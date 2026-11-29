Đặc biệt, Bộ Chính trị yêu cầu “tuyệt đối không hợp thức hóa hiện trạng”. Đây là quan điểm cần được quán triệt xuyên suốt quá trình thực hiện hoàn thiện vị trí việc làm.

Nếu lấy cơ cấu tổ chức, số người đang có và cách phân công công việc hiện nay làm căn cứ để xây dựng vị trí việc làm, việc rà soát sẽ khó đi xa hơn việc mô tả lại những gì đã tồn tại. Nhiệm vụ chồng chéo, vị trí không còn phù hợp, cách phân công thiếu rõ ràng vẫn có thể được giữ nguyên, chỉ thay đổi tên gọi và hồ sơ.

Vì thế, hoàn thiện vị trí việc làm phải bắt đầu từ chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Cần rà soát nghiêm túc việc nào thực sự cần thiết, việc nào đang trùng lặp, việc nào có thể hợp nhất, cắt giảm, chuyển giao hoặc thực hiện bằng phương thức khác. Sau khi xác định rõ công việc mới có thể xác định đúng vị trí, yêu cầu năng lực và khối lượng cần đảm nhận. Đây là sự thay đổi căn bản trong cách tiếp cận: không bố trí công việc để phù hợp với số người sẵn có, mà từ công việc để xác định nhân lực cần thiết.

Vị trí việc làm được xác định đúng sẽ tạo căn cứ tin cậy cho việc xây dựng phương án biên chế. Số lượng người cần thiết phải xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và sản phẩm đầu ra, không tính ngược từ số người hiện có. Vì vậy, tinh giản biên chế không thể cắt giảm cơ học, bình quân, cào bằng. Nơi dôi dư phải giảm, lĩnh vực và địa bàn còn thiếu nhân lực phải được xem xét bố trí phù hợp. Mục tiêu không phải là làm cho bộ máy ít người hơn bằng mọi giá, mà là sử dụng nhân lực đúng việc, đúng yêu cầu và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Để đạt được mục tiêu đó, khối lượng công việc và sản phẩm đầu ra phải được xác định trên cơ sở thực chất. Đây cũng là một trong những phần khó nhất của quá trình triển khai. Nhiều cơ quan có chức năng, nhiệm vụ liên hệ, đan xen; dữ liệu về công việc, thời gian thực hiện và năng lực cán bộ chưa chắc đã đầy đủ, thống nhất.

Với những công việc tham mưu, tổng hợp, xây dựng chính sách, kiểm tra, giám sát, sản phẩm đầu ra không dễ quy đổi thành số lượng. Tiêu chí quá chung sẽ không đánh giá được kết quả; lượng hóa thiếu phù hợp lại dễ dẫn đến chạy theo số lượng, coi nhẹ chất lượng và giá trị thực tế của công việc.

Bộ Chính trị yêu cầu từng vị trí phải được chuẩn hóa, kiểm chứng thực chất, có căn cứ khoa học và thực tiễn; không làm hình thức, không vì áp lực tiến độ mà hạ thấp chất lượng. Đây không phải yêu cầu về kỹ thuật lập hồ sơ đơn thuần, mà là nguyên tắc bảo đảm cho toàn bộ quá trình sắp xếp. Hoàn thành biểu mẫu chưa đồng nghĩa với xác định đúng vị trí việc làm. Dữ liệu chỉ có giá trị khi phản ánh đúng công việc cần thực hiện, trách nhiệm được giao, năng lực cần có và kết quả phải đạt được.

Thời hạn hoàn thành việc kiểm chứng, xác nhận dữ liệu và xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền trước ngày 30/11/2026 đòi hỏi các cơ quan, đơn vị phải tập trung cao độ. Công việc cần được phân công cụ thể; vướng mắc phải được nhận diện và giải quyết kịp thời, không để tình trạng chờ đợi, đùn đẩy hoặc chuyển trách nhiệm.

Cơ quan tham mưu không thể chỉ tổng hợp số liệu, hoàn thiện văn bản theo yêu cầu, mà phải phân tích, phát hiện những điểm chưa hợp lý và đề xuất phương án xử lý. Nội dung chưa đủ căn cứ phải tiếp tục rà soát, không thể lấy tiến độ làm lý do để xác nhận dữ liệu thiếu độ tin cậy. Người đứng đầu trực tiếp kiểm tra và chịu trách nhiệm về chất lượng kết quả xác nhận.

Khó khăn là có thật, nhưng không phải lý do để chậm trễ hay làm qua loa. Đây là nhiệm vụ phải làm đến nơi đến chốn, bởi kết quả rà soát sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tổ chức công việc và chất lượng hoạt động của bộ máy trong những năm tới.

Tinh thần vì lợi ích chung cần được thể hiện bằng những lựa chọn cụ thể: sẵn sàng điều chỉnh khi công việc không còn phù hợp, chấp nhận sắp xếp lại nguồn lực khi nơi thừa, nơi thiếu, không giữ nguyên những gì đã có chỉ vì thuận lợi cho đơn vị mình. Khi lợi ích chung được đặt lên trên hết, những vướng mắc có thể được tháo gỡ và các mục tiêu của Bộ Chính trị có cơ sở để hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Hoàn thiện vị trí việc làm không kết thúc ở việc có đủ danh mục, bản mô tả hay khung năng lực. Giá trị của công việc này phải được kiểm chứng trong thực tế: nhiệm vụ có được phân định rõ hơn, việc chồng chéo có giảm, nhân lực có được bố trí sát yêu cầu, trách nhiệm của từng vị trí có được xác định cụ thể và bộ máy có vận hành hiệu quả hơn hay không.

Kết luận số 131-KL/TW đặt ra yêu cầu cấp thiết trước mắt, đồng thời đòi hỏi thay đổi cách tổ chức và quản trị công việc trong toàn hệ thống chính trị. Làm đúng tinh thần đó, vị trí việc làm sẽ trở thành căn cứ thực chất cho công tác cán bộ và sắp xếp biên chế, thay vì chỉ là một bộ hồ sơ hoàn thành theo thời hạn.