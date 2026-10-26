Vì Thành phố không ma túy: Quyết liệt chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy

"Vùng trú ẩn" mới của tội phạm

Nếu theo dõi các vụ án MT ở TPHCM từ đầu năm đến nay sẽ thấy một điểm chung khá rõ là tội phạm không còn chọn góc phố, bến bãi hay tụ điểm đông người để "bay, lắc", mà lựa những nơi kín đáo hơn như phòng trọ, khách sạn, chung cư mini, căn hộ cho thuê để dễ bề hoạt động.

Con số thống kê 8 tháng đầu năm 2026 cho thấy mức độ ngày càng phức tạp: 5.614 vụ, 13.572 đối tượng liên quan đến MT bị xử lý. Riêng đợt cao điểm 45 ngày đêm rà soát địa bàn, công an (CA) phát hiện gần 3.000 vụ với hơn 8.200 đối tượng. Đáng chú ý là trong 1.700 CSLT được kiểm tra, có tới gần 200 CS vi phạm. Điều này phản ánh xu hướng đã manh nha từ vài năm trước và đến nay khá rõ: Các đối tượng chuyển địa điểm tổ chức sử dụng ma túy (TCSDMT) từ quán bar, karaoke - những nơi bị kiểm soát gắt gao - sang khách sạn, nhà nghỉ, căn hộ cho thuê. Ở đó, thủ tục thuê phòng đơn giản hơn, ít bị để ý hơn, và quan trọng nhất là có thể khép cửa lại để che giấu hành vi vi phạm của mình.

Kiểm tra cơ sở lưu trú, Công an TPHCM phát hiện nhiều người dương tính với ma túy

Vụ việc đêm 03/6/2026 tại 1 CSLT trên đường 37 (P. Thủ Đức) là ví dụ điển hình. Công an kiểm tra, phát hiện 5 người Malaysia đang lưu trú dài ngày, trong đó 4 người dương tính với MT; khám xét phòng, CA thu giữ tinh thể nghi MT và dụng cụ sử dụng. Điều đáng nói là nhóm này có dấu hiệu liên quan đến lừa đảo xuyên quốc gia (trong phòng có nhiều phông nền, bảng hiệu mô phỏng cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài và kịch bản gọi điện soạn sẵn). Mở rộng điều tra, CA phát hiện thêm 21 người Malaysia tại 1 khách sạn trên đường 18, nâng tổng số đối tượng dương tính với MT lên 18.

Từ một vụ nhỏ ở xã Đông Thạnh - phát hiện 2 đối tượng có dấu hiệu TCSDMT tại khách sạn, CATP đã lần theo từng "mắt xích", bóc gỡ 1 đường dây liên tỉnh quy mô lớn. Kết quả: 30 đối tượng bị bắt, gần 1 kg MT đá và hơn 1 tấn tang vật các loại bị thu giữ.

Cuối tháng 6/2026, từ nghi vấn về hoạt động TCSDMT tại khách sạn A.K (P. Chánh Hưng), CA đã khám phá vụ án phức tạp, xử lý 48 đối tượng liên quan đến mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất MT; trong số này có ca sĩ - nhạc sĩ Lê Duy Linh (nghệ danh Tăng Nhật Tuệ). Cách thức hoạt động của nhóm trên khá điển hình: Lợi dụng nơi lưu trú kín đáo, liên lạc qua quan hệ cá nhân, chuẩn bị dụng cụ sử dụng MT tự chế, tổ chức theo nhóm nhỏ để tránh bị phát hiện.

Không chỉ KS, nhà trọ cũng trở thành "địa bàn nóng" về tội phạm MT. Tại P. Thuận Giao, chỉ 1 đợt kiểm tra 11 CS nhà trọ với 304 người cư trú, CA đã phát hiện 3 trường hợp dương tính với MT. Trước đó, tại xã Hưng Long, qua kiểm tra 26 hộ dân và 9 khu nhà trọ, CA phát hiện 6 trường hợp dương tính với MT. Ngày 21/9/2026, CATP công bố đã triệt xóa 1 đường dây MT lớn, bắt giữ Dương Minh Tuấn (tức "Hoàng Nato") đồng thời truy xét mở rộng, chặt đứt 8 đường dây tội phạm, bắt và xử lý 126 đối tượng - trong đó có 5 người Hàn Quốc, 4 người Đài Loan (Trung Quốc); thu tang vật hơn 1.000 đầu pod chứa MT Etomidate và lượng lớn ma túy tổng hợp (MTTH) các loại.

Điều đáng lo là các CSLT không chỉ bị lợi dụng để TCSDMT, mà còn trở thành nơi đặt "tổng hành dinh" cho các đường dây tội phạm xuyên quốc gia. Các đối tượng thường thuê phòng dài ngày, sinh hoạt khép kín, ít tiếp xúc với bên ngoài, chủ yếu ra vào lúc chiều tối hoặc đêm khuya. Bên trong phòng, hệ thống thiết bị điện tử được bố trí như tổng đài trực tuyến phục vụ lừa đảo qua mạng viễn thông; còn MT thì ngụy trang dưới dạng tinh dầu thuốc lá điện tử, dung dịch chủng loại mới có khả năng gây nghiện cao - loại mà CA P. Vườn Lài (địa bàn tập trung đông học sinh, sinh viên và lao động tự do) đã cảnh báo thời gian qua.

Thu giữ tang vật liên quan đến ma túy tại một khách sạn

Bám địa bàn, chủ động triệt xóa

Trước việc tội phạm MT liên tục thay đổi phương thức hoạt động, CATP đã thể hiện rõ tinh thần quyết tâm, chủ động khi không chờ vụ việc xảy ra mới xử lý, mà bám sát địa bàn, kịp thời nhận diện những chiến thuật mới của tội phạm để ngăn chặn từ sớm, từ xa. Không dừng ở việc xử lý các đối tượng trước mắt, lực lượng chức năng còn mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng người, truy xét nguồn cung và các "mắt xích" liên quan. Đây là cách làm thể hiện tinh thần trách nhiệm cao: không thỏa mãn với kết quả ban đầu, không buông lỏng khi vụ việc đã được phát hiện. Với các loại MTTH mới ngày càng được ngụy trang tinh vi dưới hình thức đồ uống, thực phẩm như: "nước vui", "nước biển", "kẹo", "tem giấy"..., việc lực lượng chức năng liên tục cập nhật phương thức, thủ đoạn và cảnh báo kịp thời cho người dân, chủ CSLT là rất cần thiết.

Công an TPHCM cho biết, công tác phòng, chống MT đang chuyển mạnh từ tư duy "quản lý theo vụ việc" sang "quản lý, chuyển hóa địa bàn". Thành phố đã xác định 59 địa bàn trọng điểm, phức tạp về MT cần tập trung chuyển hóa đồng thời lựa chọn 67 xã, phường, đặc khu xây dựng đạt tiêu chí địa bàn không MT trong năm 2026, tạo lộ trình thực hiện mục tiêu "Thành phố không ma túy" vào năm 2030.

Tại P. Bàn Cờ - nơi có hơn 160 CSLT, mỗi quầy lễ tân đã trở thành một "chốt chặn" kiểm soát. Lực lượng cảnh sát khu vực thường xuyên hướng dẫn chủ CS khai thác dữ liệu định danh điện tử, nhận diện các dạng MT mới và chủ động báo tin qua đường dây nóng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Công nghệ đang trở thành công cụ đắc lực trong cuộc chiến này. Tại P. Tăng Nhơn Phú, CA đã đưa vào sử dụng "Bản đồ số" để quản lý biến động của các loại đối tượng. Trên màn hình hệ thống, toàn cảnh tình hình, vị trí các vụ việc và thông tin chi tiết về các đối tượng nghi vấn (bao gồm cả những người có tiền án liên quan đến MT) được hiển thị trực quan theo thời gian thực. Công an P. Tăng Nhơn Phú cho biết, qua bản đồ vị trí này, lực lượng chức năng có thể dễ dàng tìm ra mối liên hệ giữa các đối tượng nghi vấn, nhận diện sớm CS kinh doanh, nhà nghỉ có nguy cơ phát sinh tệ nạn MT và kịp thời vô hiệu hóa.

Ứng dụng "SOS An ninh trật tự - Công an TPHCM" được CATP triển khai từ cuối tháng 4/2025, cho phép người dân gửi báo cáo khẩn cấp kèm hình ảnh, video và vị trí GPS chính xác đến cơ quan CA chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại. Kết quả đáng ghi nhận: Ứng dụng đã nhận được 2.955 báo cáo từ người dân, đạt tỉ lệ chính xác 91,21%. Tại P. An Phú, một hội nghị với hơn 200 chủ CS kinh doanh và chủ nhà trọ đã được tổ chức để hướng dẫn cài đặt ứng dụng SOS cùng ứng dụng "Báo cháy 114". Tại P. Tây Thạnh, mô hình "Nhà trọ an toàn, không ma túy" nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ các chủ CSLT. Các chủ nhà trọ giờ không chỉ quản lý người thuê bằng sổ sách truyền thống, mà còn chủ động cập nhật thông tin qua mạng xã hội và tích cực phối hợp với CA trong các đợt tuần tra ban đêm.

Bên cạnh công nghệ, các mô hình cộng đồng cũng đang được nhân rộng. Tại P. Bình Thạnh, mô hình "Khu nhà trọ an toàn cho người khiếm thị và trẻ em" đã ra mắt tại khu nhà trọ có 27 phòng với 47 nhân khẩu, chủ yếu là người khiếm thị, trẻ em và người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Hội Liên hiệp phụ nữ P. Tam Bình cũng ra mắt mô hình nhà trọ "Không ma túy, không tệ nạn xã hội - An toàn cho phụ nữ và trẻ em" vào tối 12/9/2026. Qua đó cho thấy cuộc chiến chống MT tại CSLT không chỉ là câu chuyện của lực lượng chức năng, mà còn là trách nhiệm của cả cộng đồng dân cư.

Đầu tháng 10/2026, CA xã Bình Chánh kiểm tra đăng ký lưu trú và test nhanh MT tại 2 khu nhà trọ trên đường Vành Đai và tuyến An Phú Tây - Hưng Long. Khoảng 10 trường hợp được test nhanh, tất cả đều cho kết quả âm tính. Qua đó phần nào cho thấy hiệu quả của công tác tuyên truyền và kiểm tra thường xuyên tại các địa bàn trọng điểm.

Nhìn lại những gì đã làm được có thể thấy lực lượng chức năng TPHCM đang triển khai một chiến lược bài bản, đồng bộ từ nhận diện thủ đoạn, triệt phá đường dây đến quản lý địa bàn bằng công nghệ và huy động sức dân. Vẫn còn nhiều thách thức phía trước khi các loại MT mới liên tục xuất hiện và tội phạm ngày càng lợi dụng công nghệ để che giấu danh tính, nhưng với những kết quả đạt được cùng sự chủ động và tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng chức năng, cuộc chiến chống MT tại các CSLT đang có thêm nhiều cơ sở để tin vào kết quả tích cực.