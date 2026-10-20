VIASEE và CECC hợp tác thúc đẩy kết nối doanh nghiệp môi trường Việt Nam – Trung Quốc

Chương trình diễn ra tại trụ sở Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, số 199 Hồ Tùng Mậu, phường Từ Liêm, Hà Nội. Đây là hoạt động nhằm tăng cường kết nối giữa các tổ chức ngành, chuyên gia và doanh nghiệp hai nước, hướng tới phát triển xanh và phát triển bền vững.

Về phía VIASEE có PGS.TS Trương Mạnh Tiến, Chủ tịch Hội; các Phó Chủ tịch Hội, chuyên gia, nhà khoa học và đại diện doanh nghiệp hội viên trong lĩnh vực kinh tế môi trường. Đoàn CECC do ông Lý Kỳ Lâm, Chủ tịch CECC làm trưởng đoàn, cùng bà Tôn Minh Hoa, Chủ tịch Thường trực CECC và các thành viên.

Quang cảnh buổi làm việc

Kết nối nhu cầu thực tiễn với giải pháp công nghệ

Nội dung làm việc tập trung vào những lĩnh vực có nhu cầu hợp tác như xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp; quản lý, phân loại và chuyển hóa chất thải thành tài nguyên, năng lượng; công nghệ tuần hoàn kim loại và các giải pháp công nghệ xanh.

Bên cạnh đó, chương trình đặt ra các hướng trao đổi về kinh tế tuần hoàn, thực hành môi trường, xã hội và quản trị (ESG), chuyển đổi xanh và giảm phát thải carbon. Đây là những nội dung gắn với nhu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, cải thiện năng lực quản trị môi trường và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

PSG.TS Trương Mạnh Tiến- Chủ tịch VIASEE (đứng) chia sẻ tại sự kiện.

Phiên kết nối doanh nghiệp tạo điều kiện để các đơn vị giới thiệu năng lực, trao đổi nhu cầu và tìm hiểu khả năng phối hợp. Các doanh nghiệp, đơn vị phía Việt Nam tham gia chương trình gồm URENCO Hà Nội, Công ty Cổ phần Kim loại màu Phúc Hưng, VNU GreenTech, Pure Global, Công ty Cổ phần Tư vấn Môi trường TNT, WINHOLDINGS và Công ty Cổ phần Đầu tư MST.

Thông qua trao đổi trực tiếp, chương trình hướng tới việc kết nối các vấn đề môi trường từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh và quản lý đô thị với kinh nghiệm chuyên môn, giải pháp kỹ thuật và mạng lưới đối tác của mỗi bên.

Dưới góc độ kinh tế môi trường, hoạt động kết nối này có ý nghĩa khi giúp doanh nghiệp tiếp cận thêm thông tin để đánh giá công nghệ theo cả hiệu quả xử lý và chi phí vận hành. Với các giải pháp tái chế, thu hồi vật liệu hoặc chuyển hóa chất thải thành năng lượng, khả năng triển khai còn phụ thuộc vào đặc điểm nguồn thải, đầu ra sản phẩm và điều kiện thực tế tại địa phương.

Thiết lập khuôn khổ trao đổi, hợp tác trong ba năm

Điểm nhấn của chương trình là lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giữa VIASEE và CECC, với đại diện hai bên là PGS.TS Trương Mạnh Tiến và ông Lý Kỳ Lâm.

Theo nội dung biên bản ghi nhớ, hai bên mong muốn thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị lâu dài, ổn định; phát huy thế mạnh chuyên môn và mạng lưới hội viên; tăng cường chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và thông tin trong lĩnh vực kinh tế môi trường, bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển xanh.

Ông Lý Kỳ Lâm, Chủ tịch CECC (đứng) chia sẻ tại sự kiện.

Bốn nhóm nội dung hợp tác được xác định gồm trao đổi thông tin ngành; trao đổi chuyên môn và nâng cao năng lực; kết nối hội viên và thăm viếng hữu nghị; phối hợp trong các hoạt động giao lưu ngành.

Cụ thể, hai bên sẽ trao đổi về diễn biến chính sách, xu hướng phát triển ngành, kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm thực tiễn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và thông tin có thể chia sẻ. Đồng thời, thúc đẩy giao lưu giữa chuyên gia, học giả và những người hoạt động trong ngành thông qua hội thảo chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi về đào tạo.

VIASEE và CECC cũng hướng tới hỗ trợ hội viên thiết lập liên hệ, trao đổi đoàn; chia sẻ thông tin về diễn đàn, hội nghị, triển lãm và các hoạt động chuyên ngành, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế.

Biên bản ghi nhớ có thời hạn hợp tác ba năm kể từ khi được đại diện có thẩm quyền của hai bên ký kết. Hai bên sẽ trao đổi trực tiếp hoặc trực tuyến, định kỳ rà soát tình hình hợp tác và thống nhất các hoạt động tiếp theo.

Văn bản ghi nhận ý định hợp tác chiến lược, không mang tính độc quyền và không quy định dự án, giao dịch cụ thể hay làm phát sinh nghĩa vụ đầu tư, mua sắm, huy động vốn hoặc bảo lãnh. Các hoạt động cụ thể, thành phần tham gia và chi phí sẽ được hai bên trao đổi, thống nhất riêng.

Đai diện các doanh nghiệp hội viên của 2 tổ chức cũng đã giới thiệu sơ qua về ngành nghề hoạt động, các thế mạnh cũng như mong muốn, nhu cầu của đơn vị để các đối tác có thể nắm rõ, từ đó có các hoạt động xúc tiến giao thương kết nối trong thời gian tới.

Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chương trình còn có hoạt động chúc mừng các nữ đại biểu, chuyên gia và doanh nhân hai bên, góp phần tăng cường sự gắn kết trong giao lưu, hợp tác.

Chương trình làm việc và ký kết tạo thêm kênh kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp môi trường Việt Nam – Trung Quốc. Từ khuôn khổ này, việc cụ thể hóa các hoạt động trao đổi, nâng cao năng lực và tìm hiểu công nghệ sẽ là cơ sở để từng bước phát triển những cơ hội hợp tác phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Một số hình ảnh ghi tại sự kiện:

Các đại biểu tham dự sự kiện.

PGS.TS Nguyễn Thế Chinh - Phó Chủ tịch VIASEE kiêm Viện trưởng Viện Chính sách Kinh tế Môi trường trình bày tại sự kiện

PGS.TS Lưu Đức Hải - Phó Chủ tịch VIASEE kiêm Tổng thư ký; Giám Đốc Trung tâm Kinh tế Môi trường trình bày tại sự kiện.

GS.TS Hoàng Xuân Cơ - Trưởng Ban Khoa học VIASEE trình bày tại sự kiện.

Đại diện các doanh nghiệp thuộc CECC trình bày tại sự kiện.

Hai bên ký biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực kinh tế môi trường.

Lãnh đạo VIASEE tặng quà cho lãnh đạo CECC.

Lãnh đạo CECC tặng quà cho lãnh đạo VIASEE.

Lãnh đạo CECC tặng quà nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 cho các đại biểu nữ.

Lãnh đạo VIASEE cùng bà Nguyễn Thị Mẫu - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Pure Globa (thứ 2 từ phải qua) tặng quà nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 cho các đại biểu nữ.

Lãnh đạo CECC tặng giỏ quà cho lãnh đạo VIASEE.

Lãnh đạo VIASEE và CECC cùng các đại biểu chụp hình lưu niệm.