Quyết nghị tăng vốn điều lệ VIBAMC lên 4.500 tỷ đồng

Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam (VIB, mã chứng khoán: VIB) vừa chính thức phê duyệt phương án tăng quy mô vốn điều lệ và tiến hành sửa đổi điều lệ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam (VIBAMC). Theo nội dung nghị quyết, quy mô vốn điều lệ của công ty con này sẽ được điều chỉnh tăng mạnh từ mức 3.500 tỷ đồng lên ngưỡng 4.500 tỷ đồng. Toàn bộ phần vốn tăng thêm 1.000 tỷ đồng sẽ được cấp trực tiếp từ nguồn vốn chủ sở hữu của ngân hàng mẹ. Thời hạn hoàn tất thủ tục và thực hiện giải ngân được ấn định phải hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản VIBAMC được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 12 năm 2009 dưới mô hình doanh nghiệp do ngân hàng mẹ sở hữu 100% vốn. Đây hiện là đơn vị công ty con duy nhất do VIB trực tiếp nắm giữ sở hữu trên cơ cấu tập đoàn. Pháp nhân này hoạt động chuyên biệt trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác các tài sản bảo đảm, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ ngân hàng mẹ nâng cao năng lực thu hồi, xử lý nợ xấu và bảo vệ chất lượng bảng cân đối kế toán. Việc được bổ sung nguồn vốn quy mô lớn sẽ giúp VIBAMC gia tăng năng lực tài chính để xử lý khối lượng tài sản ngày càng phức tạp trên thị trường.

Khởi động quy trình bầu cử nhân sự cấp cao và kiện toàn quy chế quản trị

Cùng thời điểm tăng vốn cho công ty con, ngân hàng cũng đang triển khai các bước chuẩn bị cho quá trình kiện toàn bộ máy nhân sự thượng tầng. Cụ thể, ngày 16/11/2026 đã được ấn định là ngày chốt danh sách cổ đông cuối cùng để thực hiện quyền ứng cử và đề cử các nhân sự dự kiến bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới. Tỷ lệ thực hiện quyền được quy định là 1 chia 1, đồng nghĩa với việc cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ có một quyền biểu quyết tương ứng để tham gia định hình cơ cấu lãnh đạo cốt cán.

Cùng với công tác chuẩn bị nhân sự, ngân hàng cũng đang triển khai quy trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một loạt các khung khổ pháp lý nội bộ quan trọng. Danh mục tài liệu trình cổ đông biểu quyết bao gồm Quy chế nội bộ về Quản trị công ty số 1002.BOD phiên bản 2026, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, cùng Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát số 1001.BOS phiên bản 2026. Đáng chú ý, ngân hàng cũng xin ý kiến thông qua phương án khắc phục dự kiến để kích hoạt trong các kịch bản cần áp dụng biện pháp can thiệp sớm. Quá trình phát phiếu và thu thập ý kiến cổ đông được dự kiến triển khai bắt đầu từ ngày 18/11/2026 để bảo đảm cơ sở pháp lý vững chắc cho định hướng quản trị trong giai đoạn phát triển tiếp theo.