Tóc Tiên, MONO, Phương Mỹ Chi và nhiều nghệ sĩ cùng hội ngộ trong đêm nhạc đặc biệt

Một trong những sự kiện đáng chú ý nhất của Đà Nẵng dịp 24/11 là chương trình nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề Tinh hoa văn hóa - Sức mạnh đại đoàn kết, diễn ra vào lúc 19h ngày 23/11 tại Cung Thể thao Tiên Sơn.

Đêm nghệ thuật quy tụ nhiều nghệ sĩ được khán giả yêu mến như: NSND Thanh Hoa, NSƯT Quang Hào, Hoàng Bách, Tóc Tiên, Hương Tràm, Phương Mỹ Chi, MONO, Ali Hoàng Dương, Phạm Anh Duy, Trần Ngọc Ánh, Lyly, Hồng Phi, Ali Thục Phương, Cao Phú Quý và rapper V-High. Sự kết hợp giữa những giọng ca nhiều thế hệ hứa hẹn mang đến một không gian âm nhạc đa sắc màu, kết nối các giá trị văn hóa truyền thống với hơi thở đương đại.

Đáng chú ý, chương trình được xây dựng trên sân khấu quy mô lớn tại Cung Thể thao Tiên Sơn, với sức chứa khoảng 7.000 khán giả, kết hợp hệ thống màn hình LED, ánh sáng và công nghệ trình diễn hiện đại. Đây là điểm hẹn dành cho những bạn yêu âm nhạc, muốn hòa mình vào không khí nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Trải nghiệm di sản làng nghề miễn phí tại bảo tàng

Nếu muốn tìm một trải nghiệm khác biệt hơn, teen có thể tham gia hai chương trình vào ngày 24/11 do Bảo tàng Đà Nẵng (số 42 Bạch Đằng và 31 Trần Phú) tổ chức.

Từ 8h30 đến 16h30 ngày 24/11, tại Bảo tàng Đà Nẵng, số 31 Trần Phú sẽ diễn ra chương trình trải nghiệm quế Trà Leng Quế ơi quế à. Tại đây, teen và du khách có thể trải nghiệm điêu khắc gỗ quế Trà Leng, tìm hiểu chất liệu và kỹ năng làm nghề qua thao tác thủ công, khám phá sản phẩm và giao lưu cùng nghệ nhân.

Ảnh: Bao Tang Da Nang - Da Nang Museum

Đặc biệt, đến tối, từ 17h đến 21h, Chương trình Bảo tàng: Đêm tại số 42 Bạch Đằng mang đến cho Gen Z cơ hội tìm hiểu văn hóa làng nghề xứ Quảng, kết hợp ánh sáng, công nghệ và các hoạt động tương tác, mở thêm góc nhìn về di sản trong không gian bảo tàng khi đêm xuống.

Bên cạnh Bảo tàng Đà Nẵng, các bảo tàng khác cũng có những hoạt động rất thú vị. Trong hai ngày 23 và 24/11, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng tổ chức trải nghiệm in tranh khắc gỗ trên giấy dó với họa tiết văn hóa Champa và làm sản phẩm thủ công mỹ nghệ được tổ chức tại sân vườn Bảo tàng Điêu khắc Chăm. Người tham gia có thể tìm hiểu kỹ thuật in tranh truyền thống, khám phá những hoa văn đặc trưng và tự tay thực hiện sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Ảnh: Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng - Da Nang Museum of Cham Sculpture

Cũng tại đây, chương trình Bảo tàng và di sản qua nét vẽ ký họa kéo dài từ ngày 22 đến 30/11, kết hợp khám phá nghệ thuật điêu khắc Champa với hoạt động ký họa hiện vật và không gian trưng bày. Đây là gợi ý đáng thử dành cho những bạn yêu hội họa, thích phác họa và muốn tìm kiếm cảm hứng sáng tạo từ những chất liệu văn hóa truyền thống.

Teen chú ý nếu thời tiết không thuận lợi, các hoạt động tại Bảo tàng điêu khắc Chăm sẽ được bố trí tại không gian trưng bày ảnh đền - tháp Champa ở lối ra.

Nếu yêu thích nghệ thuật thị giác, teen có thể ghé Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng để xem triển lãm 43 tác phẩm được lựa chọn từ bộ sưu tập do Hội Mỹ thuật Việt Nam chuyển giao, diễn ra đến hết ngày 30/11. Trong khi đó, tại Bảo tàng Đà Nẵng - Cơ sở 2, chương trình Di sản văn hóa Đà Nẵng - Mạch nguồn và dòng chảy kéo dài đến ngày 25/11, mang đến cơ hội tìm hiểu các bảo vật quốc gia, văn hóa Sa Huỳnh, Champa và những câu chuyện về con đường giao thương trên biển.

Đặc biệt, trong ngày 24/11, các bảo tàng gồm: Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Đà Nẵng - Cơ sở 2, Bảo tàng Mỹ thuật và Bảo tàng Điêu khắc Chăm đồng loạt miễn phí vé tham quan. Teen có thể tranh thủ ghé thăm các không gian trưng bày, khám phá lịch sử và nghệ thuật ngay trong ngày đặc biệt này.

Chạm vào miền di sản Hội An - Mỹ Sơn

Tại Hội An, không khí Ngày Văn hóa Việt Nam được lan tỏa qua nhiều hoạt động ngay giữa lòng phố cổ. Bắt đầu từ 18:30 ngày 22/11/2026, chương trình Tái hiện Đêm phố cổ Hội An đầu thế kỷ XX mang đến cơ hội tìm hiểu đời sống xưa qua các loại hình nghệ thuật và sinh hoạt truyền thống như Tuồng, dân ca, Bài chòi, thư pháp, cờ tướng cùng những trò chơi dân gian. Du khách có thể vừa dạo phố, vừa hòa mình vào những nét văn hóa từng gắn bó với người dân phố Hội.

Ảnh: Visit Hoi An

Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động nghệ thuật diễn ra tại nhiều địa điểm cũng góp thêm lựa chọn cho hành trình khám phá. Trên đường Bạch Đằng, chương trình Dòng chảy di sản giới thiệu màn múa lụa trong khung giờ 16:00 - 17:00 vào các ngày 18, 20, 21, 23, 25 và 27/11.

Trong khi đó, Công viên Kazik trở thành điểm hẹn với các tiết mục nghệ thuật dân gian tối 18/11 (19:00-20:00), chương trình Hoài phố - Những bài tình ca vào 19:00 ngày 21/11 và đêm giao lưu âm nhạc Hội An - Góc phố dịu dàng lúc 19:00 ngày 24/11. Đáng chú ý, tối 23/11, Đêm Hoài Giang sẽ diễn ra trên sông Hoài, tái hiện khung cảnh sinh hoạt ven sông của Hội An xưa với chủ đề “Trên bến - Dưới thuyền”.

Không chỉ có những hoạt động trong trung tâm thành phố hay phố cổ, Khu đền tháp Mỹ Sơn cũng là điểm đến đáng chú ý trong dịp này. Từ ngày 22 đến 26/11, chuỗi hoạt động Chạm di sản văn hóa Chăm Pa kết nối hành trình tham quan với âm nhạc, trang phục, trò chơi dân gian và nghề truyền thống.

Riêng ngày 24/11, du khách có thể tham gia hai hoạt động Hòa nhịp giao thoa văn hóa Chăm - Việt và Giữ lửa Di sản từ bàn tay nghệ nhân Chăm - Việt. Bên cạnh đó, hai chương trình biểu diễn Sắc màu di sản lúc 9h và Âm vang Mỹ Sơn lúc 14h45 được tổ chức hằng ngày trong thời gian diễn ra chuỗi sự kiện. Các workshop trải nghiệm nghề cũng áp dụng ưu đãi giảm 50% phí tham gia.

Những cuộc hẹn văn hóa vẫn tiếp tục sau ngày 24/11

Không khí nghệ thuật tại Đà Nẵng vẫn tiếp tục diễn ra sau Ngày Văn hóa Việt Nam. Tối 25 và 26/11, chương trình giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật Giai điệu quê hương - Hành trình kết nối sẽ diễn ra tại không gian biểu diễn nghệ thuật dân gian phía đông cầu Rồng, đường Trần Hưng Đạo.

Với những bạn yêu thích sân khấu truyền thống, Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng cũng có hai suất diễn đáng chú ý: Vở Dân ca kịch Chuyện Thằng Bờm ngày 27/11 và vở tuồng Lâm Sanh - Xuân Nương ngày 28/11.

Từ những sân khấu âm nhạc sôi động đến các không gian bảo tàng, làng nghề và di sản, chuỗi hoạt động dịp 24/11 tại Đà Nẵng mang đến nhiều lựa chọn để người trẻ khám phá văn hóa Việt Nam theo cách gần gũi hơn. Biết đâu, một buổi hẹn cùng hội bạn trong tuần này sẽ trở thành cơ hội để teen tìm thấy một góc nhìn mới về những giá trị văn hóa đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Ảnh: Visit Hoi An