VIAwards và hành trình kết nối người Việt với bạn bè quốc tế

Tham dự buổi lễ có ông Warwick Morris, nguyên Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam; bà Đào Thị Hồng, Bí thư Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh; GS. Michael Mainelli, nguyên Thị trưởng Khu Tài chính London; ông Jonathan Van-Tam MBE, nguyên Phó Giám đốc Y tế Anh và 200 khách mời đến từ châu Âu, Australia, châu Mỹ và Việt Nam.

Với chủ đề “Vietnam Forward: Vision - Impact - Alliance” (Việt Nam tiến bước: Tầm nhìn - Tác động - Liên kết), chương trình quy tụ hơn 200 khách mời là lãnh đạo doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư, giới học thuật, chuyên gia y tế, pháp lý và tài chính, cùng các nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung, nhà hoạt động thiện nguyện và đại diện các cộng đồng.

Hai nhà sáng lập Nguyễn Như Thoại (trái) và Hoàng Hà (phải) trao giải thưởng Thành tựu trọn đời cho ông Warwick Morris, nguyên Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam và đồng sáng lập Vietnam-UK Network. (Nguồn: BTC)

Đêm gala vinh danh những gương mặt trong cộng đồng người Việt trên thế giới có đóng góp tích cực cho xã hội nơi họ sinh sống, đồng thời ghi nhận những cá nhân và tổ chức Việt Nam cũng như quốc tế có đóng góp thiết thực cho Việt Nam.

12 hạng mục vinh danh những đóng góp nổi bật và gương mặt mới

VIAwards 2026 tiếp nhận hơn 140 hồ sơ, trong đó 95 hồ sơ từ 15 quốc gia đủ điều kiện xét giải. Các hồ sơ đến từ nhiều lĩnh vực, phản ánh phạm vi quốc tế của giải thưởng.

Giải thưởng năm nay gồm 12 hạng mục, bao gồm Pháp lý xuất sắc, Lãnh đạo Tài chính và Kinh doanh, Ẩm thực và Dịch vụ Khách sạn, Giáo dục, Y tế, Công nghệ và Đổi mới số, Đổi mới sáng tạo toàn cầu, Thiết kế kiến trúc, Sáng tạo, Nhà sáng tạo Nội dung của năm, Thành tựu trọn đời và Giải thưởng do Công chúng bình chọn.

12 cá nhân và 1 tổ chức đạt giải thưởng quốc tế VIAward 2026 tại London. (Nguồn: BTC)

Hai hạng mục mới được giới thiệu trong năm 2026. Nhà sáng tạo Nội dung của năm ghi nhận sức ảnh hưởng ngày càng lớn của những người kể chuyện và sáng tạo trên nền tảng số. Giải thưởng do Công chúng Bình chọn tạo cơ hội để công chúng trực tiếp lựa chọn cá nhân có những đóng góp truyền cảm hứng cho họ.

Giải thưởng vinh danh những người Việt đã có nhiều đóng góp cho xã hội nơi họ sinh sống, đồng thời ghi nhận những gương mặt triển vọng trong cộng đồng người Việt trên thế giới và những cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có đóng góp thiết thực cho Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 5 năm, hai nhà đồng sáng lập VIAwards, Nguyễn Như Thoại và bà Hoàng Hà chia sẻ: “VIAwards bắt đầu với mong muốn ghi nhận những người có đóng góp nổi bật. Qua từng năm, giải thưởng dần trở thành nơi tôn vinh lòng can đảm, sức sáng tạo và lòng nhân ái.

Khi kể câu chuyện của những người đang làm điều có ích cho cộng đồng, chúng tôi mong các bạn trẻ thêm tự hào về cội nguồn và tin rằng mình cũng có thể tạo ra thay đổi. Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ tiếp nối những điều tốt đẹp mà thế hệ đi trước đã vun đắp, giúp các cộng đồng xích lại gần nhau và cùng xây dựng một tương lai bền vững hơn".

GS. Michelle Hermiston, Trưởng khoa kiêm Giám đốc Khoa học tại Trường Khoa học Sức khỏe, Đại học VinUni, đồng nhận giải xuất sắc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. (Nguồn: BTC)

Đêm gala tôn vinh thành tựu và di sản văn hóa Việt Nam

Bên cạnh phần vinh danh ở 12 hạng mục, đêm gala tại Kimpton Fitzroy London còn có các tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc Việt Nam, được thể hiện theo phong cách đương đại. Khách mời cũng thưởng thức tiệc tối với thực đơn do bếp trưởng điều hành của khách sạn xây dựng.

Trong không gian kiến trúc Victoria của khách sạn, các khách mời đến từ nhiều quốc gia và lĩnh vực có dịp gặp gỡ, trao đổi ý tưởng và cùng chúc mừng những thành tựu được vinh danh.

Hoạt động gây quỹ là một phần trọng tâm của đêm gala, với bốn hạng mục đấu giá trực tiếp và hơn 30 trải nghiệm được đưa ra đấu giá kín.

Một trong những tác phẩm nổi bật tại phiên đấu giá trực tiếp là The soaring dragon (Rồng vươn mình), tác phẩm điêu khắc gốm Bát Tràng lấy cảm hứng từ hình tượng rồng thời Lý và Trần.

Được chế tác thủ công trong hơn 100 giờ và nung trong 23 giờ, tác phẩm với họa tiết mây cuộn và lớp men vàng tôn vinh tay nghề của nghệ nhân và di sản văn hóa Việt Nam.

Phiên đấu giá còn giới thiệu Gracefulness in the moonlight (Duyên dáng dưới ánh trăng), tác phẩm tranh thêu hai mặt của XQ, và Senzati Jet Class Experience, trải nghiệm di chuyển đường bộ với tiện nghi lấy cảm hứng từ chuyên cơ riêng.

Nguồn thu từ các phiên đấu giá sẽ được dùng để hỗ trợ phụ nữ và trẻ em, triển khai các chương trình cố vấn và phát triển nghề nghiệp cho người trẻ, đồng thời hỗ trợ các sáng kiến của cộng đồng người Việt tại Vương quốc Anh và trên thế giới.

Nhà văn Isabelle Müller và LOAN Stufting tại lễ trao giải thưởng. (Nguồn: BTC)

Hội nghị y tế Anh - Việt mở ra cơ hội hợp tác

Trước lễ trao giải, hơn 60 đại biểu tham dự Hội nghị Đổi mới sáng tạo và Đầu tư Y tế Anh - Việt tại tòa nhà lịch sử Wilkins, thuộc khuôn viên Bloomsbury của University College London (UCL), trong năm trường kỷ niệm 200 năm thành lập.

Đây là hội nghị phi lợi nhuận do VIAwards tổ chức hằng năm, mỗi năm tập trung vào một lĩnh vực. Chương trình năm 2026 quy tụ các chuyên gia y tế, nhà nghiên cứu, lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia đầu tư để trao đổi chuyên môn và tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa Vương quốc Anh và Việt Nam.

Dưới sự chủ trì và điều phối của TS. Linh Nguyen, Phó Giáo sư chuyên ngành Vật liệu Y Sinh tại UCL, Hội nghị tập trung vào các chủ đề tài chính và đầu tư y tế, cơ hội và thách thức trong chăm sóc người bệnh ung thư, cũng như việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) an toàn và có trách nhiệm trong y tế.

Các diễn giả và khách mời tọa đàm gồm: Sandy Boxall, Tổng Giám đốc Contract Finder Pro và Cố vấn cấp cao phụ trách Việt Nam tại Compass Capital, chia sẻ góc nhìn về huy động vốn cho dự án, đầu tư và ký kết hợp đồng giữa hai nước; GS. Michelle Hermiston, Viện trưởng Viện Khoa học Sức khỏe và Giám đốc Khoa học phụ trách đổi mới sáng tạo trong khoa học sức khỏe tại VinUniversity, phân tích cơ hội và thách thức trong chăm sóc người bệnh ung thư ở các môi trường y tế khác nhau; TS. Yasmin Karsan, chuyên trách an toàn lâm sàng trong y tế số, nhà sáng lập doanh nghiệp công nghệ y tế và thành viên chương trình Clinical Entrepreneur của NHS, trao đổi về đổi mới sáng tạo với AI, an toàn lâm sàng và triển khai công nghệ có trách nhiệm; PGS. Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội; TS. Biswajit Podder, Quản lý phụ trách nghiên cứu và phân tích lâm sàng tại Bupa, London.

Ban tổ chức, ban giám khảo, khách mời và những ứng cử viên lọt vào chung kết ở 12 hạng mục giải thưởng. (Nguồn: BTC)

Phiên tọa đàm thảo luận về tương lai của công tác chăm sóc người bệnh ung thư, đổi mới sáng tạo và đầu tư trong y tế. Các đại biểu trao đổi về triển vọng hợp tác trong ứng dụng công nghệ mới, phát triển hạ tầng y tế và xây dựng quan hệ đối tác xuyên biên giới.

VIAwards là sáng kiến độc lập, phi lợi nhuận được thành lập tại Vương quốc Anh năm 2022. Thông qua giải thưởng, hội nghị thường niên và các chương trình cộng đồng, VIAwards ghi nhận những đóng góp nổi bật, kết nối người Việt trên toàn cầu và tôn vinh những người bạn quốc tế của Việt Nam.