Vỉa hè và bài toán giao thông

Trên một số tuyến phố, người đi bộ phải len lỏi giữa hàng quán, xe máy, ô tô dừng, đỗ trên vỉa hè. Có nơi, vỉa hè bị thu hẹp bởi biển quảng cáo, mái che, hàng hóa; nơi được tận dụng làm điểm trông giữ phương tiện hoặc phục vụ kinh doanh. Khi lối đi bị chiếm dụng, người đi bộ buộc phải xuống lòng đường, đối mặt với nguy cơ va chạm với các phương tiện đang lưu thông.

Chị Trịnh Hương Giang, phường Nông Tiến chia sẻ: “Tôi thường xuyên đi bộ mỗi buổi chiều, nhiều đoạn phải di chuyển dưới lòng đường vì vỉa hè bị chưng dụng làm nơi đỗ xe hay kinh doanh. Vào thời điểm đông phương tiện, việc len lỏi, né tránh xe máy, ô tô khá khó khăn và nguy hiểm”.

Tình trạng đỗ xe, dựng biển quảng cáo trên vỉa hè ảnh hưởng đến giao thông tại nhiều tuyến đường.

Không chỉ ảnh hưởng đến người đi bộ, phương tiện dừng, đỗ tùy tiện còn thu hẹp không gian lưu thông, che khuất tầm nhìn, gây cản trở dòng phương tiện, nhất là tại những tuyến đường có mật độ giao thông cao. Tình trạng này nếu xuất hiện thường xuyên có thể trở thành “nút thắt” cục bộ, tăng nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước thực trạng trên, các lực lượng chức năng đã nhiều lần tổ chức ra quân kiểm tra, tuyên truyền, xử lý vi phạm, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông. Tại các phường Minh Xuân, Nông Tiến, An Tường, Hà Giang 1, Hà Giang 2... nhiều đợt cao điểm được triển khai, tập trung giải tỏa tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại những khu vực phức tạp. Tuy nhiên, ở một số nơi, tình trạng vi phạm vẫn có thời điểm tái diễn sau các đợt ra quân.

Trung tá Trần Tuấn Anh, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường Minh Xuân cho biết: "Tình trạng dừng, đỗ phương tiện trên vỉa hè, lòng đường chủ yếu tập trung tại khu vực đông dân cư, cơ sở kinh doanh, nhất là vào giờ cao điểm. Nếu đỗ xe trên vỉa hè không đúng nơi quy định, người vi phạm sẽ bị xử phạt đối với ô tô mức phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng; đối với xe máy mức phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Tuy nhiên, một bộ phận người dân vẫn có tâm lý tiện đâu dừng, đỗ đó, trong khi một số khu vực chưa có đủ không gian dành cho phương tiện dừng, đỗ. Từ đầu năm đến nay, Công an phường Minh Xuân đã xử phạt 723 trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định, với tổng số tiền gần 140 triệu đồng".

Thực tế cho thấy, nguyên nhân của tình trạng dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định không chỉ nằm ở ý thức chấp hành mà còn liên quan đến tổ chức giao thông và nhu cầu về điểm đỗ xe. Tại những khu vực tập trung đông dân cư, cơ sở kinh doanh, cơ quan, trường học... khi nhu cầu dừng, đỗ phương tiện tăng cao nhưng không có đủ điểm đỗ phù hợp, tình trạng phương tiện tìm chỗ đỗ tạm trên vỉa hè, lòng đường càng dễ phát sinh.

Đồng chí Mao Quyết Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Hà Giang 1 cho biết: “Phường đã chỉ đạo lực lượng chức năng, Đội Trật tự đô thị duy trì công tác kiểm tra, nhắc nhở, tuyên truyền và xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý, phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh và Nhân dân nâng cao ý thức không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, tập kết hàng hóa hoặc dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định. Đặc biệt, tại khu vực trường học, lực lượng chức năng thường xuyên phân luồng, nhắc nhở phụ huynh và các phương tiện giao thông dừng, đỗ đúng nơi quy định, tránh để xảy ra tình trạng ùn tắc, mất an toàn giao thông vào giờ cao điểm”.

Trả lại vỉa hè cho người đi bộ không đơn thuần là lập lại trật tự đô thị mà còn góp phần bảo đảm an toàn giao thông. Do đó, để duy trì những tuyến phố thông thoáng, cần sự vào cuộc thường xuyên của chính quyền, lực lượng chức năng, sự đồng thuận của người dân, đồng thời từng bước giải quyết nhu cầu về điểm dừng, đỗ phương tiện. Khi vỉa hè được sử dụng đúng mục đích, lòng đường được bảo đảm không gian lưu thông, mỗi người dân tự giác chấp hành các quy định về dừng, đỗ xe, giao thông sẽ có thêm một lớp bảo vệ quan trọng. Từ đó, góp phần hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông, xây dựng diện mạo đô thị văn minh, an toàn.