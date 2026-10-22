Vị trí việc làm: Căn cứ để xác định nhân lực, biên chế

Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế. Triển khai Kết luận, các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại Phiên họp thứ Nhất của Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ (Bản Chỉ đạo), Bộ Nội vụ được giao thực hiện "điểm", hoàn thiện quy trình và đúc rút kinh nghiệm để triển khai trong khối Chính phủ.

Ngay trong ngày 20/10/2026, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch số 11952/KH-BNV về rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 của Bộ; đồng thời thành lập Tổ công tác chuyên trách.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long, Tổ trưởng Tổ công tác rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 của Bộ Nội vụ - Ảnh: chinhphu.vn "Kết luận số 107-KL/TW của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế là 'cuộc cách mạng' về sắp xếp, bố trí và quản lý theo vị trí việc làm. Có 3 nội dung rất rõ là rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm; xác định nhân lực cho yêu cầu của vị trí việc làm đó; và xây dựng biên chế. Bộ Chính trị yêu cầu trong quý IV năm 2026 phải hoàn thành được các việc này."-Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long, Tổ trưởng Tổ công tác, nhấn mạnh.

Xác định đúng công việc, làm rõ nhu cầu nhân lực

Theo Thứ trưởng Trương Hải Long, Bộ Chính trị xác định vị trí việc làm là trung tâm. Vị trí việc làm sẽ có đầy đủ các thông số, thông tin để sử dụng vào tất cả các khâu, từ tuyển dụng cho đến trả lương.

Cách tiếp cận này đòi hỏi việc xác định vị trí phải xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và yêu cầu năng lực, thay vì dựa chủ yếu vào cơ cấu nhân sự hiện có.

Kế hoạch của Bộ Nội vụ quy định các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ rà soát, kê khai, cập nhật thông tin về nhiệm vụ, công việc, sản phẩm đầu ra, khối lượng công việc và tình hình sử dụng nhân lực theo từng vị trí việc làm; đồng thời xác định nhu cầu nhân lực, cung cấp tài liệu minh chứng khi được yêu cầu. Các đơn vị phải gửi kết quả về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 22/10/2026. Tổ công tác và Vụ Tổ chức cán bộ kiểm tra, đối chiếu, phối hợp điều chỉnh dữ liệu; báo cáo chung của Bộ hoàn thành chậm nhất ngày 26/10/2026.

"Tại thời điểm hiện nay, các bước sẽ bắt đầu từ khâu phân rã nhiệm vụ thành các công việc. Các công việc đó dựa trên các quy định hiện hành về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền. Khâu thứ hai là mỗi một công việc đó cần sử dụng bao nhiêu thời gian."-Thứ trưởng Trương Hải Long nêu rõ.

Cùng với đó, các đơn vị phải rà soát những nhiệm vụ đã hoặc có thể phân cấp, phân quyền; những công việc có thể chuyển đổi trên nền tảng số; nhiệm vụ dự kiến xã hội hóa hoặc thuê ngoài.

Những thay đổi về chức năng, phương thức thực hiện và phân bổ nguồn lực đều phải được tính đến trước khi xác định nhu cầu nhân lực. Đây là căn cứ để tránh việc xác lập vị trí việc làm tách rời thực tế hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Nhấn mạnh yêu cầu tổ chức thực hiện, Thứ trưởng nói: "Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ phải đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, quyết liệt triển khai tổ chức thực hiện, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc, đồng thời tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ. Không phải làm cho đủ biểu mẫu, đủ yêu cầu, mà chúng ta hãy hòa mình và chia sẻ dòng mạch tư duy để thiết kế vị trí việc làm sao cho đáp ứng đủ các yêu cầu và phải quyết tâm đi đến cùng với nhiệm vụ này".

Xây dựng biên chế bằng căn cứ và dữ liệu kiểm chứng

Theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo, Bộ Nội vụ phải hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 15/11/2026, sớm hơn thời hạn chung của cả nước là ngày 31/12/2026.

Theo Thứ trưởng Trương Hải Long, quá trình thực hiện sẽ có đối chiếu chéo, kiểm chứng và phản hồi giữa các đơn vị; dữ liệu được rà soát, điều chỉnh qua nhiều bước, không thể coi báo cáo lần đầu là kết quả cuối cùng. Bộ Nội vụ sẽ triển khai sớm để tích lũy kinh nghiệm thực tế, hoàn thiện cách làm trước khi hướng dẫn các bộ, ngành thực hiện.

"Bộ Nội vụ với vai trò cơ quan phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương để kiểm soát. Việc kiểm soát đúng hay sai, kiểm soát đến cùng chi tiết sát nhân lực hay biên chế được thực hiện trên hệ thống phần mềm, ứng dụng công nghệ. Máy móc sẽ xác định: có từng này việc thì sẽ cần từng này con người và bố trí như thế nào. Đều có hệ thống kiểm soát."-Thứ trưởng Trương Hải Long khẳng định

Trên cơ sở kết quả rà soát vị trí việc làm, nhu cầu nhân lực và khung năng lực, sau đó Bộ Nội vụ sẽ xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031, gửi Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 2/11/2026 và tiếp tục rà soát, hoàn thiện theo hướng dẫn.

Trình tự này xác lập rõ nguyên tắc: biên chế được đề xuất sau khi đã làm rõ công việc, vị trí đảm nhiệm và nguồn lực cần thiết, đồng thời tính đến tác động của cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và phân cấp, phân quyền.

Mục tiêu cuối cùng là hình thành cơ sở dữ liệu vị trí việc làm đủ thông số, có tài liệu minh chứng và khả năng kiểm chứng, làm căn cứ cho tuyển dụng, bố trí, sử dụng nhân lực, xác định biên chế và từng bước đổi mới chính sách tiền lương.

Thứ trưởng Trương Hải Long nhấn mạnh: "Tất cả đều có minh chứng, đều có logic để kiểm chứng". Đây cũng là yêu cầu xuyên suốt của đợt triển khai, để bảo đảm mỗi vị trí việc làm phản ánh đúng nhiệm vụ, mỗi đề xuất nhân lực có căn cứ và mỗi phương án biên chế gắn với yêu cầu thực tế của bộ máy.