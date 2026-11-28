Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực 2 vừa thông báo kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn (VIB Sài Gòn). Kết luận ghi nhận những kết quả của chi nhánh trong hoạt động kinh doanh, trong đó việc thực hiện tăng trưởng tín dụng, huy động vốn và chấp hành quy định về ngoại hối nhìn chung phù hợp với quy định pháp luật.

Về quản lý nợ, kết luận thanh tra ghi nhận việc phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tại chi nhánh nhìn chung được thực hiện đúng các quy định. Kết luận cũng ghi nhận việc chi nhánh triển khai các biện pháp xử lý và hạn chế nợ xấu, cùng với việc thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong hoạt động cấp tín dụng, kết luận thanh tra nêu một số hạn chế ở khâu thẩm định và quyết định cho vay. Việc kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay còn thiếu chặt chẽ và chưa đầy đủ theo quy định. Theo kết luận thanh tra, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trên là do VIB Sài Gòn chấp hành chưa chặt chẽ các quy định về cho vay. Trách nhiệm thuộc về các tập thể, cá nhân thực hiện những khâu nghiệp vụ liên quan.

Thanh tra NHNN Khu vực 2 yêu cầu trụ sở chính VIB và VIB Sài Gòn chấn chỉnh, khắc phục theo từng nội dung nêu trong kết luận. Cơ quan thanh tra đưa ra 4 khuyến nghị và 2 kiến nghị đối với trụ sở chính VIB, cùng 4 khuyến nghị và 6 kiến nghị đối với chi nhánh. Thời hạn hoàn thành các kiến nghị được xác định cụ thể tại từng kiến nghị trong kết luận thanh tra.