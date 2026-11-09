VIAwards 2026 tại London: Lan tỏa giá trị Việt, kết nối cộng đồng toàn cầu

Lễ trao giải Vietnam International Awards 2026 (VIAwards)

Sự kiện năm nay quy tụ hơn 200 khách mời đến từ 12 quốc gia nhằm tôn vinh những thành tựu xuất sắc, thúc đẩy hợp tác quốc tế và ghi nhận những đóng góp có ý nghĩa cho cộng đồng và xã hội.

Với chủ đề Vietnam Forward: Vision - Impact - Alliance (Việt Nam tiến bước: Tầm nhìn - Tác động - Liên kết), sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình 5 năm của VIAwards.

Qua đó tiếp tục tôn vinh những thành tựu và đóng góp nổi bật của các cá nhân, tổ chức người Việt trên toàn cầu, đồng thời ghi nhận những nhân vật và tổ chức quốc tế có đóng góp tích cực cho sự phát triển của Việt Nam.

Đêm gala vinh danh những gương mặt trong cộng đồng người Việt trên thế giới có đóng góp tích cực cho xã hội tại nơi họ sinh sống, đồng thời ghi nhận những cá nhân và tổ chức Việt Nam cũng như quốc tế có đóng góp thiết thực cho Việt Nam.

Điểm đặc biệt của mùa giải năm nay là những kết quả đáng chú ý trong quá trình xét chọn, bao gồm việc hai ứng viên cùng được trao giải ở hạng mục Y tế.

Giáo sư Michelle Hermiston, Trưởng khoa kiêm Giám đốc Khoa học tại Trường Khoa học Sức khỏe, Đại học VinUni, và bà Katrin Kandel, Giám đốc Điều hành tình nguyện kiêm thành viên Hội đồng Quản trị tổ chức Facing the World, đã cùng được vinh danh vì những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Kết quả này cũng phản ánh sự đa dạng trong các đóng góp quốc tế đối với lĩnh vực y tế tại Việt Nam, từ phát triển giáo dục y khoa, nghiên cứu khoa học đến hỗ trợ các dịch vụ y tế chuyên sâu và nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh.

Cũng tại VIAwards 2026, bà Isabelle Müller, nhà văn, họa sĩ minh họa, nhà hoạt động xã hội và người sáng lập Quỹ LOAN Foundation, được tôn vinh hai giải thưởng riêng biệt.

12 cá nhân và 1 tổ chức đạt giải thưởng quốc tế Vietnam International Award 2026 tại London

LOAN Stiftung (LOAN Foundation), tổ chức thiện nguyện giáo dục do bà sáng lập, đã được trao Giải thưởng Giáo dục, ghi nhận những nỗ lực trong việc mở rộng cơ hội học tập và cải thiện điều kiện sống cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Isabelle Müller cũng được vinh danh ở hạng mục Giải thưởng do Công chúng Bình chọn, một trong hai hạng mục mới được giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 5 năm VIAwards.

Được quyết định thông qua hình thức bình chọn công khai, giải thưởng ghi nhận những cống hiến cá nhân, sức ảnh hưởng tích cực đối với cộng đồng và khả năng truyền cảm hứng của bà trong các hoạt động xã hội.

Ông Johnny Dung Nguyen, đại diện VietQ Media, được vinh danh tại hạng mục Nhà sáng tạo Nội dung của Năm, thể hiện vai trò ngày càng nổi bật của truyền thông số và nghệ thuật kể chuyện trong việc kết nối cộng đồng người Việt trên toàn cầu.

Ngoài ra, ông Warwick Morris OBE, nguyên Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam và đồng sáng lập Vietnam-UK Network được trao Giải thưởng Thành tựu Trọn đời.

Giải thưởng ghi nhận sự nghiệp ngoại giao và những đóng góp bền bỉ của ông trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh, đặc biệt trong các lĩnh vực hợp tác song phương, tăng cường hiểu biết văn hóa và kết nối nhân dân hai nước.

Kể từ khi được thành lập tại Vương quốc Anh vào năm 2022, VIAwards từng bước phát triển thành một nền tảng quốc tế nhằm ghi nhận những thành tựu xuất sắc, khuyến khích hợp tác và tăng cường kết nối giữa Việt Nam với thế giới.

Thông qua 12 hạng mục tại giải thưởng năm nay, VIAwards 2026 tiếp tục tôn vinh những thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, pháp lý, tài chính và lãnh đạo doanh nghiệp, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kiến trúc, nghệ thuật, dịch vụ khách sạn và những đóng góp cho cộng đồng.

Ra đời từ năm 2022, VIAwards là một sáng kiến độc lập, phi lợi nhuận với sứ mệnh kết nối cộng đồng người Việt toàn cầu và lan tỏa những giá trị tích cực, tạo ra tác động bền vững cho cộng đồng.

Thông qua việc ghi nhận những cá nhân đang tạo ra sự khác biệt trong xã hội, giải thưởng truyền cảm hứng cho thế hệ lãnh đạo tương lai, những người tự hào về nguồn cội, có đủ bản lĩnh và năng lực để định hình tương lai, tiếp nối những giá trị và đóng góp của các thế hệ đi trước, đồng thời chung tay xây dựng một thế giới gắn kết và phát triển bền vững hơn.

Bên cạnh lễ trao giải, đêm gala kỷ niệm 5 năm còn giới thiệu các tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, tạo không gian giao lưu giữa các nhà lãnh đạo, doanh nhân, học giả, chuyên gia y tế, nghệ sĩ và nhà hoạt động thiện nguyện đến từ nhiều quốc gia.