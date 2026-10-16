Vỉa hè nhà ai, người nấy… chiếm!

Vỉa hè trước số nhà 235 và 237 đường Lý Triện.

- NXD cứ dạo một vòng đường Lý Triện (phường An Khê, TP Đà Nẵng) sẽ thấy chuyện lạ đó.

- Lạ như thế nào kể nghe xem nào?

- Vỉa hè trên đường Lý Triện, một số nơi giống như được chia thành từng “lô kinh doanh”, chỗ đặt tủ lạnh, chỗ dựng xe máy, chỗ kê vật dụng, thậm chí bàn ghế cũng góp mặt. Cây xanh, bồn cây, ghế đá vốn phục vụ cộng đồng, nay nằm chen chúc giữa hàng hóa và phương tiện. Đơn cử như trước của hàng điện lạnh số 235 và cửa hàng hoa tươi số 237 đường Lý Triện.

- Thế không còn lối nào cho người đi bộ à?

- Vỉa hè đã bị chiếm dụng, người đi bộ buộc phải xuống lòng đường để đi tiếp. Xe cộ qua lại đông đúc, chỉ cần một người bất ngờ né xe máy hoặc tránh chướng ngại vật là nguy cơ TNGT có thể xảy ra. Đường dành cho xe chạy lại phải “gánh” thêm người đi bộ bất đắc dĩ.

- Đúng là tiện cho một vài cửa hàng nhưng lại gây bất tiện cho cả cộng đồng. Buôn bán, kinh doanh là nhu cầu chính đáng, song không thể vì muốn có thêm chỗ trưng bày hàng hóa mà biến vỉa hè công cộng thành sân nhà riêng. Vỉa hè đâu phải cứ ở trước cửa nhà ai thì người đó mặc nhiên có quyền sử dụng theo ý mình.

- Thành phố Đà Nẵng đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-TU về tăng cường sự lãnh đạo, quản lý nhằm bảo đảm trật tự đô thị và thực hiện nếp sống văn minh trên địa bàn thành phố. Tại sao tình trạng lấn chiếm vỉa hè ở khu vực trên vẫn xảy ra?

- Đó cũng là điều mà dư luận băn khoăn, không hiểu vì sao tình trạng này vẫn kéo dài mà chưa được xử lý dứt điểm. Mỗi đợt ra quân, trật tự có vẻ được lập lại một thời gian ngắn, nhưng rồi đâu lại vào đó.

- NXD thiết nghĩ, đã đến lúc các hộ kinh doanh tại số 235 và số 237 đường Lý Triện cần tự giác sắp xếp vật dụng gọn gàng trong phạm vi phù hợp, trả lại lối đi thông thoáng cho người dân. Cơ quan chức năng cũng nên kiểm tra, nhắc nhở và xử lý theo quy định nếu tình trạng lấn chiếm tiếp diễn. Mong rằng vỉa hè đường Lý Triện sẽ trở về đúng chức năng vốn có.