầu tiêu dùng cuối năm

Lãnh đạo Sở Công thương tham quan một gian hàng trưng bày sản phẩm của doanh nghiệp tại hội chợ. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Tổng kích cầu qua mô hình “5 trong 1”

Đây là bước triển khai tiếp theo sau khi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công bố kế hoạch phối hợp thực hiện chương trình ngày 28/10/2026 tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu đưa Vibrant HCMC từ giai đoạn công bố kế hoạch sang kết nối hoạt động, ưu đãi và trải nghiệm phục vụ người dân, du khách.

Với thông điệp “Thành phố Hồ Chí Minh-Sống động từng trải nghiệm”, Chương trình hướng đến kết nối các hoạt động mua sắm, thương mại, dịch vụ, văn hóa và du lịch trong một kế hoạch kích cầu thống nhất.

Nhiều hoạt động khuyến mại sẽ được thực hiện từ chương trình Vibrant HCMC. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Việc mở cổng songdong.hochiminhcity.gov.vn và hello.hochiminhcity.gov.vn tạo thêm điểm tiếp cận tập trung để công chúng theo dõi thông tin chương trình, tìm hiểu các hoạt động hưởng ứng, điểm đến và ưu đãi do doanh nghiệp đồng hành triển khai. Các nội dung, chương trình ưu đãi và tiện ích được tiếp tục cập nhật theo từng giai đoạn vận hành, phù hợp với thời gian và điều kiện áp dụng của từng đối tác.

Hệ sinh thái số của Vibrant HCMC được định hướng kết nối 5 nhóm trải nghiệm gồm: mua sắm tập trung, thương mại điện tử, du lịch-trải nghiệm, thanh toán số và tài chính số. Thay vì các hoạt động khuyến mại diễn ra riêng lẻ, chương trình hướng đến liên kết kênh trực tuyến với các không gian mua sắm, sự kiện và dịch vụ tại thành phố, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận của người tiêu dùng và cơ hội tham gia của doanh nghiệp.

Thúc đẩy hơn 30.000 tỷ đồng tổng giá trị giao dịch hàng hóa

Theo kế hoạch, tối 11/11/2026, Lễ công bố “Vibrant HCMC-Shopping Season” dự tính diễn ra tại công viên Lam Sơn với các hoạt động giới thiệu thương hiệu và biểu diễn.

Cũng tại khu vực này, Tuần lễ kích cầu Vibrant HCMC từ ngày 11 đến 15/11 sẽ tổ chức các không gian trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm, chương trình khuyến mại và hoạt động tương tác với người tiêu dùng.

Các hoạt động hưởng ứng sẽ được triển khai rộng khắp tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố, từ các trung tâm thương mại đến những không gian công cộng hướng đến tạo thêm những điểm đến thu hút người dân và du khách, khuyến khích các hoạt động vui chơi, mua sắm và trải nghiệm trực tiếp, qua đó gia tăng sức mua, thúc đẩy tiêu dùng và lan tỏa không khí sôi động trên toàn thành phố.

Nhiều mặt hàng đặc sản vùng miền được giới thiệu tại Hội chợ. (Ảnh: TRỌNG ANH)

Từ ngày 13 đến 15/11, Tuần lễ Nhà sáng tạo nội dung số tại phố đi bộ Nguyễn Huệ do Sở Văn hóa và Thể thao làm đầu mối, tiếp tục mở rộng kết nối giữa Chương trình với cộng đồng sáng tạo và người dân. Hoạt động dự tính có các không gian giới thiệu giải pháp, dịch vụ và thanh toán số, cùng chương trình đại nhạc hội ngày 14/11.

Theo thống kê, chương trình ghi nhận khoảng 97 chương trình khuyến mại do các đối tác đề xuất, với tổng giá trị các gói kích cầu dự tính triển khai ước tính hơn 250 tỷ đồng và sự đồng hành của hơn 100 thương hiệu.

Vibrant HCMC đặt mục tiêu thúc đẩy hơn 30.000 tỷ đồng tổng giá trị giao dịch hàng hóa (GMV) qua các nền tảng thương mại và thanh toán, trong đó khoảng 10.000-11.000 tỷ đồng là phần giao dịch tăng thêm kỳ vọng nhờ chương trình.

Đây là chỉ tiêu mục tiêu, không phải kết quả phát sinh tại thời điểm mở cổng; hiệu quả thực tế sẽ được đánh giá theo tiến độ triển khai, dữ liệu phù hợp và mức độ tham gia của các đối tác.

Trong khuôn khổ Chương trình, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) phối hợp Sở Công thương, Trung tâm Chuyển đổi số thành phố và các đơn vị liên quan thúc đẩy hợp phần thanh toán số, tài chính số; kết nối ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán, doanh nghiệp fintech và đối tác quốc tế tham gia theo quy định.

Các hướng kết nối bao gồm giải pháp thanh toán thuận tiện cho khách quốc tế, thanh toán xuyên biên giới và dịch vụ tài chính hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người bán thông qua các tổ chức đủ điều kiện.

Việc đưa 2 cổng trực tuyến vào vận hành, đồng thời chuẩn bị các hoạt động tại nhiều điểm đến từ ngày 11/11, là bước khởi đầu cho quá trình triển khai liên tục của Vibrant HCMC trong mùa mua sắm cuối năm và dịp Tết.

Cơ quan điều hành VIFC-HCMC tiếp tục phối hợp các sở, ngành và cộng đồng doanh nghiệp để mở rộng các hoạt động kết nối, bổ sung ưu đãi và giải pháp thanh toán, hướng tới tạo thêm sức mua thực chất cho thành phố.