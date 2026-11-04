VIB bổ nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc mới, tiếp tục kiện toàn Ban điều hành

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB, HOSE: VIB) vừa bổ nhiệm ông Trần Chí Thanh và bà Đặng Thị Phương Diễm giữ chức Phó Tổng Giám đốc, nâng tổng số lượt bổ nhiệm nhân sự vào vị trí này trong năm 2026 lên 3 lượt. Trước đó, ngân hàng cũng có sự thay đổi nhân sự cấp cao khi một Phó Tổng Giám đốc thôi nhiệm vụ và một nhân sự khác được bổ nhiệm vào Ban điều hành.

Ông Trần Chí Thanh, tân Phó Tổng Giám đốc VIB (Ảnh: VIB).

Cụ thể, theo Nghị quyết số 057.26.BOD.1 ngày 2/11/2026, HĐQT VIB bổ nhiệm ông Trần Chí Thanh giữ chức Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Nguồn vốn và Ngoại hối.

Cùng ngày, tại Nghị quyết số 057.26.BOD.2, ngân hàng quyết định bổ nhiệm bà Đặng Thị Phương Diễm giữ chức Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Dịch vụ Vận hành. Cả hai quyết định đều có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nghị quyết do ông Đặng Khắc Vỹ, đại diện HĐQT, ký xác nhận.

Ông Trần Chí Thanh gia nhập VIB từ năm 2008, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại Khối Nguồn vốn và Ngoại hối như Giám đốc Phòng Thị trường vốn, Giám đốc Phòng Kinh doanh, Giám đốc Phòng Định chế tài chính phi ngân hàng và Phó Giám đốc Khối. Trước khi gia nhập VIB, ông có hơn 7 năm làm việc tại Techcombank trong lĩnh vực kinh doanh nguồn vốn, ngoại hối và quản trị rủi ro thị trường.

Bà Đặng Thị Phương Diễm, tân Phó Tổng Giám đốc VIB (Ảnh: VIB).

Trong khi đó, bà Đặng Thị Phương Diễm gia nhập VIB từ năm 2002. Bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý trong lĩnh vực vận hành, thanh toán và dịch vụ ngân hàng, gần nhất là Giám đốc Khối Dịch vụ Vận hành. Bà Diễm có bằng Thạc sĩ Kinh tế và Cử nhân Kinh tế tại Đại học Kinh tế TP.HCM.

Trước hai quyết định bổ nhiệm trên, VIB cũng có một số thay đổi nhân sự cấp cao trong năm 2026.

Theo đó, ngày 18/5/2026, ông Hồ Vân Long thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Ban Dịch vụ Tài chính kiêm Giám đốc Tài chính (CFO), chuyển sang đảm nhiệm vị trí Giám đốc Chiến lược cấp cao và báo cáo trực tiếp cho Tổng Giám đốc.

Đến ngày 1/7/2026, VIB bổ nhiệm ông Trần Hữu Thuận giữ chức Phó Tổng Giám đốc. Trước khi được bổ nhiệm, ông Thuận là Giám đốc Trung tâm Thẩm định và Phê duyệt tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp và Định chế tài chính, đồng thời giữ chức Chủ tịch Ủy ban Tín dụng VIB. Sau khi nhận nhiệm vụ mới, ông tiếp tục đảm nhiệm các vị trí chuyên môn này.

Như vậy, trong năm 2026, VIB đã có 3 lượt bổ nhiệm mới vào vị trí Phó Tổng Giám đốc, gồm ông Trần Hữu Thuận, ông Trần Chí Thanh và bà Đặng Thị Phương Diễm. Cùng với đó là một trường hợp điều chuyển khỏi vị trí Phó Tổng Giám đốc.

Một số thay đổi nhân sự cấp cao tại VIB trong năm 2026

Nguồn: Người Đưa TinTổng hợp.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2026, VIB ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 7.600 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu nhập hoạt động đạt hơn 17.300 tỷ đồng, tăng khoảng 18%, trong khi chi phí hoạt động giảm 2%.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 599.600 tỷ đồng, tăng 7,8% so với đầu năm; dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 411.300 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong 9 tháng đạt gần 4.385 tỷ đồng, tăng khoảng 98% so với cùng kỳ. Tỉ lệ nợ xấu được ngân hàng công bố ở mức 2,29% vào cuối quý III/2026.