Lộc Đỉnh Ký là một trong những bộ truyện kinh điển của nhà văn Kim Dung, nhân vật chính là tên thái giám “dởm” Vi Tiểu Bảo.

Trong nhiều phiên bản phim, Vi Tiểu Bảo do Lương Triều Vỹ thể hiện được xem là kinh điển nhất. Ngay cả tác giả Kim Dung cũng phải khen ngợi anh. Với tài năng của mình, Lương Triều Vỹ đã đem đến cho khán giả một Vi Tiểu Bảo ngông, hài hước nhưng duyên dáng và dễ gây thiện cảm. Thành công của vai diễn cũng giúp sự nghiệp của anh lên như diều gặp gió.

Ảnh đế số một Hong Kong

Sinh năm 1962, Lương Triều Vỹ bắt đầu sự nghiệp khi ghi danh vào khóa đào tạo diễn xuất thứ 11 của TVB. Ngay từ những ngày đầu, anh đã được xếp vào nhóm triển vọng. Một năm sau, cùng với Thang Chấn Nghiệp, Miêu Kiều Vỹ, Huỳnh Nhật Hoa và Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vỹ được chủ tịch TVB Thiệu Dật Phu đặt cho danh xưng “Ngũ hổ tướng” - nhóm ngôi sao trẻ trụ cột của đài.

Ở tuổi 22, Lương Triều Vỹ nổi tiếng khi vào vai Vi Tiểu Bảo trong Lộc Đỉnh Ký (1984). Bộ phim thành công ngoài dự đoán, giúp nam diễn viên nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật dù chỉ mới bước chân vào nghề.

Lương Triều Vỹ nổi đình đám nhờ vai Vi Tiểu Bảo.

Sau thành công này, tên tuổi Lương Triều Vỹ tiếp tục gắn liền với loạt phim lớn của đài như Ỷ thiên đồ long ký, Song hùng kỳ hiệp, Hiệp khách hành... Anh trở thành một trong những ngôi sao được yêu thích nhất thời điểm đó.

Sau khoảng 7 năm gắn bó với TVB, Lương Triều Vỹ dừng hẳn việc đóng phim truyền hình. Từ năm 1990, anh bước vào hành trình mới với điện ảnh và trở thành một trong những đại diện xuất sắc nhất của châu Á.

Anh là người đang giữ kỷ lục chiến thắng giải “Nam diễn viên chính xuất sắc” nhiều nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Kim Tượng (Hong Kong, Trung Quốc) với 5 lần được vinh danh trong tổng số 11 lần đề cử và 3 lần lên ngôi ở giải Kim Mã.

Sau 40 năm, Lương Triều Vỹ vẫn được xem là “viên ngọc quý” của điện ảnh Hong Kong.

Ở tuổi ngoài 60, Lương Triều Vỹ vẫn là gương mặt hàng đầu của làng giải trí, liên tục góp mặt trong nhiều dự án lớn. Tài tử từng góp mặt trong các tác phẩm kinh điển như Tâm trạng khi yêu, Happy Together, Trùng Khánh sâm lâm, Vô gian đạo... Trong đó, tác phẩm Tâm trạng khi yêu giúp anh giành giải “Nam diễn viên chính xuất sắc” tại LHP Cannes năm 2000.

Ngoài ra, Lương Triều Vỹ cũng là diễn viên Trung Quốc đầu tiên được vinh danh ở hạng mục “Thành tựu trọn đời” tại LHP Venice.

Hôn nhân kỳ lạ với “ngọc nữ màn ảnh”

Ngoài sự nghiệp, hôn nhân của Lương Triều Vỹ cũng được nhiều khán giả quan tâm. Bà xã ông là Lưu Gia Linh - minh tinh hàng đầu của điện ảnh Hong Kong thập niên 1980-1990. Thời đỉnh cao, cô được báo giới gọi là “ngọc nữ màn ảnh”.

Năm 2008, Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh kết hôn khi ở độ tuổi ngoài 40. Sau khi kết hôn, họ có cuộc sống độc lập, tách biệt. Trong khi Lương Triều Vỹ sống ẩn dật hơn 30 năm ở Nhật Bản, bà xã thường xuyên một mình di chuyển qua lại giữa Thượng Hải và Hong Kong.

Lương Triều Vỹ cho biết vợ chồng anh chủ yếu sống trong thế giới riêng của mình. Lưu Gia Linh gặp gỡ người thân, bạn bè và đồng nghiệp nhiều hơn gặp chồng. Chỉ dịp lễ Tết, hai người mới có dịp đoàn tụ.

Khoảng thời gian sống chung của Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh khá hiếm hoi, nhưng nam diễn viên cho hay việc này không ảnh hưởng đến tình cảm giữa họ. Sự xa cách giúp cả hai thấu hiểu và trân trọng nhau.

Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ đều là những nghệ sĩ nổi tiếng của điện ảnh Hong Kong.

Trên HK01, Lưu Gia Linh từng thừa nhận cô và Lương Triều Vỹ có cuộc hôn nhân kỳ lạ, phá vỡ khuôn mẫu lối sống gia đình truyền thống. Nữ diễn viên tiết lộ cưới nhau hơn chục năm, cô vẫn không dùng chung nhà vệ sinh, độc lập tài chính với chồng.

Họ cũng th ống nhất không sinh con. Theo Lưu Gia Linh, cả cô và Lương Triều Vỹ đều thấy phù hợp cuộc sống không vướng bận con cái. Họ chưa từng ép đối phương phải thay đổi thói quen, tính cách vì nhau. Thay vào đó, cả hai để bạn đời tự do trong không gian riêng của mình, chấp nhận nhược điểm của nhau và tự tìm ra cách cư xử để khiến đôi bên đều dễ chịu.

Đôi vợ chồng vẫn hạnh phúc mặn nồng dù không có con.

Những năm qua, Lưu Gia Linh cũng giúp Lương Triều Vỹ quản lý công việc, điều hành công việc kinh doanh của hai vợ chồng. Nhờ sự nhạy bén của cô, họ được xem là những ngôi sao giàu có nhất nhì Hong Kong.

Khi rảnh rỗi, cả hai dành thời gian có sở thích ăn uống cùng bạn bè, đi du lịch, leo núi, vãn cảnh chùa… Dù khiến nhiều người tiếc nuối khi không có con, cặp đôi lại bày tỏ sự mãn nguyện khi đã có thể cùng nhau vượt qua những thăng trầm tuổi trẻ và tận hưởng giây phút yên bình năm tháng xế chiều.