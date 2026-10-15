Vị trụ trì vận động xây cầu, dạy tiếng Khmer giúp người dân thoát nghèo

Chiều 15/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026. Đợt vận động diễn ra từ ngày 17/10 đến 18/11/2026.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ cho biết những năm qua, phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động và Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (17/10 - 18/11 hằng năm) đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ, hưởng ứng tích cực của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân trong và ngoài thành phố.

Sự đóng góp đầy ý nghĩa thiết thực và nhân văn sâu sắc đã tiếp thêm nguồn lực xã hội quan trọng, để cùng với Đảng bộ, chính quyền, MTTQ TP Cần Thơ chăm lo, hỗ trợ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Từ đó, TP Cần Thơ đã xây mới, sửa chữa 11.462 căn nhà trong thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, với tổng kinh phí hơn 651 tỷ đồng.

Thượng tọa Thích Minh Phú, Trụ trì chùa Tường Nguyên (TP.HCM) tại lễ khánh thành cầu nông thôn tại phường Khánh Hòa, TP Cần Thơ. (Ảnh: Diễm Ngọc)

Trong giai đoạn 2025 - 2026, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp ở Cần Thơ tiếp nhận hơn 69 tỷ đồng; các hoạt động vận động an sinh xã hội hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 1.183 căn nhà Đại đoàn kết.

Riêng 9 tháng đầu năm 2026, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp triển khai 270 mô hình hỗ trợ sinh kế, giúp đỡ trên 2.500 hộ dân và vận động trao tặng 1.350 xe đạp cho học sinh vượt khó học tốt.

Theo bà Hồ Thị Cẩm Đào, trong hành trình an sinh xã hội đầy tính nhân văn, Cần Thơ luôn nhận được sự chung tay, sẻ chia của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân và toàn xã hội.

Tiêu biểu là Thượng tọa Thích Minh Phú, Trụ trì chùa Tường Nguyên (TP.HCM), với những đóng góp thiết thực, bền bỉ, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thành phố chăm lo đời sống nhân dân.

Thời gian qua, Thượng tọa đã vận động hỗ trợ các xã, phường trên địa bàn TP Cần Thơ xây dựng 22 cây cầu, 15 căn nhà, 2 trường dạy tiếng Khmer; tuyên truyền phổ biến chính sách và pháp luật, trao 2.300 phần quà, 50 xe đạp, hàng trăm suất học bổng; tổ chức khám bệnh, phát thuốc cho 1.200 người, với tổng kinh phí trên 25 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Cần Thơ vẫn còn nhiều gia đình cần được quan tâm, hỗ trợ. Qua rà soát cuối năm 2025, thành phố này còn 5.582 hộ nghèo và 24.672 hộ cận nghèo; trong đó có 584 hộ nghèo và 1.894 hộ cận nghèo gặp khó khăn về nhà ở. Những nhu cầu này cần tiếp tục được rà soát cụ thể để có giải pháp phù hợp, gắn hỗ trợ trước mắt với chăm lo lâu dài, hạn chế nguy cơ tái nghèo.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ trao thư cảm ơn cho đơn vị ủng hộ Quỹ Vì người nghèo 6 tỷ đồng. (Ảnh: Thanh Tuấn)

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, tích cực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Việc hỗ trợ có thể bằng kinh phí, hiện vật, xây dựng nhà ở, trao học bổng, chăm sóc sức khỏe, tạo sinh kế và cơ hội việc làm cho người nghèo.

Tại lễ phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tiếp nhận hơn 112 tỷ đồng do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đóng góp vào Quỹ “Vì người nghèo” thành phố.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ trao bằng khen cho 26 tập thể và 1 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho Quỹ “Vì người nghèo” và công tác an sinh xã hội trên địa bàn giai đoạn 2025-2026.