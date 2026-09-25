Vì sự an toàn của nông dân trên không gian mạng

Hội Nông dân thành phố tổ chức tuyên truyền chuyên đề “Nhận diện, phòng chống tin giả và phòng chống tội phạm mạng” cho cán bộ, hội viên nông dân. Ảnh: XUÂN ĐÔNG

Vừa qua, tại phường Hòa Cường, Hội Nông dân thành phố tổ chức hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên quý III năm 2026. Tham dự có 150 cán bộ hội, chi hội trưởng, chi hội phó, hội viên nông dân nòng cốt các phường, xã. Bên cạnh nội dung quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, hội nghị đã tập trung nghiên cứu chuyên đề chuyên sâu: “Nhận diện, phòng chống tin giả và phòng chống tội phạm mạng”.

Trình bày tại hội nghị, TS. Võ Công Khôi, giảng viên Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) đã phân tích thực trạng lừa đảo tinh vi trên không gian mạng hiện nay. Báo cáo viên chỉ rõ hàng loạt thủ đoạn mới mà đối tượng thường nhắm vào khu vực nông thôn như: giả danh cơ quan công an, tòa án, ngân hàng thông báo vi phạm; mạo danh người quen vay tiền qua mạng xã hội... Do ít tiếp cận kiến thức an toàn thông tin, không ít người dân đã trở thành nạn nhân trực tiếp, chịu hậu quả nặng nề về kinh tế.

Theo TS. Võ Công Khôi, thực tế cho thấy, không gian mạng phát triển, kèm theo các chiêu trò lừa đảo công nghệ cao. Trong khi đó, ý thức cũng như kỹ năng phòng chống tội phạm mạng của phần lớn hội viên nông dân vẫn còn hạn chế.

Tiến sĩ Võ Công Khôi tuyên truyền, phân tích thực trạng lừa đảo tinh vi trên không gian mạng và cách thức phòng tránh cho cán bộ, hội viên nông dân. Ảnh: XUÂN ĐÔNG

Bên cạnh rủi ro lừa đảo, việc nhận diện tin giả trên không gian mạng của nông dân cũng gặp nhiều thách thức. Do thiếu hiểu biết pháp luật, không ít người vô tình chia sẻ, bình luận những thông tin sai sự thật, giật gân, gây hoang mang dư luận. Hành vi này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín tổ chức, cá nhân khác mà còn đối mặt với các hình thức xử lý vi phạm hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Do đó, công tác trang bị kỹ năng nhận diện tin giả và phòng chống tội phạm mạng là giải pháp cấp bách, vừa bảo vệ tài sản người dân, vừa nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật trực tuyến.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân phường Hòa Cường Nguyễn Văn Thanh, qua tập huấn, cán bộ và hội viên nông dân nắm bắt các dấu hiệu nhận biết lừa đảo trên không gian mạng, chủ động nâng cao cảnh giác và biết cách xử lý khi gặp tình huống nghi vấn. Thời gian tới, Hội Nông dân phường tiếp tục phổ biến rộng rãi các nội dung này đến từng chi, tổ hội thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, giúp hội viên yên tâm lao động sản xuất, tự tin sử dụng công nghệ mà không lo ngại rủi ro lừa đảo.

Theo Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng, hội sẽ tiếp tục nhân rộng chuyên đề tuyên truyền này đến toàn thể cán bộ, chi hội và hội viên nông dân trên toàn địa bàn thành phố. Nội dung tập huấn tập trung vào các kỹ năng cốt lõi: nhận diện phương thức lừa đảo phổ biến, bảo mật thông tin cá nhân, xử lý thông tin xấu độc, cách xác thực nguồn tin chính thống... Qua đó, góp phần bảo vệ an toàn tài sản cho nông dân, xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, thúc đẩy quá trình xây dựng nông dân số, nông thôn mới văn minh, hiện đại.