Vị trí đặt cây xanh giúp gia chủ thu hút vượng khí

Vị trí trồng cây xanh trong nhà để may mắn

Đặt một số loại cây cảnh trong phòng khách

Báo Giáo dục và Thời đại cho hay, trong quan niệm phong thủy, nếu bạn đặt một số loại cây cảnh trong phòng khách có thể giúp gia chủ có thêm may mắn, làm ăn phát đạt.

Ngoài ra, bạn hãy đặt một chậu cây ăn quả nhỏ ở phòng khách còn mang ý nghĩa gia tăng tình cảm vợ chồng. Đồng thời, giúp các thành viên trong gia đình hòa thuận, yêu thương nhau hơn.

Đặt cây lối vào phòng ngủ tăng hạnh phúc

Với những người còn đang độc thân và có mong muốn tìm được nửa kia của cuộc đời, đặt một chậu hoa trong phòng ngủ sẽ giúp bạn tăng cường cảm xúc, thêm vận may trong chuyện tình cảm.

Mẹo bố trí cây xanh theo phong thủy là nghệ thuật sắp đặt thực vật trong không gian sống nhằm hài hòa ngũ hành, cân bằng âm dương, từ đó thu hút vượng khí, hóa giải sát khí, mang lại sức khỏe, tài lộc và bình an cho gia chủ.

Việc bạn đặt một chậu hoa tươi mang lại vẻ đẹp đầy sức sống, tiếp thêm năng lượng, giúp tâm trạng thoải mái hơn.

Không trồng cây che mặt trước nhà

Thông tin trên VTC News, mặt trước nhà không nên trồng những cây mà trong tương lai cành lá phát triển có thể che khuất mặt tiền nhà. Bởi mặt tiền mà bị che khuất thì sinh khí không thể tiến vào nhà, ngăn cản sinh khí thì sẽ ngăn cả sức khỏe, tiền tài và hạnh phúc đến. Xung quanh vườn nên trồng nhiều trúc sẽ mang lại cho gia chủ nhiều cơ may về tài lộc.

Đặt gần cửa sổ

Nếu vị trí làm việc hàng ngày của bạn gần cửa sổ thì hãy ưu tiên đặt cây cạnh đó để cây có thể hút ánh sáng tự nhiên. Điều này thuận lợi cho việc đem lại nguồn sống dồi dào cho cây đồng thời cũng kích hoạt được tài khí cho người sử dụng.

Loại cây quen thuộc, được nhiều người lựa chọn với kỳ vọng mang lại may mắn tài chính

Cây kim tiền

Theo Tạp chí Việt Nam Hương Sắc, cây kim tiền từ lâu đã gắn liền với hình ảnh tài lộc, nhờ những tán lá xanh bóng, vươn thẳng, tượng trưng cho sự tăng trưởng bền vững. Trong phong thủy, vị trí lý tưởng của cây là góc Đông Nam của phòng khách – khu vực đại diện cho tài chính và thịnh vượng.

Một chậu kim tiền xanh khỏe, đặt đúng vị trí, thường mang lại cảm giác sinh động và tràn đầy năng lượng cho không gian.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều gia đình đặt cây ở những góc khuất, thiếu ánh sáng hoặc nơi ẩm thấp, khiến cây sinh trưởng kém. Khi đó, không chỉ giá trị thẩm mỹ suy giảm mà "dòng khí tốt" cũng khó tích tụ. Một chậu kim tiền xanh khỏe, đặt đúng vị trí, thường mang lại cảm giác sinh động và tràn đầy năng lượng cho không gian.

Cây phát tài cần ánh sáng để "kích hoạt" sinh khí

Cây phát tài, hay thiết mộc lan, là lựa chọn phổ biến trong các không gian sống và làm việc. Điểm đáng chú ý của loại cây này là phản ứng khá rõ với môi trường ánh sáng.

Đặt cây gần cửa ra vào hoặc nơi có ánh sáng tự nhiên nhẹ sẽ giúp cây phát triển tốt, đồng thời tạo cảm giác lưu thông khí. Ngược lại, nếu đặt trong phòng kín, thiếu sáng, cây dễ suy yếu, lá vàng, làm giảm đi sự tươi mới của không gian – điều mà trong phong thủy thường được hiểu là năng lượng tích cực bị "ngưng trệ".

Lưu ý khi trồng cây xanh

Một cây hợp phong thủy sẽ phát triển xanh tốt, đầy sức sống. Nếu cây khô héo, èo uột dù đã chăm sóc kỹ lưỡng, đó có thể là dấu hiệu cây không hợp với vị trí đó hoặc đang hấp thụ quá nhiều năng lượng tiêu cực. Hãy cân nhắc di chuyển hoặc thay thế chúng.

Hãy chọn lọc những loài cây phù hợp và bố trí một cách có chủ đích, tạo sự thông thoáng và hài hòa.

Cây xanh muốn mang lại vượng khí thì bản thân chúng phải khỏe mạnh, sạch sẽ. Thường xuyên lau lá, cắt tỉa cành khô úa, đảm bảo cây được cung cấp đủ nước và ánh sáng. Một cây xanh tươi tốt tượng trưng cho sự thịnh vượng, còn cây héo úa lại là điềm báo của sự suy thoái.

Việc đặt quá nhiều cây trong nhà có thể khiến không gian trở nên âm u, ẩm thấp, gây mất cân bằng âm dương. Hãy chọn lọc những loài cây phù hợp và bố trí một cách có chủ đích, tạo sự thông thoáng và hài hòa.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.