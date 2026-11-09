VIAwards 2026: Tôn vinh những thành tựu nổi bật của cộng đồng người Việt trên thế giới

Hai nhà sáng lập Nguyễn Như Thoại (trái) và Hoàng Hà (phải) trao giải thưởng Thành tựu trọn đời cho ông Warwick Morris, nguyên Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam và đồng sáng lập Vietnam-UK Network. (Nguồn: Ban tổ chức cung cấp )

Ngày 7/11 (giờ địa phương), tại London (Vương quốc Anh) đã diễn ra Lễ trao giải Vietnam International Awards 2026. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình 5 năm của VIAwards.

Với chủ đề "Vietnam Forward: Vision-Impact-Alliance” (Việt Nam tiến bước: Tầm nhìn-Tác động-Liên kết), Lễ trao giải Vietnam International Awards 2026 tôn vinh những thành tựu và đóng góp nổi bật của các cá nhân, tổ chức người Việt trên toàn cầu, đồng thời ghi nhận những nhân vật và tổ chức quốc tế có đóng góp tích cực cho sự phát triển của Việt Nam.

Sự kiện quy tụ hơn 200 khách mời là lãnh đạo doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư, giới học thuật, chuyên gia y tế, pháp lý và tài chính, cùng các nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung, nhà hoạt động thiện nguyện và đại diện các cộng đồng đến từ châu Âu, Australia, châu Mỹ và Việt Nam.

VIAwards 2026 tiếp nhận hơn 140 hồ sơ, trong đó 95 hồ sơ từ 15 quốc gia đủ điều kiện xét giải. Các hồ sơ đến từ nhiều lĩnh vực, phản ánh phạm vi quốc tế của giải thưởng.

Giải thưởng năm nay 2026 tiếp tục tôn vinh những thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, pháp lý, tài chính và lãnh đạo doanh nghiệp, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kiến trúc, nghệ thuật, dịch vụ khách sạn và những đóng góp cho cộng đồng.

12 cá nhân và 1 tổ chức đạt giải thưởng quốc tế VIAward 2026 tại London. (Nguồn: Ban tổ chức cung cấp)

Điểm đặc biệt của mùa giải năm nay là những kết quả đáng chú ý trong quá trình xét chọn, bao gồm việc hai ứng viên cùng được trao giải ở hạng mục Y tế. Ở hạng mục này, Giáo sư Michelle Hermiston, Trưởng khoa kiêm Giám đốc Khoa học tại Trường Khoa học sức khỏe, Đại học VinUni và bà Katrin Kandel, Giám đốc Điều hành tình nguyện kiêm thành viên Hội đồng Quản trị tổ chức Facing the World, đã cùng được vinh danh vì những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Kết quả này cũng phản ánh sự đa dạng trong các đóng góp quốc tế đối với lĩnh vực y tế tại Việt Nam, từ phát triển giáo dục y khoa, nghiên cứu khoa học đến hỗ trợ các dịch vụ y tế chuyên sâu và nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh.

Giải thưởng Thành tựu Trọn đời của VIAwards 2026 được trao cho cho ông Warwick Morris OBE, nguyên Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam. Giải thưởng ghi nhận sự nghiệp ngoại giao và những đóng góp bền bỉ của ông trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Vương quốc Anh, đặc biệt trong các lĩnh vực hợp tác song phương, tăng cường hiểu biết văn hóa và kết nối nhân dân hai nước.

Ban Tổ chức trao giải ở hạng mục Y tế cho Giáo sư Michelle Hermiston, Trưởng khoa kiêm Giám đốc Trường Khoa học sức khỏe, Đại học VinUni (bên phải). (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Bên cạnh phần vinh danh ở 12 hạng mục, tại đêm gala, các đại biểu được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc Việt Nam, được thể hiện theo phong cách đương đại. Cùng với đó, các đại biểu còn tham gia đấu giá gây quỹ cho các chương trình cộng đồng và nguồn thu từ các phiên đấu giá sẽ được dùng để hỗ trợ phụ nữ và trẻ em, triển khai các chương trình cố vấn và phát triển nghề nghiệp cho người trẻ, đồng thời hỗ trợ các sáng kiến của cộng đồng người Việt tại Vương quốc Anh và trên thế giới.

* Nhân dịp này, VIAwards đã tổ chức Hội nghị Đổi mới sáng tạo và đầu tư y tế Anh-Việt, với sự tham dự của hơn 60 đại biểu là các chuyên gia y tế, nhà nghiên cứu, lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia đầu tư để trao đổi chuyên môn và tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa Vương quốc Anh và Việt Nam.

Vietnam International Awards (VIAwards) là sáng kiến độc lập, phi lợi nhuận được thành lập tại Vương quốc Anh năm 2022. Thông qua giải thưởng, hội nghị thường niên và các chương trình cộng đồng, VIAwards ghi nhận những đóng góp nổi bật, kết nối người Việt trên toàn cầu và tôn vinh những người bạn quốc tế của Việt Nam.