Vị trí nào dành cho xe tăng T-14 Armata trên chiến trường hiện đại?

Thực tế cho thấy xe tăng T-14 Armata do chi phí sản xuất cao nên chưa bao giờ được sử dụng trong chiến đấu thực tế, thậm chí nó đã không được trưng bày tại các cuộc triển lãm quân sự suốt một thời gian dài.

Trước tình hình trên, một số chuyên gia quân sự coi chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) này đã trở nên lạc hậu trong điều kiện chiến trường hiện đại, khi tỏ ra dễ bị máy bay không người lái tấn công.

Tuy nhiên Quân đội Nga không nghĩ như vậy, họ đã bổ sung những phát triển dựa trên kinh nghiệm lấy từ các cuộc xung đột hiện đại, đặc biệt là từ chiến trường Ukraine.

Trong cuộc tập trận tham mưu chiến lược mang tên Trung tâm-2026 vừa diễn ra, một khoa mục đáng chú ý đã diễn ra, đó là UAV cảm tử tấn công xe tăng T-90M từ nhiều hướng khác nhau, nhưng đã bị hệ thống phòng vệ chủ động (APS) Arena-M tiêu diệt khi tiếp cận.

Hệ thống APS này tự động đánh chặn máy bay không người lái, tạo ra một vùng bảo vệ có bán kính lên đến 200 m. Đội hình thiết giáp còn được bảo vệ bởi pháo phòng không tự hành Derivatsiya-PVO.

Để phòng thủ khu vực tiếp cận gần, một mạng lưới vũ khí đa tầng đã được triển khai, bao gồm robot Kalitka-KA, pháo phòng không Citadel và S-60M, đi kèm súng máy Anklav.

Chưa dừng lại đây, đội hình phòng thủ còn bao gồm hệ thống laser Zarya mới nhất của Nga, vũ khí này đã được trình diễn lần đầu tiên, nó phá hủy mục tiêu ở tầm xa lên đến 6 km.

Theo nhận xét từ giới chuyên gia quân sự, tất cả những điều này cho thấy Nga không có ý định từ bỏ phương tiện bọc thép hạng nặng như xe tăng T-14 Armata, mà thay vào đó đang tìm kiếm chiến thuật mới để sử dụng chúng.

Xe tăng không còn là một phương tiện tác chiến độc lập, mà sẽ một phần của đội hình tấn công hoạt động phối hợp với pháo binh, máy bay không người lái, phòng không và tác chiến điện tử - tạo ra sức mạnh tổng hợp.

Các nhà phân tích nhắc nhở dự án xe tăng Armata đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Mặc dù vậy trong thế giới công nghệ, sự phát triển thường đi theo một con đường phi tuyến tính.

Ví dụ, các sản phẩm đắt tiền và phức tạp thường không nhanh chóng được chấp nhận rộng rãi, mà thay vào đó làm giàu cho ngành công nghiệp bằng những công nghệ tiên tiến, sau đó tự phát triển.

Theo nghĩa này, Armata đã trở thành một nền tảng quý giá để đánh giá các giải pháp mới. Mặc dù dữ liệu chính thức cực kỳ khan hiếm, nhưng có thể giả định xe tăng không người lái T-72B3M Shturm đã thừa hưởng một số giải pháp từ cỗ chiến xa nói trên.

Bên cạnh đó, gần đây các kỹ sư từ Omsk đã được cấp bằng sáng chế cho một khung gầm xe tăng mới 7 bánh chịu nặng và 1 bánh dẫn hướng có thể điều chỉnh ở phía trước thân xe giống như trên Armata.

Chưa dừng lại đây, một hệ thống chỉ huy và kiểm soát chiến thuật cùng thiết bị điện tử mạnh mẽ, được bảo vệ chắc chắn đã được phát triển dành cho chiếc T-14 Armata.

Sự hiện diện của Armata cùng với Shturm tại cuộc tập trận Trung tâm-2026 rõ ràng không phải ngẫu nhiên. Các chuyên gia nhận xét chúng rất phù hợp để hoạt động như trung tâm đầu não của hệ thống, khiến chi phí cao của xe tăng T-14 là có thể chấp nhận được.