Vị trí đặt và những điều cần lưu ý khi đặt bể cá trong nhà để hút tài lộc

“Tiểu cảnh” được cho là hút tài lộc

Trong phong thủy, nước thường được gắn với tài lộc và sự lưu chuyển. Bể cá cũng được một số trường phái xem là sự hội tụ của nhiều yếu tố ngũ hành: nước tượng trưng cho Thủy, cây thủy sinh cho Mộc, sỏi đá cho Thổ, phần kim loại của khung bể cho Kim, còn ánh sáng hoặc màu sắc có thể đại diện cho Hỏa.

Vì vậy, bể cá được ví như một “tiểu vũ trụ” thu nhỏ, được cho là có thể tạo sự cân bằng và kích hoạt năng lượng tích cực trong không gian sống.

Theo quan niệm ngũ hành, bể cá mang yếu tố Thủy. Người mệnh Hỏa thường được khuyên cân nhắc vì Thủy khắc Hỏa; người mệnh Thổ cũng được cho là cần thận trọng do Thổ khắc Thủy. Tuy nhiên, cách luận này có thể khác nhau tùy trường phái phong thủy và cách bố trí tổng thể của ngôi nhà.

Bể cá thường được đặt ở phòng khách để tạo cảm giác sinh động và thu hút năng lượng tích cực.

Ngược lại, người mệnh Kim, Mộc và Thủy thường được xem là phù hợp hơn với bể cá. Trong quan hệ tương sinh, Thổ sinh Kim và Kim sinh Thủy; Thủy lại sinh Mộc. Do đó, một số cách luận phong thủy cho rằng các yếu tố này có thể tạo sự tương hỗ khi được bố trí phù hợp.

Đặt bể cá ở đâu để hài hòa?

Với những ai thuộc nhóm phù hợp và muốn đặt bể cá trong nhà, phòng khách thường được xem là vị trí phù hợp để đặt bể cá.

Đây là không gian sinh hoạt chung, nơi dòng khí lưu thông và cũng là "bộ mặt" của ngôi nhà. Bể cá đặt ở đây vừa tạo điểm nhấn thẩm mỹ, vừa được xem là cách thu hút sinh khí và tài lộc.

Trong một số trường phái phong thủy, Đông Nam và Bắc thường được xem là những hướng phù hợp để đặt bể cá. Đông Nam thường được gắn với tài lộc, trong khi Bắc được liên hệ với sự nghiệp.

Ngoài ra, đặt bể cá ở bên trái cửa chính (nhìn từ trong ra), được gọi là vị trí Thanh Long cũng được xem là tốt lành, bởi Thanh Long thuộc Mộc, và Thủy sinh Mộc.

Một lưu ý quan trọng: không nên đặt bể cá ở vị trí trung tâm ngôi nhà. Đây là khu vực được xem là "trái tim" của không gian sống, cần sự ổn định và tĩnh tại. Dòng nước luân chuyển liên tục ở trung tâm có thể gây nhiễu loạn năng lượng thay vì hài hòa.

Những vị trí thường được khuyên tránh

Bên cạnh việc chọn đúng hướng và vị trí, có một số nơi được xem là không phù hợp để đặt bể cá, xuất phát từ cả quan niệm phong thủy lẫn những bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày.

Trong phòng khách, tránh đặt bể cá sau ghế sofa hoặc đối diện bếp nấu.

Trước hết, cần tránh đặt bể cá dưới bàn thờ hoặc trước tượng thần. Đây là điều tối kỵ trong phong thủy, được gọi là "chính thần hạ thủy", tức là nước động dưới bàn thờ được xem là bất kính với thần linh, có thể gây ảnh hưởng không tốt đến gia trạch.

Về mặt công năng, hơi nước và tiếng động từ bể cá cũng không phù hợp với không gian thờ cúng cần sự thanh tịnh.

Phòng ngủ cũng là khu vực cần cân nhắc. Theo quan niệm, chuyển động của nước, ánh sáng và tiếng máy lọc có thể làm tăng tính động trong phòng ngủ, vốn cần sự yên tĩnh, từ đó được cho là ảnh hưởng đến giấc ngủ và sự cân bằng năng lượng.

Đây là lý do nhiều chuyên gia phong thủy khuyến cáo không nên đặt bể cá trong phòng ngủ.

Một vị trí khác cần tránh là đối diện bếp nấu. Bể cá thuộc Thủy, bếp thuộc Hỏa, và Thủy Hỏa tương khắc. Đặt đối diện nhau được xem là không hài hòa và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người trong nhà.

Về thực tế, bể cá đặt gần bếp dễ tiếp xúc với nhiệt, dầu mỡ và khói, gây bất tiện cho việc vệ sinh và chăm sóc cá.

Phía sau ghế sofa cũng là vị trí không nên đặt. Nước có tính không ổn định, không phù hợp để làm điểm tựa. Ngồi dựa lưng vào bể cá được xem là thiếu chắc chắn, ảnh hưởng đến cảm giác an tâm.

Trong phong thủy, điểm tựa vững chãi phía sau lưng tượng trưng cho sự hỗ trợ và ổn định, nên đặt nước ở đây là điều không phù hợp.

Cuối cùng, cần tránh đặt bể cá gần nhà vệ sinh. Đặt bể cá gần đây có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và được cho là không tốt cho dòng chảy tài lộc. Trên thực tế, khu vực gần nhà vệ sinh dễ phát sinh mùi, vi khuẩn và bất tiện trong việc giữ vệ sinh cho bể.