VIB bổ nhiệm hai Phó tổng giám đốc giữa áp lực nợ khó đòi lên gần 31.000 tỷ đồng

Hai nhân sự lâu năm gia nhập Ban điều hành

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa công bố thông tin về việc bổ nhiệm ông Trần Chí Thanh và bà Đặng Thị Phương Diễm giữ chức vụ Phó tổng giám đốc, có hiệu lực từ ngày 02/11/2026.

Cụ thể, ông Trần Chí Thanh đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Nguồn vốn và Ngoại hối. Bà Đặng Thị Phương Diễm được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Dịch vụ Vận hành.

Cả hai đều là những lãnh đạo có thâm niên công tác lâu năm tại VIB và được đề bạt từ vị trí giám đốc khối đang phụ trách.

VIB có hai Phó tổng giám đốc mới giữa áp lực nợ khó đòi gần 31.000 tỷ đồng.

Ông Trần Chí Thanh gia nhập VIB từ năm 2008, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý như Giám đốc Phòng Thị trường vốn, Giám đốc Phòng Kinh doanh, Giám đốc Phòng Định chế tài chính phi ngân hàng, Phó giám đốc Khối và Giám đốc Khối Nguồn vốn và Ngoại hối. Trước khi gia nhập VIB, ông có hơn 7 năm làm việc tại Techcombank trong lĩnh vực kinh doanh nguồn vốn, ngoại hối và quản trị rủi ro thị trường.

Trong khi đó, bà Đặng Thị Phương Diễm gia nhập VIB từ năm 2002. Trong hơn 24 năm công tác, bà từng phụ trách các lĩnh vực thanh toán quốc tế, dịch vụ doanh nghiệp, tài trợ thương mại, quản lý dòng tiền và vận hành. Trước khi được bổ nhiệm, bà giữ chức Giám đốc Khối Dịch vụ Vận hành.

Gần 31.000 tỷ đồng nợ đã xử lý vẫn chưa thu hồi

Việc bổ sung nhân sự cấp cao diễn ra khi VIB đang đối mặt với áp lực đáng chú ý về chất lượng tài sản. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, đến ngày 30/9, tổng số dư nợ khó đòi đã xử lý bằng dự phòng rủi ro nhưng vẫn đang được theo dõi để thu hồi tại ngân hàng đạt 30.919,9 tỷ đồng.

Con số này tăng 4.907,9 tỷ đồng, tương đương gần 18,9% so với cuối năm 2025. Trong đó, nợ gốc đạt 16.578,7 tỷ đồng, tăng hơn 2.537 tỷ đồng; nợ lãi lên tới 14.334,8 tỷ đồng, tăng khoảng 2.370 tỷ đồng. Các khoản nợ khác ở mức 6,48 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chỉ trong quý 3, quy mô các khoản nợ này tăng thêm khoảng 1.505 tỷ đồng. Nợ lãi hiện chiếm khoảng 46,4% tổng số dư nợ đã xử lý nhưng chưa thu hồi.

Đây là các khoản nợ ngân hàng đã sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng để xử lý về mặt kế toán và chuyển sang theo dõi ngoại bảng. Việc xử lý này không đồng nghĩa ngân hàng đã thu hồi được tiền hoặc khách hàng được miễn nghĩa vụ trả nợ. VIB vẫn phải tiếp tục theo dõi và thực hiện các biện pháp thu hồi theo quy định.

Không chỉ các khoản nợ đã xử lý, nợ xấu nội bảng của VIB cũng gia tăng. Tại ngày 30/9/2026, tổng nợ xấu đạt 13.166 tỷ đồng, tăng 16,2% so với đầu năm. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) tăng 85,7%, lên 3.991 tỷ đồng; nợ nghi ngờ (nhóm 4) đạt 3.525 tỷ đồng, tăng 24,8%. Riêng nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) giảm 11%, còn 5.650 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng ở mức khoảng 3,2%, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu chỉ đạt 41,7%.

Áp lực tín dụng cũng phản ánh qua chi phí dự phòng rủi ro. Trong 9 tháng đầu năm 2026, khoản chi phí này của VIB tăng gần gấp đôi cùng kỳ, lên 4.384 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 7.591 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ.

Với quy mô nợ đã xử lý nhưng chưa thu hồi gần 31.000 tỷ đồng, cùng nợ xấu nội bảng tiếp tục tăng, việc kiểm soát chất lượng tín dụng và đẩy nhanh thu hồi các khoản nợ tồn đọng vẫn là những vấn đề đáng chú ý đối với VIB trong thời gian tới.