Vị thế cán bộ nữ Nghệ An trong bộ máy chính quyền mới

Từ cơ cấu tham gia đến vị thế lãnh đạo

Sau sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ nữ Nghệ An tiếp tục khẳng định vai trò, đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý từ cấp tỉnh đến cơ sở. Ảnh: P.V

Sau sắp xếp tổ chức bộ máy tháng 7/2025, đội ngũ cán bộ nữ Nghệ An tiếp tục đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý ở cả cấp tỉnh và cơ sở. Ở cấp tỉnh, 1 nữ cán bộ được tín nhiệm giữ trọng trách Phó Bí thư Tỉnh ủy; 3 nữ giám đốc sở thuộc các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, tư pháp, y tế; 6 nữ phó giám đốc sở và 5 nữ phó trưởng ban, cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức liên quan. Trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, có 10/68 nữ cán bộ.

Ở cấp xã, trong số 130 xã, phường, có 54 nữ đảm nhiệm các vị trí bí thư, phó bí thư đảng ủy và phó bí thư đồng thời là chủ tịch UBND. Cùng với đó, có 808/3.105 nữ tham gia ban chấp hành đảng bộ cấp xã; 209/1.318 nữ tham gia ban thường vụ đảng ủy cấp xã. Những con số này cho thấy phụ nữ ngày càng tham gia sâu hơn vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết công việc ở cơ sở.

Nghệ An có 5/16 đại biểu Quốc hội là nữ, chiếm 31,25%. Ảnh: Tư liệu

Vai trò của phụ nữ còn được thể hiện qua hoạt động của các cơ quan dân cử. Theo báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của Ủy ban Bầu cử tỉnh, Nghệ An có 5/16 đại biểu Quốc hội là nữ, chiếm 31,25%; HĐND tỉnh có 24/85 đại biểu nữ, chiếm 28,24%; HĐND cấp xã có 898/2.910 đại biểu nữ, chiếm 30,85%. Đáng chú ý, lần đầu tiên tỉnh có đại biểu Quốc hội là người dân tộc Ơ Đu, đồng thời là nữ, trẻ tuổi và ngoài Đảng. Đây là dấu mốc có ý nghĩa về cơ cấu đại diện, nhất là đối với những cộng đồng dân tộc còn ít cơ hội tham gia vào các cơ quan quyền lực nhà nước.

Tuy nhiên, tỷ lệ tham gia mới phản ánh một phương diện, chưa đủ để đánh giá đầy đủ vị thế cán bộ nữ. Điều quan trọng hơn là họ được bố trí vào vị trí nào, đảm nhiệm lĩnh vực gì, có đủ thẩm quyền và điều kiện để phát huy năng lực hay không. Trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khi chức năng, nhiệm vụ được phân định lại, yêu cầu quản lý, điều hành ở cả cấp tỉnh và cấp xã đều cao hơn. Điều đó đòi hỏi cán bộ nữ không chỉ vững chuyên môn mà còn phải có bản lĩnh, năng lực tổ chức thực hiện và tinh thần trách nhiệm. Vị thế vì thế cần được nhìn nhận từ chính khả năng đảm đương nhiệm vụ và những đóng góp trong thực tiễn.

Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Lô Thị Kim Ngân góp ý về nội dung giám sát trong năm 2027. Ảnh: Mai Hoa

Đây cũng là định hướng xuyên suốt trong các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bình đẳng giới và công tác phụ nữ. Luật Bình đẳng giới năm 2006, Nghị quyết số 11-NQ/TW năm 2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Chỉ thị số 21-CT/TW năm 2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 đã tạo hành lang pháp lý cho việc phát hiện, đào tạo, trọng dụng cán bộ nữ. Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục đặt ra yêu cầu hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ. Kết luận số 210-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cũng nhấn mạnh việc quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số, nhất là ở địa bàn khó khăn, lĩnh vực trọng yếu.

Vì vậy, nâng cao vị thế cán bộ nữ cần bắt đầu từ đổi mới công tác tạo nguồn, đào tạo, quy hoạch, bố trí và sử dụng. Việc giao nhiệm vụ, đánh giá cán bộ cần dựa trên năng lực và kết quả công việc; đồng thời mạnh dạn phân công những lĩnh vực khó, tạo cơ hội luân chuyển, thử thách và trưởng thành qua thực tiễn. Cùng với đó là xây dựng môi trường làm việc bình đẳng, có cơ chế phối hợp và chính sách hỗ trợ phù hợp. Khi được trao cơ hội, giao quyền và đánh giá công tâm, cán bộ nữ mới có điều kiện phát huy năng lực, đóng góp thiết thực vào hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền.

Khẳng định vai trò qua thực tiễn điều hành

Bí thư Đảng ủy xã Yên Na Vy Thị Bích Thủy thăm hỏi người dân. Ảnh: CSCC

Ở xã Yên Na, bà Vy Thị Bích Thủy đảm nhiệm cương vị Bí thư Đảng ủy từ tháng 7/2025, đứng đầu địa phương mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Yên Na và Yên Tĩnh (huyện Tương Dương cũ). Với diện tích 297,32 km², dân số 9.530 người, địa hình miền núi chia cắt, dân cư phân bố không tập trung, địa bàn đòi hỏi người đứng đầu cấp ủy phải sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình. Trên cương vị mới, bà cùng Ban Chấp hành Đảng bộ xã rà soát tình hình, điều chỉnh nghị quyết, xác định nhiệm vụ trọng tâm; phân công cấp ủy viên bám địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Để tăng cường kết nối với người dân ở các bản xa, bà Thủy đã công khai số điện thoại cá nhân trên mạng xã hội, khuyến khích người dân liên hệ khi có vấn đề cần kiến nghị. Thông tin tiếp nhận được chuyển đến cán bộ chuyên môn xử lý theo thẩm quyền; những vấn đề lớn được đưa ra Thường trực Đảng ủy bàn bạc, thống nhất. Cách làm này góp phần rút ngắn khoảng cách giữa lãnh đạo với người dân, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND xã Tam Quang Kha Thị Hiền bám cơ sở, xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả. Ảnh: T.P

Ở xã miền núi biên giới Tam Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Kha Thị Hiền (sinh năm 1984) có hơn 20 năm công tác tại địa phương, từng đảm nhiệm các vị trí cán bộ khuyến nông, Phó Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch UBND xã. Sau sáp nhập, bà được phân công phụ trách các lĩnh vực kinh tế, xã hội và quản lý đất đai.

Từ kinh nghiệm gắn bó với cơ sở, bà Hiền cùng tập thể lãnh đạo xã quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất phù hợp như chăn nuôi đại gia súc, trồng tre, mét, dưa hấu, lạc, gieo cấy mạ khay… Việc lựa chọn mô hình gắn với điều kiện tự nhiên, tập quán sản xuất và nhu cầu của người dân góp phần cải thiện sinh kế, khuyến khích thay đổi tư duy sản xuất ở địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn.

Tại xã Quảng Châu, Trưởng phòng Kinh tế Đinh Thị Trang cùng tập thể cán bộ của phòng đảm đương khối lượng công việc khá lớn, với 93 nhiệm vụ chuyên môn trên nhiều lĩnh vực. Đáng chú ý, trong 14 cán bộ của đơn vị có tới 11 người là nữ. Công việc dồn dập, nhiều nhiệm vụ đòi hỏi phải xử lý đồng thời, có lúc khiến chị Trang phải thu xếp, dành ít thời gian hơn cho gia đình. Nhờ sự sẻ chia của người thân cùng tinh thần trách nhiệm trong công việc, chị và đồng nghiệp vẫn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2025, Phòng Kinh tế xã được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong những đợt mưa lũ, nữ Bí thư đảng ủy xã Thành Bình Thọ Nguyễn Thị Thúy An luôn bám địa bàn, cùng lực lượng chức năng và người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: CSCC

Tại xã Quảng Châu, nữ cán bộ hiện chiếm 37% cấp ủy viên của địa phương. Tỷ lệ này không chỉ thể hiện sự tham gia của phụ nữ trong cấp ủy mà còn được cụ thể hóa bằng việc xã tin tưởng giao cho cán bộ nữ đảm nhiệm nhiều lĩnh vực quan trọng, kể cả những công việc khó, áp lực cao như kinh tế, đất đai, giải phóng mặt bằng, phòng, chống thiên tai. Qua thực tiễn công tác, đội ngũ cán bộ nữ từng bước khẳng định năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm khi được trao cơ hội, bố trí đúng vị trí và tạo điều kiện phát huy sở trường.

Từ người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đến cán bộ phụ trách những lĩnh vực trọng yếu như kinh tế, đất đai tại cơ sở, mỗi cán bộ nữ đang đảm nhiệm những vị trí, trọng trách khác nhau trong bộ máy mới. Ở mỗi cương vị, họ không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mà còn trực tiếp tham gia lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách và giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn địa phương. Khối lượng công việc lớn hơn, yêu cầu quản lý ngày càng cao cũng đặt lên vai họ trách nhiệm nặng nề hơn, đòi hỏi bản lĩnh, năng lực và sự tận tâm.

Chị Đinh Thị Trang - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Quảng Châu trao đổi với người dân xóm Mới, xã Quảng Châu về mô hình trồng cây mùi tàu. Ảnh: Thanh Quỳnh

Chính từ khả năng đảm đương trọng trách, chất lượng thực thi nhiệm vụ và những đóng góp thiết thực cho cộng đồng, vị thế cán bộ nữ ngày càng được khẳng định. Trong bộ máy chính quyền mới, họ không chỉ hiện diện trong cơ cấu tổ chức mà còn trực tiếp tham gia kiến tạo, điều hành và phục vụ nhân dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.