Vị trí khó thay thế của nghệ sĩ Việt Hương

Trước Ma Da, hình ảnh Việt Hương trong điện ảnh phần lớn gắn với những vai diễn hài, thiên về tạo tiếng cười và phát huy thế mạnh sân khấu. Cô từng góp mặt trong Nhà Có 5 Nàng Tiên, Quý Tử Bất Đắc Dĩ, Tía Tui Là Cao Thủ, Xóm Trọ 3D hay Pháp Sư Mù: Ai Chết Giơ Tay, nhưng không phải tác phẩm nào cũng tạo được dấu ấn tương xứng với độ nhận diện của nữ nghệ sĩ.

Điểm thay đổi rõ nét xuất hiện từ Ma Da năm 2024, khi Việt Hương đảm nhận vai bà Lệ, người phụ nữ làm nghề vớt xác ở miền Tây. Nhân vật yêu cầu cách thể hiện tiết chế, nặng về tâm lý và khác biệt đáng kể so với hình ảnh hài hước trước đó, qua đó mở ra một hướng đi mới trong diễn xuất của cô.

Việt Hương ngày càng cho thấy sự đa dạng trong diễn xuất. Ảnh: FBNV

Sau Ma Da, Việt Hương tiếp tục gây chú ý với Chị Dâu trong vai Hai Nhị, người phụ nữ mạnh mẽ nhưng mang nhiều tổn thương và phải đối diện với những vấn đề của gia đình. Bộ phim đạt hơn 113 tỷ đồng phòng vé, còn vai diễn giúp Việt Hương được trao các giải thưởng diễn xuất tại Cánh Diều 2025, DANAFF 2025 và Ngôi Sao Xanh.

Đến Cục Vàng Của Ngoại, nữ nghệ sĩ tiếp tục cho thấy khả năng xử lý những nhân vật giàu cảm xúc khi vào vai bà Hậu, người dành phần lớn cuộc đời chăm sóc cháu ngoại. Bộ phim đạt hơn 82 tỷ đồng, đồng thời vai diễn mang về cho Việt Hương giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại DANAFF 2026, tiếp nối thành tích cô đạt được với Chị Dâu.

Nhìn lại những năm gần đây, Việt Hương không còn bị giới hạn trong hình ảnh nghệ sĩ hài trên màn ảnh rộng. Cô có thể chuyển đổi giữa những vai cần mảng miếng hài và những nhân vật đòi hỏi chiều sâu tâm lý, từ đó tạo nên sự đa dạng trong cách lựa chọn và thể hiện vai diễn.

Việt Hương gây chú ý với vai diễn nặng tâm lý trong Ma Da.

Sức hút của Việt Hương cũng thể hiện qua thành tích phòng vé của các tác phẩm cô tham gia. Tổng doanh thu từ những bộ phim có dữ liệu phòng vé được công bố trong sự nghiệp của nữ nghệ sĩ đã vượt mốc 750 tỷ đồng, cho thấy độ nhận diện của cô không chỉ tồn tại trên sân khấu mà còn được duy trì khi bước vào điện ảnh.

Bên cạnh diễn xuất, Việt Hương vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và cuộc sống gia đình tương đối ổn định. Cô kết hôn với nhạc sĩ Hoài Phương, có một con gái và cùng chồng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, kinh doanh, đồng thời dành thời gian cho các hoạt động cộng đồng.

Việt Hương tiếp tục khẳng định khả năng biến hóa qua Chị Dâu.

Sau hơn 30 năm làm nghề, Việt Hương đang sở hữu một hành trình hiếm thấy khi vừa có nền tảng sân khấu, vừa có sức hút đại chúng và ngày càng được ghi nhận về diễn xuất. Từ những vai hài quen thuộc đến các nhân vật có chiều sâu tâm lý, cô đang từng bước củng cố vị trí riêng, trở thành gương mặt có khả năng tạo dấu ấn ở nhiều màu sắc khác nhau của điện ảnh Việt.