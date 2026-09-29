VIB vận hành hệ thống giao dịch nguồn vốn, ngoại hối trên AWS

VIB tăng năng lực quản trị giao dịch nguồn vốn, ngoại hối với Front Arena. (Ảnh minh họa)

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) vừa chính thức đưa hệ thống lõi phục vụ hoạt động kinh doanh nguồn vốn, ngoại hối và giao dịch trên thị trường tài chính, sử dụng nền tảng Front Arena của FIS Global, vào vận hành trên hạ tầng điện toán đám mây Amazon Web Services (AWS).

Với việc đưa hệ thống vào vận hành, VIB trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam vận hành Front Arena trên AWS. Đây cũng là bước tiếp theo trong định hướng Cloud-First của VIB, khi hạ tầng điện toán đám mây được mở rộng vào các hệ thống trọng yếu.

Front Arena là nền tảng giao dịch và quản trị rủi ro đa tài sản do FIS phát triển, được thiết kế để quản lý xuyên suốt vòng đời giao dịch, từ thực hiện giao dịch, quản lý vị thế và rủi ro đến xử lý sau giao dịch trên một kiến trúc thống nhất.

Theo VIB, hệ thống mới giúp mở rộng năng lực xử lý giao dịch, tăng mức độ tự động hóa, nâng cao khả năng quản trị rủi ro theo thời gian thực, đồng thời giảm các thao tác nhập liệu, chuyển đổi và đối soát thủ công. Hệ thống cũng hỗ trợ ngân hàng tiếp cận thông tin kịp thời hơn trong quá trình ra quyết định và xử lý quy mô giao dịch lớn hơn với khả năng kiểm soát đồng bộ.

Ông Trần Chí Thanh, Giám đốc Khối Nguồn vốn và Ngoại hối VIB, cho biết việc đầu tư hệ thống giao dịch sử dụng Front Arena là một bước trong chiến lược xây dựng nền tảng năng lực kinh doanh nguồn vốn và ngoại hối cho giai đoạn tiếp theo, trong bối cảnh ngân hàng bước vào giai đoạn VIB 3.0 với quy mô lớn hơn và yêu cầu quản trị cao hơn.

Trong hoạt động nguồn vốn và ngoại hối, VIB cho biết doanh số các sản phẩm cấu trúc và phái sinh tăng trưởng kép 45% mỗi năm trong giai đoạn 2020-2025. Ngân hàng cũng cho biết đang nằm trong Top 2 về giao dịch hoán đổi ngoại tệ toàn thị trường.

Theo VIB, đến tháng 8/2026, tổng vốn huy động nước ngoài của ngân hàng đạt hơn 1,6 tỷ USD.