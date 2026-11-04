Theo thông tin công bố ngày 3/11, Hội đồng quản trị VIB đã thông qua việc bổ nhiệm hai nhân sự cấp cao theo các nghị quyết ban hành ngày 2/11/2026.

Cụ thể, ông Trần Chí Thanh, Giám đốc Khối Nguồn vốn và Ngoại hối, được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Nguồn vốn và Ngoại hối.

Cùng ngày, bà Đặng Thị Phương Diễm, Giám đốc Khối Dịch vụ Vận hành, được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Dịch vụ Vận hành.

Cả hai quyết định có hiệu lực từ ngày 2/11/2026, với thời hạn bổ nhiệm kéo dài cho đến khi có thông báo thay đổi bằng văn bản của VIB.

Như vậy, Ban điều hành của VIB hiện có 8 thành viên, gồm 1 Tổng Giám đốc và 7 Phó Tổng Giám đốc.

VIB bổ nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc mới.

Ông Trần Chí Thanh gia nhập VIB từ năm 2008, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại Khối Nguồn vốn và Ngoại hối như Giám đốc Phòng Thị trường vốn, Giám đốc Phòng Kinh doanh, Giám đốc Phòng Định chế tài chính phi ngân hàng và Phó Giám đốc Khối. Trước khi gia nhập VIB, ông có hơn 7 năm làm việc tại Techcombank trong lĩnh vực kinh doanh nguồn vốn, ngoại hối và quản trị rủi ro thị trường.

Trong khi đó, bà Đặng Thị Phương Diễm gia nhập VIB từ năm 2002. Bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý trong lĩnh vực vận hành, thanh toán và dịch vụ ngân hàng, gần nhất là Giám đốc Khối Dịch vụ Vận hành. Bà Diễm có bằng Thạc sĩ Kinh tế và Cử nhân Kinh tế tại Đại học Kinh tế TP.HCM.

Việc bổ nhiệm ông Trần Chí Thanh và bà Đặng Thị Phương Diễm diễn ra trong bối cảnh VIB tiếp tục kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao.

Theo đó, ngày 18/5/2026, ông Hồ Vân Long thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Ban Dịch vụ Tài chính kiêm Giám đốc Tài chính (CFO), chuyển sang đảm nhiệm vị trí Giám đốc Chiến lược cấp cao và báo cáo trực tiếp cho Tổng Giám đốc.

Đến ngày 1/7/2026, VIB bổ nhiệm ông Trần Hữu Thuận giữ chức Phó Tổng Giám đốc. Trước khi được bổ nhiệm, ông Thuận là Giám đốc Trung tâm Thẩm định và Phê duyệt tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp và Định chế tài chính, đồng thời giữ chức Chủ tịch Ủy ban Tín dụng VIB. Sau khi nhận nhiệm vụ mới, ông tiếp tục đảm nhiệm các vị trí chuyên môn này.