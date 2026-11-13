Vị tỷ phú đứng trước bài toán kế nhiệm Jensen Huang

Ông Harvey Jones - Chủ tịch hội đồng quản trị đầu tiên trong lịch sử Nvidia. Ảnh: Nvidia.

Harvey Jones, nhà đầu tư công nghệ kỳ cựu tại Thung lũng Silicon, được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng quản trị đầu tiên trong lịch sử Nvidia hôm 12/11, cùng thời điểm nhà đồng sáng lập Jensen Huang rời vị trí CEO và thành viên hội đồng quản trị.

Quyết định này đánh dấu thay đổi đáng chú ý trong cơ cấu quản trị của Nvidia. Trước đó, tập đoàn duy trì mô hình hội đồng quản trị không có chủ tịch riêng, cho rằng cách tổ chức này mang lại lợi ích cho cổ đông. Tuy nhiên, trước biến động lãnh đạo mới nhất, Nvidia đã lựa chọn ông Jones - người có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành công nghệ và gắn bó với công ty từ những ngày đầu - để đảm nhiệm vị trí mới.

Cùng với việc bổ nhiệm ông Jones, Nvidia đưa Giám đốc tài chính (CFO) Colette Kress lên làm CEO tạm quyền, trong khi hội đồng quản trị bắt đầu tìm kiếm người kế nhiệm chính thức cho ông Huang. Theo Fortune, ông Jones nhiều khả năng sẽ đóng vai trò dẫn dắt quá trình lựa chọn lãnh đạo mới, nhờ vị trí chủ tịch và tư cách thành viên ủy ban đề cử, quản trị doanh nghiệp của Nvidia.

Ở tuổi 73, ông Jones không phải gương mặt thường xuyên xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, sự nghiệp của ông trải dài hơn bốn thập kỷ, với vai trò doanh nhân, nhà điều hành các công ty công nghệ và nhà đầu tư trong lĩnh vực bán dẫn.

Gắn bó với Nvidia từ ngày đầu thành lập

Ông Harvey Jones tham gia hội đồng quản trị Nvidia từ năm 1993, cũng là năm công ty được thành lập và trước thời điểm hãng chip này niêm yết trên thị trường chứng khoán, theo WSJ.

Trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi với Bảo tàng Lịch sử Máy tính năm 2009, ông Jones cho biết từng quen biết những người sau này trở thành nhà sáng lập Nvidia thông qua công việc tại Synopsys, công ty chuyên phát triển phần mềm thiết kế chip mà ông điều hành khi đó. Các nhà sáng lập Nvidia sau đó đề nghị ông tham gia hội đồng quản trị ngay từ giai đoạn đầu, Reuters cho hay.

Hơn ba thập kỷ qua, ông Jones chứng kiến Nvidia chuyển mình từ một công ty sản xuất chip đồ họa thành một trong những doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn nhất trong ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI).

Harvey Jones gắn bó với Nvidia từ những ngày đầu thành lập. Ảnh: Reuters.

Theo báo cáo thường niên năm 2026 của Nvidia, ông Jones là thành viên độc lập của hội đồng quản trị, đồng thời tham gia Ủy ban Kiểm toán và Ủy ban Đề cử và Quản trị doanh nghiệp. Ông cũng được công nhận là chuyên gia tài chính của hội đồng.

Việc bổ nhiệm ông làm chủ tịch đánh dấu lần đầu tiên Nvidia có một vị trí lãnh đạo riêng phụ trách hội đồng quản trị. Thay đổi này giúp phân định rõ hơn chức năng giám sát chiến lược, quản trị và lựa chọn lãnh đạo với hoạt động điều hành kinh doanh thường nhật.

Theo Fortune, ông Jones được hai người bạn lâu năm và đồng nghiệp cũ mô tả là người điềm tĩnh, có khả năng tạo dựng niềm tin và mang lại cảm giác ổn định cho những người làm việc cùng.

Penny Herscher, người quen biết ông từ năm 1984 và từng làm việc dưới quyền ông, nhận xét Jones là một nhân vật kỳ cựu có phong thái lịch thiệp, giàu kinh nghiệm và khó bị lung lay trước biến động.

Chris Rowen, đồng sáng lập Tensilica cùng ông Jones, cũng đánh giá ông có tư duy chiến lược và khả năng điều phối đội ngũ. Theo Rowen, Jones thường giúp các thành viên nhìn nhận công việc trong bức tranh lớn hơn, qua đó củng cố niềm tin vào định hướng chung.

Trọng trách tìm người kế nhiệm Jensen Huang

Ngoài sự nghiệp công nghệ, ông Jones còn là một nhà đầu tư giàu có với khối tài sản đáng kể. Theo Forbes, ông sở hữu khoảng 0,03% cổ phần Nvidia và được xếp vào nhóm tỷ phú công nghệ. Phần lớn tài sản của ông được cho là gắn với khoản đầu tư và thù lao tích lũy trong thời gian dài tham gia hội đồng quản trị tập đoàn.

Ông Harvey Jones là một tỷ phú công nghệ với khối tài sản đáng kể. Ảnh: Real Deal.

Tuy nhiên, kinh nghiệm lâu năm của ông tại Nvidia cũng đặt ra những câu hỏi về trách nhiệm giám sát của hội đồng quản trị trong giai đoạn trước. Fortune lưu ý rằng thời gian ông Jones tham gia hội đồng quản trị kéo dài gần như toàn bộ lịch sử Nvidia, nhưng tập đoàn vẫn chưa xây dựng được một phương án kế nhiệm rõ ràng cho ông Huang trước khi cuộc khủng hoảng lãnh đạo bùng phát.

Jonathan Tower, đối tác quản lý tại quỹ đầu tư mạo hiểm Catapult, nhận định với Fortune rằng kinh nghiệm của ông Jones có thể giúp Nvidia ổn định tình hình, nhưng thời gian gắn bó lâu năm cũng khiến vai trò giám sát của ông cần được xem xét kỹ lưỡng. Theo ông Tower, hội đồng quản trị không thể chỉ tự nhận mình là giải pháp cho khủng hoảng mà cần nhìn nhận cả trách nhiệm của mình trong việc để vấn đề phát sinh.

Thử thách lớn nhất trước mắt của ông Jones là giám sát quá trình chuyển giao quyền lực tại Nvidia sau khi ông Huang rời vị trí CEO. Đây là nhiệm vụ đặc biệt khó khăn bởi ông Huang không chỉ là nhà đồng sáng lập mà còn là nhân vật định hình chiến lược công nghệ, văn hóa doanh nghiệp và vị thế toàn cầu của Nvidia trong suốt 33 năm.

Trong thông báo bổ nhiệm, ông Jones khẳng định hội đồng quản trị hoàn toàn tin tưởng bà Colette Kress và đội ngũ lãnh đạo hiện tại. Ông kỳ vọng hoạt động của công ty, các cam kết với khách hàng và lộ trình phát triển sản phẩm sẽ tiếp tục mà không bị gián đoạn.

Phát biểu này cho thấy ưu tiên trước mắt của hội đồng quản trị là duy trì sự ổn định, tránh để biến động nhân sự cấp cao ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và quan hệ với các đối tác.

Theo Fortune, ông Jones nhiều khả năng sẽ dẫn dắt quá trình tìm kiếm CEO mới. Với tư cách thành viên Ủy ban Đề cử và Quản trị doanh nghiệp, ông có vị trí thuận lợi để tham gia lựa chọn ứng viên, đánh giá năng lực lãnh đạo và định hình phương án kế nhiệm.