VIB lãi 7.591 tỷ đồng sau 9 tháng, tỷ lệ nợ xấu quay đầu tăng lên 3,2%

Lợi nhuận 9 tháng tăng 7,7%

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) ghi nhận thu nhập lãi thuần trong quý đạt 4.781 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ nhờ sự cải thiện của lợi suất tài sản sinh lãi.

Nguồn thu ngoài lãi cũng khởi sắc: lãi từ hoạt động dịch vụ tăng gấp đôi, mang về 990 tỷ đồng và lãi từ hoạt động khác tăng 56%, mang về 673 tỷ đồng đã bù đắp mức lỗ 368 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh ngoại hối.

Tổng thu nhập hoạt động quý III theo đó đạt hơn 6.100 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.

Với việc tiết giảm chi phí hoạt động, dù chủ động tăng trích lập dự phòng 64% so với cùng kỳ lên gần 1.900 tỷ đồng, VIB vẫn báo lãi trước thuế quý III tăng 19%, đạt 2.406 tỷ đồng.

Ảnh: T.D tổng hợp từ BCTC

Lũy kế 9 tháng, ngân hàng lãi trước thuế 7.591,5 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ và hoàn thành 66% mục tiêu lợi nhuận năm.

Mức tăng trưởng lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng của ban lãnh đạo một phần do áp lực trích lập dự phòng duy trì ở mức cao. 9 tháng năm 2026, VIB đã dành 4.385 tỷ đồng, tương ứng 37% lợi nhuận vận hành để trích lập dự phòng, tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.

Tỷ lệ nợ xấu tăng trở lại sau 5 quý giảm liên tục

Ở phía bảng cân đối kế toán, tại cuối quý III/2026, tổng tài sản của VIB đã tăng 7,8% so với đầu năm, đạt 599.583 tỷ đồng. Tốc độ mở rộng bảng cân đối tương đối thận trọng so với một số ngân hàng tầm trung trong hệ thống, trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng tại cuối quý III ở mức 7,68%.

Xét theo lĩnh vực, phân khúc thế mạnh của ngân hàng là tín dụng bán lẻ chỉ tăng trưởng 0,4% từ đầu năm đến nay. Cho vay kinh doanh BĐS và xây dựng nổi lên thành những động lực chính với mức tăng lần lượt 48% và 84%, lên hơn 31.000 tỷ đồng và hơn 12.000 tỷ đồng.

Về chất lượng tín dụng, dư nợ xấu ghi nhận tăng 13% sau một quý lên hơn 13.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu quay đầu tăng trở lại sau 5 quý giảm liên tục, lên mức 3,2% (tức tăng 0,27 điểm % so với quý liền trước). Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tại cuối quý III giảm nhẹ xuống 42%, trong nhóm thấp nhất ngành.

Ảnh: T.D tổng hợp từ BCTC

Trong một báo cáo phân tích mới đây, Chứng khoán DSC nhận định rằng áp lực lên khả năng trả nợ của khách hàng trong môi trường lãi suất cao đã phản ánh vào sự biến động của các nhóm nợ xấu tại VIB. Cùng đó, việc liên tục duy trì bộ đệm dự phòng rủi ro mỏng trong nhiều quý gần đây đã tạo sức ép lên chi phí trích lập - điều tác động trực tiếp đến bức tranh lợi nhuận của ngân hàng.

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) gần đây cũng điều chỉnh giảm dự phóng lợi nhuận trước thuế của VIB 5% so với dự phóng trước đó, xuống mức 10.600 tỷ đồng, dựa trên một số giả định như thu nhập ngoài lãi giảm 17% so với dự phóng cũ, chủ yếu do triển vọng kém khả quan hơn của hoạt động kinh doanh FX, mua bán chứng khoán và thu hồi nợ xấu đã XLRR; chi phí hoạt động giảm 14% nhờ tối ưu quy mô nhân sự; chi phí trích lập dự phòng tăng 16% nhằm đẩy mạnh xử lý rủi ro và duy trì bộ đệm dự phòng trong bối cảnh nợ xấu hình thành ròng chưa có dấu hiệu cải thiện.