Tối 27/11, Phương Oanh gây chú ý khi trở lại sàn catwalk với vị trí vedette trong show diễn của NTK Lê Minh Ngọc. Lần gần nhất nữ diễn viên trình diễn tại một sự kiện thời trang lớn là vào năm 2018. Sau nhiều năm tập trung cho sự nghiệp diễn xuất và ít xuất hiện trên sàn diễn, màn tái xuất lần này của cô nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Theo chia sẻ của NTK Lê Minh Ngọc, anh và Phương Oanh có mối quan hệ thân thiết lâu năm. Trước đây, nhà thiết kế từng ngỏ lời mời nữ diễn viên đảm nhận vị trí tương tự nhưng vì bận rộn công việc, cô chưa thể nhận lời. Đến lần này, cả hai mới có cơ hội hợp tác.

Đáng chú ý, màn xuất hiện của Phương Oanh được ê-kíp giữ kín đến phút cuối. Cô không tham gia buổi tổng duyệt cùng các người mẫu để bảo toàn yếu tố bất ngờ. Nữ diễn viên cũng thừa nhận có chút hồi hộp khi trở lại sàn diễn sau thời gian dài.

Phương Oanh trên sàn catwalk năm 2018 (trái) và trong lần tái xuất sau gần 10 năm (phải).

Trước khi được biết đến với vai trò diễn viên, Phương Oanh từng có khoảng thời gian hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực người mẫu. Giai đoạn 2009-2012, cô làm người mẫu tự do, nhận trình diễn tại phòng trà, quán bar và nhiều sự kiện lớn nhỏ.

Trong một cuộc phỏng vấn, Phương Oanh từng kể để có thu nhập vài chục triệu đồng mỗi tháng trong giai đoạn 2009-2012, cô phải làm việc liên tục từ sáng sớm đến đêm khuya. Nữ diễn viên vẫn nhớ những lần đi diễn về muộn, phải chọn đường tắt cho nhanh và bị cảnh sát giao thông giữ xe vì không tin cô làm nghề người mẫu. Thậm chí, có lần Phương Oanh phải trực tiếp catwalk ngay giữa đường để chứng minh công việc của mình.

Dù vất vả, nữ diễn viên vẫn xem đó là quãng thời gian đẹp của tuổi trẻ. Với cô, đây là những năm tháng được làm việc, kiếm tiền bằng chính sức lao động và tích lũy cho tương lai.

Năm 2012, Phương Oanh chuyển hướng sang diễn xuất, từng bước ghi dấu qua các phim như Hoa Bay, Lặng Yên Dưới Vực Sâu, Ngược Chiều Nước Mắt, Quỳnh Búp Bê và Hương Vị Tình Thân. Từ diễn viên tay ngang, cô trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh, nhiều lần đảm nhận vai nữ chính.

Sau Hương Vị Tình Thân, Phương Oanh tạm ngừng đóng phim để tập trung cho gia đình và kinh doanh. Năm 2025, cô trở lại màn ảnh với Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Từ người mẫu đến diễn viên có chỗ đứng riêng. Vì vậy, việc cô tiếp tục được mời đảm nhận vị trí vedette sau gần 10 năm không chỉ gợi nhắc về công việc từng gắn bó mà còn là một dấu mốc thú vị trong hành trình hoạt động nghệ thuật của nữ diễn viên.