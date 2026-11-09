VIASEE đề nghị hoàn thiện đồng bộ cơ chế chấm dứt tình trạng chất thải

Thực hiện yêu cầu tại Công văn số 12115/BNNMT-MT ngày 21/10/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, nhằm triển khai Nghị quyết số 105/2025/UBTVQH15, Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam (VIASEE) đã tiến hành nghiên cứu và đưa ra những đóng góp thiết thực phục vụ chuyên đề phản biện khoa học. Trong đó, Hội đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết phải hoàn thiện đồng bộ cơ chế chấm dứt tình trạng chất thải.

Dưới đây là 6 nội dung góp ý chi tiết cùng 4 kiến nghị bổ sung từ VIASEE đối với Dự thảo Nghị định:

Phân định rõ "nguyên liệu thu hồi" và "sản phẩm hoàn tất tái chế" (Khoản 3 Điều 79; Khoản 2 Điều 96)

Điều 79 quy định chất thải đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật làm nguyên liệu được quản lý như hàng hóa; trường hợp chưa có quy chuẩn trong nước thì áp dụng tiêu chuẩn của một trong các nước công nghiệp phát triển. Điều 96 quy định nghĩa vụ bảo đảm chất lượng và yêu cầu bảo vệ môi trường đối với sản phẩm tái chế.

Theo VIASEE, Dự thảo đã bước đầu thiết lập cơ sở quản lý chất thải làm nguyên liệu như hàng hóa; tuy nhiên cần phân biệt rõ giữa “nguyên liệu thu hồi” với “sản phẩm hoàn tất tái chế”. Hiện tại, Dự thảo chưa quy định rõ thời điểm chuyển đổi chế độ quản lý (từ chất thải sang sản phẩm, hàng hóa), hồ sơ chứng minh, phạm vi áp dụng cũng như cơ chế xử lý đối với lô sản phẩm không đạt yêu cầu. Bên cạnh đó, việc viện dẫn áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài cần có nguyên tắc lựa chọn thống nhất và đồng bộ về an toàn môi trường, không chỉ dựa đơn thuần vào các chỉ tiêu cơ lý.

Trên cơ sở đó, VIASEE đề nghị: Bổ sung sau khoản 3 Điều 79 quy định về cơ chế chấm dứt tình trạng chất thải đối với sản phẩm hoàn tất tái chế, bảo đảm liên thông với khoản 2 Điều 96 (xác định rõ công dụng, chất lượng, an toàn môi trường, hồ sơ chứng minh và thời điểm đủ điều kiện). Đồng thời, làm rõ nhóm nước công nghiệp phát triển, phiên bản tiêu chuẩn nước ngoài được phép áp dụng, phạm vi tương đương và các yêu cầu môi trường bắt buộc kèm theo; không đặt ra thủ tục cấp phép trùng lặp đối với nhóm sản phẩm đã ban hành bộ tiêu chí.

Thứ hai, tạiKhoản 5 và Khoản 7 Điều 102.

Khoản 5 nghiêm cấm sử dụng chất thải nguy hại làm nguyên liệu, vật liệu trực tiếp để sản xuất gạch, ngói xây dựng hoặc san lấp mặt bằng. Khoản 7 yêu cầu xử lý chất thải nguy hại bằng công nghệ phù hợp và giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định phương pháp xử lý theo nhóm nguồn thải, dòng thải.

VIASEE nhận định, theo Bảng thuyết minh, quy định này nhằm kiểm soát nguy cơ phát tán ô nhiễm khi sử dụng chất thải sản xuất gạch, vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, thuật ngữ “trực tiếp” cần được giải thích rõ để phân biệt hành vi đưa chất thải nguy hại chưa qua xử lý vào sản xuất với quy trình xử lý, tái chế có kiểm soát nhằm tạo ra vật liệu đạt chuẩn an toàn. Thực tế, công nghệ geopolyme có khả năng tích hợp đồng thời quá trình xử lý (cố định hóa học chất ô nhiễm) và tạo hình cấu kiện, do đó cần có bộ tiêu chí đánh giá rõ ràng. Ngược lại, cũng không thể chỉ căn cứ vào một kết quả phân tích ngâm chiết (rửa trôi) đơn lẻ để mặc nhiên kết luận sản phẩm được phép sử dụng.

Theo đó, VIASEE đề xuất: Giữ nguyên nguyên tắc cấm sử dụng trực tiếp chất thải nguy hại chưa qua xử lý. Bổ sung quy trình xem xét, đánh giá đối với sản phẩm thu được sau quá trình xử lý, tái chế; làm rõ điều kiện áp dụng đối với dây chuyền công nghệ tích hợp ngay trong giấy phép môi trường hoặc quyết định cho phép thử nghiệm. Chỉ xem xét cho phép lưu thông khi cơ sở chứng minh đã hoàn tất quá trình xử lý, đáp ứng đầy đủ tiêu chí chất lượng sản phẩm và an toàn môi trường theo công dụng xác định; không mặc nhiên cho phép lưu thông chỉ vì chất thải đã qua đóng rắn hoặc thay đổi tên gọi thương mại.

Thứ ba, tại Khoản 5 Điều 105 dự thảo.

Khoản 5 Điều 105 yêu cầu chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại phải quản lý chất lượng sản phẩm tái chế theo quy định tại khoản 2 Điều 99. Trong khi đó, khoản 2 Điều 99 lại quy định riêng về gạch, ngói, vữa, bê tông, thủy tinh và vật liệu trơ có nguồn gốc từ chất thải rắn xây dựng.

Theo VIASEE, việc dẫn chiếu tới khoản 2 Điều 99 tại điều khoản này là chưa tương thích với quy định chung về quản lý chất lượng vật liệu, sản phẩm tái chế tại khoản 2 Điều 96. Nếu giữ nguyên kỹ thuật dẫn chiếu như Dự thảo có thể dẫn đến cách hiểu thiếu thống nhất đối với các sản phẩm tái chế có nguồn gốc từ chất thải nguy hại đã qua xử lý. Ngoài ra, cần làm rõ mối quan hệ pháp lý giữa quy định này với quy định cấm sử dụng trực tiếp tại khoản 5 Điều 102.

Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam (VIASEE) góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

VIASEE đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, chỉnh sửa nội dung dẫn chiếu tại khoản 5 Điều 105 từ “khoản 2 Điều 99” thành “khoản 2 Điều 96”. Đồng thời, bổ sung yêu cầu đánh giá các thông số ô nhiễm đặc thù, khả năng rửa trôi (ngâm chiết), độ bền dài hạn và giới hạn phạm vi sử dụng theo mức độ rủi ro; dẫn chiếu thống nhất với khoản 5 Điều 102 và cơ chế công nhận sản phẩm sau xử lý.

Thứ tư, tại Khoản 1, điểm c Khoản 4 Điều 80; Khoản 1 Điều 84 của dự thảo

Điều 80 quy định phế liệu phát sinh từ quá trình sản xuất, kinh doanh có khả năng tái sử dụng hoặc sử dụng trực tiếp phải được phân loại, thu hồi tại nguồn và khi chuyển giao phải có chứng từ hoặc kê khai. Điều 84 đưa cả nhóm chất thải được quản lý như hàng hóa vào lộ trình quản lý dữ liệu điện tử về chất thải.

Theo VIASEE, quy định quản lý phế liệu thu hồi tại nguồn cần được phân biệt rạch ròi với vật liệu, sản phẩm thu hồi thông qua các cơ sở phân loại, tái chế tập trung hoặc hoạt động khai thác bãi chôn lấp hợp pháp. Nghĩa vụ truy xuất nguồn gốc là cần thiết, nhưng cần tránh tình trạng sản phẩm tái chế đã đáp ứng đủ điều kiện hàng hóa vẫn tiếp tục bị áp dụng toàn bộ các thủ tục hành chính về chuyển giao chất thải.

VIASEE đề xuất làm rõ phạm vi điều chỉnh của Điều 80; bổ sung hành lang pháp lý riêng cho vật liệu thu hồi sau quá trình xử lý, không đồng nhất mọi vật liệu thu hồi sau xử lý với phế liệu phân loại tại nguồn. Tại Điều 84, đề nghị tách bạch trường dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm tái chế khỏi hệ thống chứng từ chuyển giao chất thải; quy định rõ thời điểm kết thúc nghĩa vụ chứng từ chất thải và chuyển sang áp dụng chứng từ hàng hóa khi sản phẩm đã đủ điều kiện.

Thứ 5, tại Điểm c Khoản 1 Điều 83; Khoản 2, 4, 9, 10 Điều 99; Khoản 2 Điều 107

Điều 83 xác định việc sử dụng chất thải làm nguyên liệu sản xuất ra sản phẩm, vật liệu là hoạt động tái chế. Điều 99 cho phép sử dụng vật liệu trơ xây dựng làm nguyên liệu sản xuất hoặc san lấp; quy định quản lý như chất thải nguy hại nếu vượt ngưỡng, kiểm soát chất lượng đầu ra và giao Bộ Xây dựng ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn. Điều 107 phân công trách nhiệm của Bộ Xây dựng.

Các nhà khoa học của VIASEE thực địa mỏ sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh).

VIASEE đánh giá, cần có tiêu chí kỹ thuật để phân biệt rõ hoạt động tái chế tạo ra sản phẩm có giá trị sử dụng với hoạt động đóng kén, hóa rắn chỉ nhằm mục đích chôn lấp, thải bỏ. Đối với công nghệ geopolyme, phản ứng địa trùng hợp giúp cố định bền vững chất ô nhiễm đồng thời tạo ra cấu kiện xây dựng có công năng, nhưng bắt buộc phải chứng minh được cả chất lượng kỹ thuật và độ an toàn môi trường. Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 107 đã giao Bộ Xây dựng hoàn thiện tiêu chuẩn sản phẩm tái chế và kiểm tra chất lượng, do đó cần quy định rõ lộ trình, tiến độ và cơ chế phối hợp liên ngành, tránh giao nhiệm vụ trùng lặp.

Theo đó VIASEE đề xuất, bổ sung tiêu chí đánh giá chất lượng đầu ra và công dụng thực tế tại Điều 83; quy định liên thông giữa Điều 99 với khoản 2 Điều 96. Cụ thể hóa khoản 2 Điều 107 theo hướng xác định danh mục ưu tiên và thời hạn ban hành bộ tiêu chí đối với vật liệu tái chế (bao gồm vật liệu geopolyme và phần chất thải vô cơ sau phân loại). Lưu ý nguyên tắc đánh giá: không chỉ căn cứ vào sự hiện diện tổng hàm lượng kim loại để loại bỏ, nhưng cũng không chỉ dựa vào cường độ chịu nén hoặc một kết quả rửa trôi đơn lẻ để công nhận sản phẩm.

Thứ sáu , tại Điều 207; Điều 210; Khoản 3 Điều 216; Điều 224

Các điều khoản này quy định điều kiện vận hành thử nghiệm công nghệ xử lý chất thải, giới hạn quy mô, công suất, hồ sơ, yêu cầu an toàn và giám sát. Điều 224 quy định việc chứng nhận hoàn thành thử nghiệm. Khoản 3 Điều 216 dẫn chiếu điều kiện, tiêu chí tại Điều 2.

VIASEE đánh giá, dự thảo đã quy định tương đối đầy đủ các điều kiện kiểm soát quá trình thử nghiệm nên Hội không kiến nghị bổ sung thêm thủ tục ở giai đoạn này. Tuy nhiên, Dự thảo còn thiếu tiêu chí đánh giá sản phẩm đầu ra và cơ chế chuyển tiếp sau khi kết thúc thử nghiệm thành công, dễ dẫn đến khoảng trống pháp lý khi triển khai thương mại hóa. Ngoài ra, qua rà soát kỹ thuật văn bản, điều kiện và tiêu chí thử nghiệm hiện được quy định tại Điều 207, do đó việc dẫn chiếu tới Điều 2 tại khoản 3 Điều 216 là chưa chính xác.

VIASEE đề xuất: Bổ sung tại Điều 224 nội dung đánh giá chất lượng, độ an toàn, công dụng và hồ sơ sản phẩm tạo ra từ quá trình thử nghiệm; quy định rõ thời hạn và cơ quan có thẩm quyền xem xét phương án ứng dụng thực tế sau thử nghiệm trong phạm vi Luật Bảo vệ môi trường giao. Làm rõ nguyên tắc văn bản chứng nhận hoàn thành thử nghiệm công nghệ không tự động thay thế các thủ tục lưu thông sản phẩm bắt buộc theo pháp luật chuyên ngành. Đồng thời, đề nghị đính chính kỹ thuật dẫn chiếu tại khoản 3 Điều 216 từ “Điều 2” thành “Điều 207”.

Ngoài ra, VIASEE cũng có 4 nội dung góp ý thêm:

Thứ nhất: Hoàn thiện đồng bộ cơ chế chấm dứt tình trạng chất thải: Đề nghị Quý Bộ ưu tiên hoàn thiện quy định về điều kiện, trình tự chấm dứt tình trạng chất thải (End-of-Waste) song hành với các chính sách khuyến khích, thúc đẩy tái chế. Điều này nhằm bảo đảm các sản phẩm tái chế đạt chuẩn có đầy đủ hành lang pháp lý khi lưu thông trên thị trường và đưa vào sử dụng thực tế. Quy định cần được thiết kế theo hướng mở, dựa trên bộ tiêu chí kỹ thuật và mức độ rủi ro, không giới hạn cục bộ vào một công nghệ hay một doanh nghiệp cụ thể.

Thứ hai: Rà soát tính thống nhất về thẩm quyền quy định chi tiết: Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát kỹ các điều khoản giao Chính phủ quy định chi tiết tại Luật Bảo vệ môi trường. Trường hợp nội dung quy định về “chấm dứt tình trạng chất thải” vượt quá phạm vi được Luật giao, Hội kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét bổ sung căn cứ pháp lý tại Luật trong kỳ sửa đổi, bổ sung gần nhất trước khi ban hành quy định chi tiết, nhằm bảo đảm chặt chẽ về thẩm quyền lập quy.

Thứ ba: Cụ thể hóa lộ trình ban hành tiêu chuẩn và thúc đẩy mua sắm xanh: Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật đã chỉ rõ những vướng mắc trong quản lý chất thải rắn và sự thiếu hụt động lực kinh tế cho hoạt động tái chế. Do đó, Hội đề nghị cụ thể hóa Điều 107 của Dự thảo bằng danh mục nhóm sản phẩm ưu tiên, thời hạn ban hành tiêu chí kỹ thuật, cơ chế phối hợp liên ngành (giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường với Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ) và hướng dẫn lồng ghép ưu đãi mua sắm công đối với sản phẩm tái chế đạt chuẩn. Đồng thời, cần đồng bộ hóa tiêu chí môi trường tại Điều 96 với quy chuẩn vật liệu xây dựng tại Điều 99, Điều 107 và hướng dẫn kỹ thuật xử lý tại Điều 102 để tránh phát sinh thủ tục chứng nhận trùng lặp.

Thứ tư: Rà soát kỹ thuật lập quy và đồng bộ hồ sơ Dự thảo: Qua đối chiếu hồ sơ lấy ý kiến, Hội nhận thấy tại Bảng so sánh - thuyết minh, nội dung khoản 5 Điều 102 vẫn đang ghép chung phần hướng dẫn kỹ thuật và áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, chưa khớp với toàn văn Dự thảo Nghị định; Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật vẫn viện dẫn các Điều 73b đến Điều 73g chưa tương ứng với cấu trúc đánh số của Dự thảo hiện tại. Bên cạnh đó, tại Bản đánh giá tác động thủ tục hành chính, đề nghị làm rõ hơn tác động của cơ chế cấp phép thử nghiệm công nghệ và cơ chế công nhận sản phẩm đầu ra (thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, chi phí tuân thủ, cơ quan có thẩm quyền và khả năng kế thừa, sử dụng lại kết quả thử nghiệm), theo hướng ưu tiên tích hợp thủ tục và quản lý theo mức độ rủi ro.