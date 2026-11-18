Tuyển Việt Nam kết thúc năm 2026 trong top 100 FIFA.

Đội tuyển Việt Nam khép lại năm 2026 bằng thất bại ngược 1-2 trước Kyrgyzstan trên sân Thiên Trường. Kết quả này không chỉ khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik lỡ cơ hội vô địch Casper Cup 2026 mà còn ảnh hưởng đến điểm số trên bảng xếp hạng FIFA.

Theo cập nhật sau trận đấu ngày 17/11, đội tuyển Việt Nam đứng thứ 98 thế giới với 1.228,34 điểm. Dù không thể cải thiện thứ hạng ở trận cuối cùng trong năm, Những chiến binh Sao Vàng vẫn duy trì vị trí trong top 100 FIFA.

Trước đó, chiến thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa giúp Việt Nam được cộng thêm 2,35 điểm. Nếu đánh bại Kyrgyzstan, đội tuyển có thể nhận thêm 4,68 điểm. Tuy nhiên, thất bại 1-2 khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik bị trừ 5,3 điểm.

Dù vậy, vị trí thứ 98 vẫn đánh dấu bước tiến đáng kể khi đội tuyển Việt Nam tăng 9 bậc so với thứ hạng 107 vào cuối năm 2025. Đáng chú ý, năm 2026 còn ghi dấu ấn với chức vô địch ASEAN Cup của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Thứ hạng FIFA có ý nghĩa quan trọng trong việc phân nhóm hạt giống tại các giải đấu quốc tế. Vì vậy, duy trì vị trí trong top 100 sẽ tạo lợi thế nhất định cho đội tuyển Việt Nam trong những chiến dịch tiếp theo.

Hướng tới năm 2027, mục tiêu của bóng đá Việt Nam là tiếp tục cải thiện thứ hạng, từng bước tiến gần hơn đến cột mốc cao nhất trong lịch sử: vị trí thứ 92 thế giới vào năm 2021.