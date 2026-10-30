VIB tăng thu dịch vụ, đẩy mạnh trích lập dự phòng sau 9 tháng

Thu dịch vụ gấp đôi, VIB lãi quý 3 hơn 2.400 tỷ đồng. Ảnh: VIB

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB, mã: VIB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2026 với lợi nhuận trước thuế đạt 2.406 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 1.925 tỷ đồng, cùng tăng 18,5% so với cùng kỳ (YoY).

Trong quý 3/2026, VIB ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt gần 4.781 tỷ đồng, tăng 14,6% (YoY). Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 990 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước, qua đó bổ sung nguồn thu bên cạnh hoạt động tín dụng.

Ở các mảng kinh doanh ngoài lãi khác, lãi thuần từ hoạt động khác tại ngân hàng đạt 673 tỷ đồng, tăng 56,2% (YoY). Tuy nhiên, VIB lỗ gần 368 tỷ đồng từ kinh doanh ngoại hối, gấp 3,6 lần mức lỗ cùng kỳ năm trước, phần nào làm giảm đóng góp từ các nguồn thu ngoài lãi.

VIB giảm nhẹ chi phí hoạt động trong quý 3/2026 xuống 1.796 tỷ đồng. Cùng với sự cải thiện của các nguồn thu chủ chốt, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tại ngân hàng đạt 4.305 tỷ đồng, tăng 35% (YoY).

Trong kỳ, VIB tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lên 1.898 tỷ đồng, tăng 64% (YoY). Với mức tăng chi phí dự phòng cao hơn tốc độ tăng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận tăng 18,5% (YoY).

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, ngân hàng ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 11.187 tỷ đồng, tăng 13% (YoY), trong khi lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 5.530 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Do tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng từ 2.215 tỷ đồng lên 4.385 tỷ đồng, tương đương gần gấp đôi cùng kỳ, kết quả VIB ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 6.071 tỷ đồng, tăng 7,7% (YoY).

Tại ngày 30/9/2026, VIB có tổng tài sản đạt 599.584 tỷ đồng, tăng 7,8% so với đầu năm. Trong đó, ngân hàng ghi nhận dư nợ cho vay khách hàng đạt 405.812 tỷ đồng, tăng 7,6% so với đầu năm.

Ở phía nguồn vốn, VIB ghi nhận tiền gửi khách hàng đạt 322.211 tỷ đồng, tăng 9,4% so với đầu năm. Ngân hàng duy trì tốc độ tăng tiền gửi khách hàng cao hơn tốc độ tăng cho vay khách hàng trong 9 tháng đầu năm.

Về chất lượng tài sản, VIB ghi nhận tổng nợ xấu, gồm nợ từ nhóm 3 đến nhóm 5, đạt 13.167 tỷ đồng tại ngày 30/9/2026, tăng 16,2% so với đầu năm.

Do nợ xấu tăng nhanh hơn số dư dự phòng, VIB ghi nhận tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm từ 43% hồi đầu năm xuống khoảng 42% tại cuối quý 3/2026. Ngân hàng theo đó có bộ đệm dự phòng tương đương khoảng 42 đồng cho mỗi 100 đồng nợ xấu.

Về nhân sự, VIB có 9.600 nhân viên tại ngày 30/9/2026, giảm 678 người so với đầu năm. Tính bình quân trong 9 tháng đầu năm 2026, ngân hàng có 9.781 cán bộ, nhân viên, giảm 1.111 người so với cùng kỳ năm 2025.

Mặc dù thu hẹp quy mô nhân sự, VIB ghi nhận thu nhập bình quân của nhân viên tăng từ 35,8 triệu đồng lên 37,1 triệu đồng/người/tháng, tương ứng tăng khoảng 3,6% so với cùng kỳ.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 29/10, cổ phiếu VIB giảm 150 đồng, tương ứng 1,06% so với phiên trước, xuống 14.000 đồng/cp. Khối lượng giao dịch đạt hơn 11,66 triệu cổ phiếu, giảm 21,5% so với phiên 28/10; giá trị giao dịch đạt 166,63 tỷ đồng, giảm 19,6%.