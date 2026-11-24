Gói bánh tét chưa bao giờ chỉ là chuyện xếp nếp và buộc lạt cho chặt tay, mà đó là cách người miền Tây dệt nên sắc xuân, đưa vị ấm và tình thân vào từng khoanh bánh.

Lò bánh tét cô Lệ trải qua hơn 40 năm làm bánh tét truyền thống, gắn liền với Làng cổ Đông Hoà Hiệp, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp mang màu sắc vừa truyền thống, pha lẫn hiện đại. Đến nay, lò bánh tét cô Lệ đã được truyền qua 2 đời, nhưng vẫn giữ được hương vị của bánh tét xưa.

Để có đòn bánh tét mang đậm sắc Xuân miền Tây, lò bánh tét cô Lệ dùng các loại màu tự nhiên từ nước cốt lá dứa, lá cẩm, xào với nếp sáp được chà sạch cám qua lửa lớn cho nếp chín 40%, hỗn hợp nước cốt dừa - lá dứa, nước cốt dừa - lá cẩm thấm sâu vào hạt nếp. Điều khác biệt nếp được cho gia vị đường và muối theo đúng tỉ lệ nhất định để giúp vỏ bánh tét đậm đà và giữ được 4 ngày ở nhiệt độ thường, 30 ngày trong tủ lạnh. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN

Các loại nhân làm bánh tét thập cẩm được sơ chế kĩ lưỡng để giúp tăng hương vị nhân bánh. Đây cũng là cách để vị bánh tét và nhanh bánh hài hoà trong khi thưởng thức. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN

Bánh tét thập cẩm được gói thành nhiều lớp vỏ, nhiều lớp nhân chồng lên nhau. Khi cắt bánh sẽ tạo nên những khoanh bánh tét nhiều màu sắc đẹp mắt. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN

Bánh tét sau khi ngâm nước lạnh có màu tươi tắn. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN

Anh Trương Minh Mẫn, thế hệ thứ hai của lò bánh tét cô Lệ, đã có sự sáng tạo trong tạo hương vị bánh mới là bánh thập cẩm. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN

Lá chuối được chuẩn bị kĩ lưỡng theo kích cỡ gói bánh dọc, bọc kín 2 đầu đòn bánh tét để tránh nước vào, làm bánh nhanh hư, khi đưa vào nấu. Mỗi miếng lá chuối đều được lò bánh tét cô Lệ lau chùi kỹ, sạch sẽ trước khi gói bánh. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN

Bánh tét sau khi nấu xong sẽ được cho vào nước lạnh để giảm độ nóng, tránh mất màu tươi của lá chuối, giữ hạt nếp bên trong nguyên vẹn, không bị nát khi cắt bánh. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN

Anh Trương Minh Mẫn, thế hệ thứ hai của lò bánh tét cô Lệ, xào nếp làm vỏ bánh tét lá dứa. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN

Hai lớp vỏ bánh chủ đạo khi gói các loại bánh tét như: bánh tét chuối, bánh đậu xanh, bánh tét mỡ và bánh tét thập cẩm. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN