Vị trí việc làm: Đúng việc, đúng người, đúng trách nhiệm

BẮC NINH - Kết luận số 123-KL/TW ngày 13/11/2026 của Bộ Chính trị yêu cầu hoàn thiện cơ sở dữ liệu vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027–2031 theo hướng khoa học, chặt chẽ, thực chất; không hợp thức hóa tổ chức bộ máy, biên chế hiện có. Đặc biệt, người đứng đầu phải trực tiếp chịu trách nhiệm về kết quả, không vì lợi ích cục bộ mà giữ việc, giữ người, giữ biên chế.

Kết luận số 123-KL/TW ngày 13/11/2026 của Bộ Chính trị xác định việc hoàn thiện hệ thống danh mục vị trí việc làm gắn với bản mô tả công việc, khung năng lực và sản phẩm đầu ra là nhiệm vụ nền tảng để đổi mới công tác cán bộ, quản lý biên chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Quá trình thực hiện phải khoa học, chặt chẽ, thực chất, không chạy theo số lượng kê khai hoặc hợp thức hóa tổ chức bộ máy, biên chế hiện có.

Bộ Chính trị yêu cầu tập trung chuẩn hóa, thẩm định, kiểm chứng dữ liệu, bảo đảm mỗi vị trí việc làm được xác định đúng chức trách, nhiệm vụ, yêu cầu năng lực và trách nhiệm thực hiện. Việc rà soát phải đồng thời phát hiện, xử lý những bất cập về chức năng, nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền; khắc phục chồng chéo, trùng lặp, loại bỏ công việc không cần thiết, tính toán đầy đủ yêu cầu chuyển đổi số và đổi mới phương thức làm việc.

Điểm đáng chú ý của Kết luận là đề cao trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương. Người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác, thực chất của kết quả; không khoán trắng cho cấp dưới hoặc cơ quan tham mưu. Đặc biệt, Bộ Chính trị yêu cầu không chạy theo thành tích, kê khai hình thức, không vì lợi ích cục bộ mà giữ việc, giữ người, giữ biên chế.

Bộ Chính trị giao Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục điều phối, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; phối hợp Bộ Nội vụ rà soát, hoàn thiện phân định nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền giữa các bộ, ngành, địa phương. Đồng thời, thường xuyên đánh giá kết quả, tiến độ, kịp thời hỗ trợ những đơn vị còn khó khăn, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, đạt mục tiêu đề ra.