Vị trí đặt ắc quy ô tô tệ nhất khiến nhiều chủ xe gặp rắc rối

Thiết kế ô tô hiện đại ngày càng đưa ắc quy vào những vị trí không truyền thống nhằm tiết kiệm không gian động cơ và cải thiện phân bổ trọng lượng, nhưng điều này đồng thời làm tăng khó khăn khi cần thay thế hoặc bảo dưỡng ắc quy. Những vị trí như cốp xe, dưới ghế lái hay trong hốc bánh đều tiềm ẩn nhiều rắc rối cho người dùng.

Nhiều chủ xe gặp khó khăn khi bảo dưỡng ắc quy do vị trí đặt không thuận tiện dưới nắp capo. Ảnh: Jalopnik

Trước đây, việc thay ắc quy ô tô là công việc đơn giản và dễ dàng thực hiện. Tuy nhiên, với xu hướng thiết kế xe hiện đại, các nhà sản xuất ô tô ngày càng đặt ắc quy ở những vị trí không thuận tiện như trong cốp xe, dưới ghế ngồi hoặc bên trong hốc bánh xe. Mục đích là để tiết kiệm không gian trong khoang động cơ, cải thiện phân bổ trọng lượng hoặc dành chỗ cho các bộ phận khác.

Ắc quy đặt trong cốp xe thường được giấu dưới tấm sàn, khiến người dùng phải dỡ bỏ toàn bộ đồ đạc lưu trữ mới có thể tiếp cận để thay thế hoặc kiểm tra. Điều này gây ra sự bất tiện lớn, đặc biệt khi cần xử lý nhanh trong trường hợp ắc quy gặp sự cố.

Vị trí dưới ghế, đặc biệt là ghế chỉnh điện, cũng là một trong những nơi khó tiếp cận. Khi ắc quy bị hết điện, ghế không thể di chuyển, khiến việc tháo lắp ắc quy trở nên phức tạp và tốn nhiều công sức hơn so với trước đây.

Một số mẫu xe còn đặt ắc quy trong hốc bánh xe, nơi cần phải tháo bỏ bánh và lớp lót chắn bùn mới có thể tiếp cận. Đây là vị trí đặt ắc quy gây khó khăn nhất cho việc bảo dưỡng và thay thế, đòi hỏi kỹ thuật viên phải thực hiện nhiều thao tác phức tạp.

Để khắc phục phần nào khó khăn khi ắc quy được giấu kín, nhiều xe hiện nay được trang bị các đầu cắm khởi động từ xa dưới nắp capo. Điều này giúp người dùng có thể kích điện cho xe mà không cần phải tiếp cận trực tiếp ắc quy.

Mặc dù việc đặt ắc quy ở những vị trí khó tiếp cận mang lại lợi ích về mặt thiết kế và hiệu suất vận hành, nhưng nó cũng tạo ra nhiều thách thức cho người dùng trong quá trình bảo dưỡng, đặc biệt là khi cần thay thế ắc quy. Điều này khiến công việc tưởng chừng đơn giản trở nên phức tạp và tốn thời gian hơn rất nhiều.