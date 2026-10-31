Vị thế của Messi ở Quả bóng vàng 2026

Brazil, Trung Quốc chọn Messi giành Quả bóng vàng 2026. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 31/10, France Football công bố chi tiết kết quả bầu chọn Quả bóng vàng 2026, qua đó hé lộ nhiều thống kê đáng chú ý. Cụ thể ở trường hợp của Messi, anh nhận điểm số tối đa từ những nhà báo quốc tế uy tín đại diện cho Brazil, Argentina, Panama, Belarus, UAE và Trung Quốc.

Đặc biệt, có tới 9/20 quốc gia châu Phi lựa chọn Messi là cầu thủ hay nhất thế giới, đồng nghĩa với giải thưởng Quả bóng vàng.

Tuy nhiên, kết quả chung cuộc do France Football công bố siêu sao người Argentina chỉ đạt 612 điểm, xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng. M10 kém người dẫn đầu Harry Kane đến 443 điểm.

Giải thưởng Quả bóng vàng 2026 được quyết định bởi một hội đồng giám khảo gồm 100 nhà báo quốc tế, dựa trên 100 quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng FIFA. Hệ thống tính điểm như sau: 15 điểm cho vị trí thứ nhất, 12 điểm cho vị trí thứ hai, 10 điểm cho vị trí thứ ba, sau đó là 8, 7, 5, 4, 3, 2 và 1 điểm cho các vị trí còn lại trong top 10.

Sau khi kết quả chung cuộc được công bố, tờ Ole của Argentina tỏ ra không hài lòng khi Messi chỉ xếp thứ 5. "Messi vẫn là cầu thủ hay nhất trong mắt người hâm mộ quê nhà", tờ này viết, đồng thời nhấn mạnh rằng thứ hạng tại một cuộc bầu chọn không thể làm lu mờ những gì đội trưởng Argentina đã cống hiến cho bóng đá thế giới.

Năm 2026 là lần thứ 17 trong sự nghiệp Messi góp mặt trong danh sách đề cử giải Quả bóng vàng. Siêu sao đang khoác áo Inter Miami cũng đang nắm giữ kỷ lục giành nhiều QBV nhất trong lịch sử (8 lần).

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