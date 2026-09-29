Vì tiền, hai phụ nữ đưa người ra nước ngoài trái phép

Theo cáo trạng, Võ Thị Thúy (SN 1983) từng sinh sống tại tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Năm 2017, Thúy quen Nguyễn Thị Thu Nguyệt (SN 1967). Thúy đặt vấn đề với Nguyệt tìm những phụ nữ có nhu cầu sang Trung Quốc lấy chồng hoặc người muốn sang Trung Quốc lao động để giới thiệu cho Thúy tổ chức đưa đi, qua đó nhận tiền từ gia đình nhà trai hoặc chủ cơ sở lao động.

Hai bị cáo tại phiên tòa.

Nguyệt đồng ý và trong năm 2018 đã tìm, giới thiệu nhiều người cho Thúy. Việc đưa người sang Trung Quốc chủ yếu được thực hiện bằng cách đi qua các đường mòn, tiểu ngạch tại khu vực biên giới phía Bắc, không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định.

Đưa nhiều phụ nữ sang Trung Quốc lấy chồng

Từ tháng 4 đến tháng 10/2018, Nguyệt đã giới thiệu 4 phụ nữ gồm N.T.T.T., P.T.Y.P., N.H.P. và N.K.Đ. để Thúy đưa sang Trung Quốc lấy chồng.

Trường hợp đầu tiên, tháng 4/2018, Nguyệt liên hệ với gia đình chị N.T.T.T. và trao đổi việc đưa T. sang Trung Quốc lấy chồng. Theo thỏa thuận, phía nhà trai sẽ đưa cho gia đình T. 100 triệu đồng.

Sau đó, Thúy mua vé máy bay để T. cùng người thân và Nguyệt từ Cần Thơ ra Hà Nội. Tại đây, Thúy đón cả nhóm rồi đưa đến khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn. Thúy liên hệ với một người đàn ông Trung Quốc để bố trí người dẫn T. và người thân đi theo đường mòn, tiểu ngạch sang Trung Quốc.

Sau khi sang Trung Quốc, T. được đưa về tỉnh Phúc Kiến để tổ chức đám cưới. Thúy nhận 170 triệu đồng từ gia đình nhà trai, trong đó giao 100 triệu đồng cho gia đình T., phần còn lại được sử dụng vào chi phí đi lại và chia cho những người tham gia. Qua vụ việc này, Thúy hưởng lợi bất chính 7 triệu đồng, Nguyệt hưởng lợi 8 triệu đồng.

Với phương thức tương tự, tháng 7/2018, Nguyệt tiếp tục giới thiệu N.H.P. sang Trung Quốc lấy chồng. Sau khi gia đình đồng ý, P. cùng mẹ được đưa đến Lạng Sơn rồi vượt biên trái phép sang Trung Quốc. Thúy nhận 170 triệu đồng từ gia đình nhà trai, giao 100 triệu đồng cho gia đình P. Sau khi trừ các khoản chi phí, Thúy hưởng lợi 15 triệu đồng, Nguyệt hưởng lợi 6 triệu đồng.

Đến tháng 10/2018, N.K.Đ. cũng được Nguyệt giới thiệu để Thúy tổ chức đưa sang Trung Quốc lấy chồng. Sau khi nhận tiền từ phía nhà trai và thanh toán các khoản theo thỏa thuận, Thúy hưởng lợi bất chính 21 triệu đồng, Nguyệt hưởng lợi 3 triệu đồng.

Đáng chú ý, khoảng tháng 5/2018, theo yêu cầu của Thúy, Nguyệt gặp mẹ của P.T.Y.P. để trao đổi việc đưa P. sang Trung Quốc lấy chồng. Thời điểm này, P. chưa đủ 13 tuổi.

Theo nội dung vụ án, gia đình đồng ý cho P. đi và được thỏa thuận phía nhà trai sẽ đưa 100 triệu đồng. Nguyệt cùng P. và mẹ của P. đi xe khách từ Cần Thơ đến Lạng Sơn. Tại đây, người do Thúy bố trí đón và đưa họ đến khu vực biên giới, sau đó đi theo đường mòn, tiểu ngạch sang Trung Quốc.

P. được đưa về nơi Thúy sinh sống tại tỉnh Phúc Kiến để tổ chức đám cưới. Thúy nhận 170 triệu đồng từ gia đình nhà trai, đưa 100 triệu đồng cho mẹ P. Sau khi trừ chi phí và khoản tiền đưa cho Nguyệt, Thúy hưởng lợi bất chính 17 triệu đồng.

Đến năm 2021, P. bị cơ quan chức năng Trung Quốc xác định nhập cư không hợp pháp, không có giấy tờ tùy thân. Sau đó, P. được cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc cấp hộ chiếu và đến tháng 3/2025 trở về Việt Nam.

Tổ chức đưa người sang Trung Quốc lao động trái phép

Ngoài việc môi giới phụ nữ lấy chồng, khoảng tháng 10/2018, Thúy và Nguyệt còn tham gia đưa người sang Trung Quốc lao động trái phép.

Nguyệt giới thiệu bà T.T.E. và N.V.C. cho Thúy để sang làm việc tại một xưởng gỗ ván ép ở Trung Quốc. Trên đường đi, Nguyệt còn làm quen với hai người khác cũng có nhu cầu sang Trung Quốc lao động và giới thiệu cho Thúy.

Nhóm người này sau đó được đưa đến khu vực biên giới Lạng Sơn rồi theo đường mòn, tiểu ngạch sang Trung Quốc. Tuy nhiên, N.V.C. cùng một người khác không đồng ý làm việc nên yêu cầu được đưa trở lại Việt Nam. Những người còn lại tiếp tục làm việc khoảng hai tháng.

Như vậy, từ tháng 4 đến tháng 10/2018, Thúy và Nguyệt đã tổ chức đưa nhiều người sang Trung Quốc trái phép để lấy chồng hoặc lao động. Cơ quan tố tụng xác định Thúy hưởng lợi bất chính 46 triệu đồng, Nguyệt hưởng lợi bất chính 20 triệu đồng từ hành vi tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

Quá trình điều tra, hai bị cáo thừa nhận hành vi, thể hiện ăn năn hối cải. Thúy đã tự nguyện nộp lại một phần số tiền thu lợi bất chính.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Võ Thị Thúy 5 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép” và 12 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Tổng hợp hình phạt phải chấp hành 18 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Nguyệt bị tuyên phạt 5 năm tù về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép” và 12 năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Tổng hợp hình phạt phải chấp hành 17 năm tù.