Vị trí và vai trò chiến lược của tiêm kích MiG-35 trong Không quân Nga

Trong học thuyết quân sự của Nga, lực lượng không quân chiến thuật được định hình rõ nét dựa trên sự phân chia giữa các dòng máy bay hạng nặng và hạng trung.

Nếu các dòng tiêm kích hạng nặng như tiêm kích Su-35, tiêm kích ném bom Su-34 hay tiêm kích chiếm ưu thế trên không Su-30 đóng vai trò xương sống cho các chiến dịch tầm xa, càn quét sâu và mang vác tải trọng khổng lồ.

Thì tiêm kích MiG-35 lại đảm nhiệm một phân khúc tác chiến hoàn toàn mang tính chuyên biệt.

Tiêm kích MiG-35 được định vị là dòng chiến đấu cơ đa năng hạng trung tối ưu cho nhiệm vụ bảo vệ không phận lãnh thổ, đánh chặn các mục tiêu bay xâm nhập, tuần tra biên giới và yểm trợ hỏa lực tầm gần cho lực lượng mặt đất.

Nhờ kích thước nhỏ gọn, khả năng cất hạ cánh linh hoạt trên các đường băng dã chiến ngắn và chi phí vận hành thấp, tiêm kích MiG-35 giúp Bộ Quốc phòng Nga duy trì sự hiện diện dày đặc của các trạm không quân tiền phương mà không làm kiệt quệ nguồn ngân sách quốc phòng.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh không gian chiến trận hiện đại xuất hiện nhiều thách thức mới như các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái tầm xa, vai trò của tiêm kích MiG-35 càng trở nên thiết thực.

Thay vì phải huy động các dòng máy bay hạng nặng đắt đỏ với chi phí tiêu hao nhiên liệu và bảo dưỡng khổng lồ cho những nhiệm vụ đánh chặn mục tiêu nhỏ, Không quân Nga có thể tận dụng tiêm kích MiG-35 như một giải pháp tuần tra phản ứng nhanh vô cùng linh hoạt và hiệu quả về mặt kinh tế.

Sự tồn tại của tiêm kích MiG-35 giúp hoàn thiện cấu trúc đa tầng của lực lượng không quân chiến thuật Nga, tạo ra sự bổ trợ hoàn hảo giữa sức mạnh tầm xa của họ nhà Sukhoi và sự cơ động linh hoạt của dòng chiến đấu cơ Mikoyan.

Dù số lượng biên chế hiện tại chưa áp đảo, tiêm kích MiG-35 vẫn giữ vững vị thế là mảnh ghép chiến lược trong chiến lược bảo vệ an ninh bầu trời của Moscow.