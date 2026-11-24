Trước đó, tôi làm thư ký cho Thượng tướng Hoàng Cầm, tiền nhiệm của ông. Do độ lùi thời gian đã khá lâu, có những chi tiết tôi không nhớ chính xác hoàn cảnh, thời điểm cụ thể. Nhưng đó đều là những câu chuyện có thật mà bản thân tôi được trải nghiệm.

Cảm nhận đầu tiên của tôi về tướng Nguyễn Kiệm ấy là một vị tướng tài, biết nhìn và sử dụng cán bộ. Đơn cử như, thông thường người thủ trưởng kế nhiệm hiếm khi tiếp tục sử dụng thư ký của người tiền nhiệm. Thế nhưng tướng Nguyễn Kiệm khi nhận quyết định làm Tổng Thanh tra (sau là Chánh Thanh tra) Bộ Quốc phòng lại gặp riêng, đề nghị tôi ở lại giúp ông!

Sinh thời, ông thường gọi tôi là “chú Pha” rất chân tình, gần gũi. Giờ đây, dù ông đi xa đã hơn 10 năm nhưng tôi vẫn không sao quên được hình ảnh thủ trưởng Nguyễn Kiệm nhẹ nhàng vỗ vai, động viên tôi yên tâm công tác, nhất là phát huy “khiếu viết lách”.

Tác giả kể về những kỷ niệm với Trung tướng Nguyễn Kiệm.

Từ ấy, nhớ lời thủ trưởng, tôi luôn xác định cố gắng hết sức thực hiện công việc trong khả năng để phát huy thế mạnh của mình. Sau này chuyển vị trí công tác, không được làm thư ký cho Chánh Thanh tra Nguyễn Kiệm nữa, nhưng những ấn tượng về ông chưa bao giờ phai mờ trong tôi.

Tôi biết tướng Nguyễn Kiệm là từ khi ông về nhận công tác ở Thanh tra Bộ Quốc phòng, trước đó tôi có nghe nói nhưng chưa từng được gặp trực tiếp. Với tôi, Trung tướng Nguyễn Kiệm là một Chánh Thanh tra có phương pháp tác phong làm việc nghiêm túc, mẫu mực.

Ông nhớ và thực hiện lời Bác dặn “Thanh tra là tai mắt của trên, là bạn của dưới” trong từng phần việc, nhiệm vụ. Chính vì vậy, khi đến các đơn vị thanh tra, thủ trưởng đã cụ thể hóa lời dạy ấy một cách thấu tình, đạt lý. Một mặt, tìm - phát hiện ra những mặt tốt, tích cực của anh em để biểu dương, khích lệ. Mặt khác, những hạn chế, yếu kém được chỉ rõ nhưng không phải để phê bình, kỷ luật mà để người ta nhận ra mà khắc phục, sửa sai. Tướng Nguyễn Kiệm đã phát huy những kinh nghiệm thực tế của mình để vạch ra hướng, cách để đơn vị khắc phục sửa chữa. Câu chuyện sau đây là một ví dụ.

Đồng chí Nguyễn Kiệm (ngồi đầu tiên, bên phải) cùng đại biểu các thế hệ cán bộ Thanh tra Bộ Quốc phòng năm 1988. Ảnh chụp lại

Khoảng đầu năm 1990, thủ trưởng Kiệm làm trưởng đoàn công tác đến thanh tra tại Bộ CHQS của một tỉnh và đã phát hiện ra những thiếu sót của đơn vị. Trước đó, đoàn đã tìm hiểu và biết, đồng chí chỉ huy trưởng của đơn vị ở tỉnh khác được điều động về, chưa được địa phương ủng hộ, đồng thuận. Nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí ấy đã gặp không ít khó khăn. Sai phạm ở đơn vị, trên cương vị người đứng đầu, đồng chí chỉ huy trưởng phải chịu trách nhiệm là rõ rồi. Nhưng trong bối cảnh lúc đó, nếu thông báo kết luận thanh tra một cách rõ ràng, quyết liệt thì đồng chí của mình lại càng không được ủng hộ, tới đây khó có thể tái cử trong nhiệm kỳ sau.

Tối hôm ấy, Chánh Thanh tra Nguyễn Kiệm đã gọi trực tiếp đồng chí chỉ huy trưởng lên gặp ông tại phòng làm việc riêng. Ông nêu những sai sót của đơn vị mà đoàn thanh tra đã phát hiện và cũng chỉ rõ nguyên nhân của những điều đó. Tôi có nhiệm vụ ghi chép lại cuộc trò chuyện này như một “biên bản”. Trưởng đoàn thanh tra Nguyễn Kiệm hỏi: "Những điều tôi vừa thông báo, đồng chí có thấy không? Hướng giải quyết là gì, đồng chí đã có chưa?... Ngay sau đó, đồng chí chỉ huy trưởng thừa nhận khuyết điểm, nêu một số biện pháp trước mắt và hứa sẽ cùng tập thể đơn vị sửa chữa trong thời gian tới. Sáng hôm sau, tại buổi họp thông báo kết luận cuối cùng của đoàn thanh tra, thủ trưởng Kiệm chỉ kết luận những vấn đề còn lại".

Chứng kiến toàn bộ câu chuyện, tôi rất khâm phục người thủ trưởng của mình. Ông đã thực hiện đúng chức trách của người thanh tra nhưng cũng đồng thời suy nghĩ một cách khách quan, thấu đáo cho điều kiện, hoàn cảnh của đồng chí mình. Rất mừng là một thời gian sau, Bộ CHQS tỉnh trên đã giải quyết những vấn đề gặp phải ổn thỏa. Đồng chí chỉ huy trưởng sau đó tái cử vào ban thường vụ tỉnh ủy với số phiếu tín nhiệm cao. Sau khi nghỉ công tác còn có nhiều năm giữ cương vị chủ tịch hội cựu chiến binh của tỉnh đó.

Trung tướng Nguyễn Kiệm (bên trái) trong chuyến công tác tại một đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân. Ảnh chụp lại

Trong công tác, Trung tướng Nguyễn Kiệm luôn bám sát nghị quyết của cấp trên. Ông yêu cầu các cán bộ thanh tra trong từng lĩnh vực được phân công phụ trách cũng phải nắm chắc để khi làm việc thật sự công tâm. Đồng thời ông cũng là một vị tướng hết sức khiêm tốn, liêm khiết, đức độ.

Mỗi lần thủ trưởng đi thanh tra, bao giờ ông cũng có chỉ đạo trước với đơn vị thu xếp đến bữa ăn, để ông xuống bếp ăn cơm ở nhà ăn với anh em, chứ không tiệc tùng linh đình. Tôi nhớ có lần đi công tác tại một lữ đoàn hải quân đóng tại Cam Ranh, khi xong việc, đồng chí lữ đoàn trưởng báo cáo, đơn vị đã chuẩn bị cơm và làm cả con bê thui mời đoàn, nhưng thủ trưởng nhất định từ chối.

Làm thư ký cho thủ trưởng một thời gian, nhiều lần tôi để ý thấy ông suy tư điều gì đó. Một hôm, ông gọi tôi đến phòng làm việc và nói: "Chú Pha này, anh thấy anh Đoàn Khuê là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mà thư ký mới có quân hàm Trung tá. Còn anh chỉ là Chánh Thanh tra Quân đội mà chú làm thư ký cho anh lại là Đại tá. Có khi anh phải kiếm một cậu nào có quân hàm nhỏ hơn đi với anh".

Con người ấy rất tế nhị, không thích khoa trương nên vấn đề tưởng như đơn giản này lại khiến ông trăn trở đến thế. Tôi hiểu suy nghĩ của ông nên cũng rất tán thành. Sau đó, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Long được điều về làm thư ký cho ông. Đây cũng là lúc tướng Nguyễn Kiệm ấp ủ ý tưởng làm tổng kết công tác của ngành Thanh tra Quân đội. Ông nói với tôi: "Hồi anh ở cơ sở, thấy đơn vị nào cũng có lịch sử truyền thống. Thanh tra mình cũng đã hoạt động công tác từ lâu mà chưa thấy tổng kết, nhìn lại lịch sử truyền thống. Pha có khả năng viết, anh muốn thành lập một Ban tổng kết lịch sử. Làm tổng kết lịch sử khó, cần có tâm mới làm được, Pha về đó làm Trưởng ban nhé!".

Thế là tôi chuyển sang xây dựng đơn vị mới từ những ngày đầu thành lập cho đến khi nghỉ công tác. Từ sự tín nhiệm, tin tưởng của Trung tướng Nguyễn Kiệm, tôi đã phát huy được sở trường của mình. Nhớ về ông, trong tôi lại vẳng lại lời thăm hỏi, động viên của ông trong những ngày cuối cùng ông trước khi ông về nghỉ theo chế độ. Thủ trưởng đã gọi tôi và chân tình nói: “Chú Pha ạ, anh sắp nghỉ theo chế độ rồi. Chú xem, gia đình và bản thân có việc gì cần anh giúp thì nói, nếu giúp được anh lo cho!". Một con người như thế, sao có thể quên được!