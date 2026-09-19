VIB tất toán sớm 2.000 tỷ đồng trái phiếu, chốt phương án nâng vốn lên hơn 37.300 tỷ đồng

Thanh toán 4.200 tỷ đồng trái phiếu cũ, lên kế hoạch huy động mới

Theo báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (mã chứng khoán: VIB) đã chi 2.000 tỷ đồng để mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã VIB12503 vào ngày 15/09/2026. Lô giấy tờ có giá này được phát hành ngày 15/09/2025 với kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào năm 2028. Việc thanh toán toàn bộ dư nợ giúp tổ chức phát hành xóa sổ lô trái phiếu này trước hạn hai năm.

Dữ liệu thống kê cho thấy đây là lô trái phiếu thứ ba được ngân hàng chi tiền tất toán sớm chỉ trong chưa đầy một tháng. Trước đó, mã VIB12502 trị giá 1.200 tỷ đồng và mã VIB12501 trị giá 1.000 tỷ đồng cũng lần lượt được ngân hàng mua lại vào các ngày 29/08 và 28/08/2026.

Cùng với việc cấu trúc lại các khoản nợ cũ, đầu tháng 09/2026, Hội đồng quản trị ngân hàng đã ban hành Nghị quyết số 048.26.BOD phê duyệt kế hoạch chào bán trái phiếu bổ sung vốn cấp 2. Tổng khối lượng huy động tối đa đạt 4.000 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động này sẽ được phân bổ trực tiếp cho hoạt động cấp tín dụng đối với nhóm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, căn cứ trên nhu cầu vốn thực tế và điều kiện thị trường.

Phát hành hơn 331 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu

Về cấu trúc vốn cổ phần, ngày 11/09/2026, ngân hàng đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện phương án chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 9,5%. Cụ thể, nhà đầu tư sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ nhận thêm 95 cổ phiếu mới. Tương ứng với tỷ lệ này, ngân hàng sẽ phát hành 323,38 triệu cổ phiếu. Nguồn vốn tài trợ được trích lập từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán.

Trong cùng ngày 11/09, chương trình phát hành 8 triệu cổ phiếu lựa chọn cho người lao động (ESOP) cũng chính thức được triển khai. Đặc điểm của đợt phân phối này là cổ phiếu được thưởng trực tiếp, người lao động không phải đóng tiền mua. Nguồn vốn bù đắp tiếp tục được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Toàn bộ lượng cổ phiếu ESOP này chịu điều kiện hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

Hiện tại, ngân hàng đang chờ kết quả phân phối cuối cùng. Sau khi hoàn thiện các thủ tục ghi nhận của hai đợt phát hành trên, quy mô vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ mức hiện tại lên gần 37.354 tỷ đồng.