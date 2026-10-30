VIB báo lãi hơn 7.500 tỷ đồng, chi phí dự phòng tăng gần gấp đôi

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, riêng trong quý III, VIB ghi nhận thu nhập lãi thuần gần 4.781 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt hơn 990 tỷ đồng, tăng 100,5% so với mức 493,5 tỷ đồng cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động khác cũng tăng 56,2%, lên gần 673 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, hoạt động kinh doanh ngoại hối ghi nhận khoản lỗ thuần gần 368 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ gần 98,6 tỷ đồng. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt gần 21,8 tỷ đồng, tăng so với mức 5,9 tỷ đồng cùng kỳ.

Tổng thu nhập hoạt động trong quý III đạt hơn 6.101 tỷ đồng, tăng 21,8% so với cùng kỳ. Chi phí hoạt động giảm 1,3%, xuống gần 1.796 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí hoạt động, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt gần 4.305 tỷ đồng, tăng 35%.

Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong quý III tăng 64%, lên gần 1.899 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt gần 2.406 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.925 tỷ đồng, tăng 18,5%.

Lợi nhuận 9 tháng tăng 7,7%, dự phòng tín dụng tăng gần gấp đôi

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, VIB ghi nhận tổng thu nhập hoạt động hơn 17.329 tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt hơn 13.187 tỷ đồng, tăng 11%. Đáng chú ý, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt hơn 4.054 tỷ đồng, tăng 218,7% so với mức 1.272 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Ngân hàng VIB ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 7.591 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 7,7% so với cùng kỳ, trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng gần gấp đôi, lên hơn 4.384 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, hoạt động kinh doanh ngoại hối ghi nhận khoản lỗ thuần gần 1.147 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi gần 124 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư cũng chuyển từ lãi hơn 156 tỷ đồng sang lỗ gần 157 tỷ đồng.

Lãi thuần từ hoạt động khác đạt gần 1.388 tỷ đồng, tăng 7,5%. Trong khi đó, chi phí hoạt động giảm 2%, xuống gần 5.353 tỷ đồng.

Nhờ tăng trưởng thu nhập hoạt động và tiết giảm chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng rủi ro tín dụng đạt gần 11.976 tỷ đồng, tăng 29,4% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng mạnh lên gần 4.385 tỷ đồng, tương ứng tăng 97,9% so với 9 tháng đầu năm 2025.

Sau khi trừ khoản chi phí này, lợi nhuận trước thuế của VIB đạt hơn 7.591 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 6.071 tỷ đồng, tăng 7,7%.

Nợ xấu tăng lên 2,29%, nợ nhóm 3 tăng gần 86%

Cùng với mức tăng của chi phí dự phòng, chất lượng tín dụng của VIB cũng ghi nhận một số biến động. Tại ngày 30/9/2026, tỷ lệ nợ xấu theo tình trạng nợ của khách hàng ở mức 2,29%, tăng 0,13 điểm phần trăm so với mức 2,16% tại cuối năm 2025.

Cụ thể, tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 411.311 tỷ đồng, trong đó nợ đủ tiêu chuẩn đạt gần 386.678 tỷ đồng.

Nợ cần chú ý (nhóm 2) ở mức hơn 11.466 tỷ đồng, tăng 25,4% so với mức hơn 9.146 tỷ đồng hồi cuối năm trước.

Đáng chú ý, nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) tăng từ gần 2.149 tỷ đồng lên gần 3.991 tỷ đồng, tương ứng tăng 85,7%. Nợ nghi ngờ (nhóm 4) đạt hơn 3.525 tỷ đồng, tăng 24,8% so với cuối năm 2025.

Trong khi đó, nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) giảm từ gần 6.361 tỷ đồng xuống còn hơn 5.650 tỷ đồng, tương ứng giảm 11,2%.

Tính chung, tổng nợ xấu thuộc nhóm 3, 4 và 5 của VIB đạt gần 13.167 tỷ đồng tại ngày 30/9/2026, tăng khoảng 15,7% so với mức hơn 11.334 tỷ đồng cuối năm 2025.

Như vậy, dù nợ nhóm 5 giảm, nợ nhóm 3 và nhóm 4 đều tăng, góp phần đẩy tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng lên cao hơn so với đầu năm. Đây cũng là một trong những yếu tố cần lưu ý khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong 9 tháng tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ.