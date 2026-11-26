Đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định: “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại, là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế; phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hoá và vị thế của đất nước”.

Điểm cốt lõi trong đường lối ấy nằm ở tư duy xử lý mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế. Độc lập, tự chủ bảo đảm quyền lựa chọn con đường phát triển, xác lập mục tiêu và hoạch định chính sách phù hợp với lợi ích quốc gia - dân tộc. Hội nhập quốc tế mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, công nghệ, nguồn vốn và tri thức, tạo thêm điều kiện để nâng cao thực lực đất nước. Hai quá trình này bổ trợ cho nhau, bởi thực lực quốc gia càng được củng cố thì khả năng tự chủ càng lớn, vị thế trong quan hệ với các đối tác càng được nâng cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2026.

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn biến phức tạp, giá trị của chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại càng thể hiện rõ. Việc xây dựng quan hệ với nhiều đối tác, trên nhiều lĩnh vực, giúp Việt Nam mở rộng không gian phát triển, phân tán rủi ro và giảm nguy cơ bị chi phối do phụ thuộc quá mức vào một thị trường hoặc một trung tâm quyền lực. Điều quan trọng hơn số lượng các mối quan hệ chính là khả năng duy trì quyền tự quyết, chủ động lựa chọn phương thức hợp tác và bảo vệ lợi ích quốc gia trong những hoàn cảnh khác nhau.

Thực tiễn Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch CPTPP năm 2026 là một minh chứng cụ thể. Tại Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 10 ngày 26/6/2026, các Bộ trưởng đã thông qua hai tuyên bố chung về mở rộng, thực thi và hợp tác; an ninh năng lượng và chuỗi cung ứng, đồng thời quyết định thành lập nhóm công tác tạm thời nhằm thúc đẩy môi trường thương mại công bằng, minh bạch và có thể dự đoán được. Việt Nam cũng thúc đẩy đối thoại giữa CPTPP với ASEAN và Liên minh châu Âu (EU), gắn chương trình hợp tác của Hiệp định với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Ở một bình diện rộng hơn, việc Việt Nam lần thứ ba đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC, sau các năm 2006 và 2017, mở ra cơ hội tiếp tục đóng góp vào những vấn đề có ý nghĩa đối với sự phát triển của cả khu vực. Tại lễ tiếp nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã công bố chủ đề “Kiến tạo kỷ nguyên mới về khả năng phục hồi, đổi mới và thịnh vượng chung”. Đằng sau chủ đề ấy là những vấn đề thiết thực đối với các nền kinh tế thành viên, từ nâng cao năng suất, thúc đẩy thương mại, đầu tư đến tăng cường khả năng chống chịu trước những biến động và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.

Ý nghĩa của CPTPP 2026 và APEC 2027 cần được nhìn nhận ở khả năng Việt Nam kết nối lợi ích của các đối tác với ưu tiên phát triển của mình, tìm kiếm tiếng nói chung giữa những nền kinh tế có trình độ phát triển và lợi ích khác nhau.

Nhìn một cách tổng thể đến nay Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, có khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với 45 đối tác, tham gia 70 tổ chức quốc tế quan trọng và 18 hiệp định thương mại tự do.

Giá trị của những thành tựu ấy vượt ra ngoài các con số về quy mô quan hệ quốc tế. Đó là kết quả của quá trình hoạch định và thực thi đường lối đối ngoại nhất quán của Đảng, tranh thủ những điều kiện thuận lợi của thời đại để phát triển đất nước, đồng thời giữ vững quyền tự quyết, bảo vệ độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia - dân tộc.

Bác bỏ những luận điệu xuyên tạc

Bất chấp những thành tựu đối ngoại của đất nước, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị vẫn tìm cách xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Những luận điệu thường được sử dụng là đánh đồng hội nhập quốc tế với sự lệ thuộc, quy kết đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại thành sự thiếu chính kiến, xuyên tạc chủ trương giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình thành biểu hiện của sự “yếu thế”, “nhân nhượng”.

Sai lầm căn bản của những lập luận này nằm ở việc đánh tráo các khái niệm về độc lập, tự chủ, chủ quyền và sức mạnh quốc gia, đồng thời tách rời chính sách đối ngoại khỏi mục tiêu cao nhất là bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc.

Trước hết, luận điệu đánh đồng hội nhập quốc tế với lệ thuộc đã bỏ qua sự khác biệt căn bản giữa hợp tác trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi và tình trạng một quốc gia bị thu hẹp quyền tự quyết do phụ thuộc quá mức vào bên ngoài. Trong một nền kinh tế thế giới có mức độ liên kết cao, sự tự chủ cần được xem xét trên phương diện khả năng lựa chọn đối tác, thị trường, nguồn cung, trình độ làm chủ công nghệ và năng lực thích ứng trước những biến động. Việc thu hẹp các mối quan hệ quốc tế tự nó chưa bảo đảm độc lập, tự chủ; ngược lại, sự tập trung quá mức vào một số ít đối tác có thể khiến nền kinh tế dễ bị tổn thương hơn. Mạng lưới 18 hiệp định thương mại tự do của Việt Nam cần được nhìn nhận từ góc độ đó. Cơ hội tiếp cận nhiều thị trường giúp doanh nghiệp có thêm lựa chọn về đầu ra, nguồn cung, công nghệ và nguồn vốn; các khuôn khổ hợp tác đa phương cũng mở rộng khả năng xử lý những vấn đề nảy sinh trong quan hệ kinh tế quốc tế trên cơ sở các quy tắc đã được thống nhất. Đây là những điều kiện quan trọng để giảm rủi ro phụ thuộc, nâng cao khả năng thích ứng và mở rộng không gian phát triển.

Một cách lập luận sai lệch khác là lấy việc lựa chọn đứng về một bên trong cạnh tranh giữa các nước lớn làm thước đo bản lĩnh và chính kiến của một quốc gia. Cách nhìn này bỏ qua thực tế lợi ích quốc gia - dân tộc có những đặc điểm riêng, khó đồng nhất với toàn bộ lợi ích của bất kỳ đối tác nào. Để mâu thuẫn giữa các chủ thể bên ngoài quyết định chính sách của mình đồng nghĩa với việc tự thu hẹp quyền chủ động trong xử lý những vấn đề liên quan đến vận mệnh và tương lai phát triển của đất nước. Bản lĩnh đối ngoại của Việt Nam thể hiện ở sự nhất quán về mục tiêu và nguyên tắc, đồng thời có khả năng lựa chọn phương thức ứng xử phù hợp với từng đối tác, từng vấn đề và từng hoàn cảnh cụ thể. Việc phát triển quan hệ với các quốc gia có thể chế chính trị, ưu tiên phát triển và lợi ích chiến lược khác nhau đòi hỏi năng lực nhận diện những lĩnh vực có thể hợp tác, xử lý những vấn đề còn khác biệt trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng và cùng có lợi. Sự linh hoạt về phương thức, vì thế, cần được phân biệt với sự thay đổi về nguyên tắc.

Cũng thiếu căn cứ là sự quy kết việc kiên trì giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình thành biểu hiện của yếu thế, nhân nhượng. Lịch sử của dân tộc Việt Nam đặt hòa bình trong mối quan hệ mật thiết với độc lập, chủ quyền và sự phát triển của đất nước. Hòa bình là thành quả mà nhiều thế hệ đã phải hy sinh để giành giữ, đồng thời tạo điều kiện tích lũy nguồn lực, nâng cao đời sống nhân dân và củng cố tiềm lực bảo vệ Tổ quốc. Bảo vệ chủ quyền và giữ gìn môi trường hòa bình cần được đặt trong cùng một tổng thể chiến lược. Kiên trì các biện pháp hòa bình gắn với việc phát huy sức mạnh chính trị, ngoại giao, pháp lý, kinh tế, quốc phòng và an ninh nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng, kiểm soát bất đồng và ngăn ngừa xung đột. Thái độ cứng rắn về ngôn từ tự nó chưa làm tăng năng lực bảo vệ chủ quyền; hiệu quả của một quyết sách cần được xem xét bằng những lợi ích thực chất mà quyết sách đó bảo vệ và những tổn thất đất nước có thể tránh được.

Nhìn lại 40 năm đổi mới, việc giữ vững môi trường hòa bình, mở rộng quan hệ quốc tế và nâng cao tiềm lực đất nước là những căn cứ thực tiễn quan trọng để khẳng định đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng. Các thành tựu ấy có sức thuyết phục bởi gắn với những lợi ích cụ thể của đất nước và nhân dân. Đó cũng là minh chứng rõ nét bác bỏ sự đánh đồng hợp tác với lệ thuộc, linh hoạt với thiếu chính kiến, kiên trì hòa bình với yếu thế, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục củng cố thực lực để nâng cao khả năng tự chủ trong giai đoạn phát triển mới.

Chuyển hóa vị thế quốc tế thành sức mạnh nội sinh

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng nêu rõ: “Đẩy mạnh triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả công tác đối ngoại; nâng tầm và phát huy vai trò đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân trong việc kiến tạo môi trường hoà bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác, thuận lợi cho phát triển đất nước”.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã có buổi tiếp và làm việc với ông Daiki Mihara, Giám đốc Điều hành Kinh doanh khối Ô tô, Tập đoàn Honda Nhật Bản.

Khi vị thế quốc tế càng được nâng cao, yêu cầu chuyển hóa vị thế ấy thành nguồn lực phát triển càng trở nên cấp thiết. Sự tin cậy chính trị cần được cụ thể hóa bằng các chương trình hợp tác; các khuôn khổ quan hệ đối tác cần mở thêm cơ hội tiếp cận thị trường, công nghệ và nguồn vốn; việc thực thi các cam kết quốc tế cần tạo động lực cải cách thể chế và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nếu những cơ hội ấy chưa được khai thác hiệu quả, giá trị thực tế của hội nhập đối với sự phát triển đất nước sẽ bị hạn chế.

Đối với lĩnh vực công nghiệp và thương mại, không gian kinh tế được mở rộng thông qua các hiệp định thương mại tự do và những khuôn khổ hợp tác quốc tế tạo điều kiện để doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường, nguồn cung, tiếp cận công nghệ và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, mở rộng thị trường và nâng cao vị trí trong chuỗi giá trị là hai cấp độ khác nhau của hội nhập. Cơ hội thị trường có thể đến từ các cam kết quốc tế, còn khả năng nắm giữ những khâu có giá trị cao phụ thuộc chủ yếu vào trình độ công nghệ, năng lực sản xuất, chất lượng nguồn nhân lực và sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước.

Bởi vậy, hiệu quả của hội nhập cần được đánh giá gắn với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng. Nguồn lực quốc tế chỉ thực sự trở thành sức mạnh nội sinh nếu được chuyển hóa thành năng lực sản xuất, năng suất lao động, trình độ công nghệ và khả năng làm chủ những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với đất nước. Đây cũng là cơ sở vật chất để củng cố độc lập, tự chủ, nâng cao vị thế của Việt Nam trong quan hệ kinh tế quốc tế.

Trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh yêu cầu đối với công tác đối ngoại Đảng trong thời gian tới: “lấy kết quả và đóng góp cụ thể cho đất nước làm thước đo cao nhất”.

Thước đo ấy đặt ra trách nhiệm tiếp tục phát huy thành quả đối ngoại qua 40 năm đổi mới bằng việc nâng cao năng lực dự báo chiến lược, chất lượng tổ chức thực hiện và hiệu quả phối hợp giữa các trụ cột đối ngoại. Giá trị của đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển được kiểm chứng bằng khả năng bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, mở rộng không gian phát triển đất nước.

Nghị quyết Đại hội XIV: "Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong 40 năm đổi mới là kết quả của quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục, là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế thời đại".