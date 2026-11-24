VIB tăng tốc mua lại trái phiếu trước thềm năm 2027. Ảnh: VIB

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB, mã: VIB) vừa công bố kế hoạch mua lại trước hạn 3 lô trái phiếu với tổng mệnh giá 6.000 tỷ đồng trong tháng 12/2026.

Cụ thể, lô trái phiếu VIB12509 trị giá 2.000 tỷ đồng dự kiến được mua lại toàn bộ vào ngày 16/12/2026. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 16/12/2025, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 16/12/2028.

Hai lô trái phiếu còn lại có giá trị 2.000 tỷ đồng mỗi lô, được phát hành lần lượt vào ngày 18/12/2024 và 24/12/2025, với kỳ hạn tương ứng 7 năm và 2 năm.

Trước đó, VIB cũng công bố kế hoạch mua lại toàn bộ 3.000 tỷ đồng trái phiếu mã VIB12508 vào ngày 7/12/2026. Như vậy, nếu hoàn tất các phương án trên, tổng giá trị trái phiếu được ngân hàng mua lại trước hạn trong tháng 12 sẽ đạt 9.000 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong giai đoạn từ ngày 28/8 đến ngày 17/11/2026, VIB đã mua lại trước hạn 5 lô trái phiếu với tổng mệnh giá 10.200 tỷ đồng. Các lô này đều được phát hành trong năm 2025, có kỳ hạn 3 năm và lãi suất dao động từ 5,6 - 6,4%/năm.

Từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 9, VIB lần lượt mua lại 3 lô trái phiếu VIB12501, VIB12502 và VIB12503 với tổng giá trị 4.200 tỷ đồng, cùng lãi suất 5,6%/năm.

Ngân hàng tiếp tục tất toán 3.000 tỷ đồng trái phiếu VIB12506 vào ngày 27/10 và 3.000 tỷ đồng trái phiếu VIB12507 vào ngày 17/11, với lãi suất lần lượt là 6%/năm và 6,4%/năm. Riêng lô VIB12507, tổng số tiền thanh toán đạt 3.192 tỷ đồng, bao gồm 3.000 tỷ đồng tiền gốc và 192 tỷ đồng tiền lãi.

Nếu hoàn tất kế hoạch trong tháng 12, tổng mệnh giá trái phiếu được VIB mua lại trước hạn từ cuối tháng 8 đến cuối năm 2026 sẽ đạt 19.200 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, trong giai đoạn tháng 8 - 10/2026, VIB đã huy động 12.800 tỷ đồng thông qua 6 lô trái phiếu. Trong đó, 12.300 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, với lãi suất từ 8,9 - 9%/năm; 500 tỷ đồng trái phiếu mã VIBL12606 có kỳ hạn 7 năm, áp dụng lãi suất thả nổi ban đầu 9,4%/năm.

Gần nhất, ngày 16/11, VIB phát hành thành công 100 tỷ đồng trái phiếu mã VIBL12607, kỳ hạn 7 năm, lãi suất cố định 9,6%/năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 16/11/2033.

Xét riêng nhóm trái phiếu có cùng kỳ hạn 3 năm, lãi suất bình quân gia quyền của các lô phát hành mới đạt 8,98%/năm, cao hơn khoảng 3 điểm phần trăm so với mức 5,95%/năm của nhóm đã được mua lại.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 3/2026, VIB đạt lợi nhuận trước thuế 2.406 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt gần 4.781 tỷ đồng, tăng 14,6% YoY, trong khi lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 990 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận sau thuế của ngân hàng đạt 6.071 tỷ đồng, tăng 7,7% YoY, trong bối cảnh chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng gần gấp đôi lên 4.385 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của VIB đạt 599.584 tỷ đồng, tăng 7,8% so với đầu năm (YTD). Dư nợ cho vay khách hàng đạt 405.812 tỷ đồng, tăng 7,6% YTD, trong khi tiền gửi khách hàng tăng 9,4% YTD, lên 322.211 tỷ đồng. Về chất lượng tài sản, tổng nợ xấu tại ngân hàng tăng 16,2% YTD, lên 13.167 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ nợ xấu khoảng 3,24%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm từ 43% hồi đầu năm xuống khoảng 42% vào cuối quý 3/2026.