Vị tướng cứu hộ, cứu nạn trong cảm nhận của tác giả đoạt giải B

Hơn 40 năm trong quân ngũ, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ đã trưởng thành từ một sĩ quan trẻ nơi biên cương, hải đảo để trở thành vị tướng dày dạn kinh nghiệm, luôn xông pha ở những nơi gian khó, hiểm nguy nhất. Ông đã có 20 năm trực tiếp chỉ huy và tham gia công tác cứu hộ, góp phần cứu sống hàng nghìn người trong tình thế thập tử nhất sinh. Thời gian gần đây, hình ảnh Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cùng đồng đội tham gia thực hiện sứ mệnh nhân đạo quốc tế đã trở thành những hình ảnh khiến đồng đội và nhân dân cảm phục, tự hào; qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh, trách nhiệm và tình cảm của đất nước, Quân đội và con người Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Trong khuôn khổ Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 17 (năm 2025-2026), tác giả Nguyễn Chung Thủy đã chia sẻ về lý do viết về người đồng đội, cũng là chỉ huy của mình: “Tôi lựa chọn viết về Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ trước hết bởi những đóng góp đặc biệt của đồng chí trong lĩnh vực cứu hộ, cứu nạn. Đây là công việc thầm lặng, đòi hỏi người lính phải đối mặt với khó khăn, hiểm nguy và có tinh thần trách nhiệm cao”.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ và nhóm tác giả tại Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi.

Là nhân viên của Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, hơn ai hết, tác giả Nguyễn Chung Thủy hiểu về công việc của những người lính trong lĩnh vực đặc biệt này. Trong quá trình công tác dưới sự chỉ huy của Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, chị ấn tượng không chỉ ở bản lĩnh của người chỉ huy mà còn từ gần gũi, giản dị, với quan niệm: Khi nhân dân cần thì người lính phải có mặt. Từ nhiệm vụ trong nước đến cứu hộ, cứu nạn quốc tế, đồng chí Phạm Văn Tỵ đã thể hiện năng lực chuyên môn, tinh thần nhân văn, trách nhiệm và sự sẻ chia. Đó là những phẩm chất đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, đáng được kể lại và lan tỏa.

“Điều khiến tôi xúc động là cách Thủ trưởng nói với chúng tôi về nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn: Đằng sau mỗi nhiệm vụ là những con người, những gia đình trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Người lính không chỉ làm nhiệm vụ bằng chuyên môn mà còn phải đặt mình vào hoàn cảnh của nhân dân để hành động. Thành công đôi khi chỉ là tìm được một người, cứu được một người hoặc giúp một gia đình có thêm hy vọng”, tác giả chia sẻ.

Khi chị hoàn thiện và gửi bài dự thi, cũng là lúc Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ tiếp tục nhận nhiệm vụ cứu trợ quốc tế lần thứ ba tại Venezuela. Ông trở về với làn da đen sạm sau những tháng ngày cùng đồng đội cắm lều ở vùng ven biển, chịu thời tiết khắc nghiệt, tìm kiếm, đào bới dưới đống đổ nát của trận động đất. Hình ảnh ấy khiến chị Thủy càng xúc động trước tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ, không quản gian khó. Chính sự bình dị, âm thầm ấy làm nên vẻ đẹp đáng trân trọng của người quân nhân.

Chia sẻ về tác phẩm, tác giả Nguyễn Chung Thủy nói: “Chúng tôi mong bạn đọc, đặc biệt là thế hệ trẻ, cảm nhận rõ hơn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, đó là tinh thần dấn thân nơi khó khăn, nguy hiểm; trách nhiệm với nhân dân; tận tụy với nhiệm vụ và đặt lợi ích, sự an toàn của nhân dân lên trên khó khăn của bản thân. Chúng tôi nghĩ rằng sự cao quý có thể được tạo nên từ những việc rất bình dị nhưng đó là những giá trị cần được gìn giữ, tiếp nối và lan tỏa trong thế hệ trẻ hôm nay.

Ban tổ chức Cuộc thi trân trọng cảm ơn các đơn vị đồng hành: Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội (HABECO); Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM); Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (VIETTEL); Tổng công ty Khí Việt Nam-Công ty Cổ phần (PV GAS); Tập đoàn TH; Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ Tân Hiệp Phát; Công ty TNHH PEDA EDTECH.