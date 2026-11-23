Nỗi lo luôn thường trực

Đồi Phòng Không ở thôn Phúc Đồng, xã Tuyên Phú, từng là nỗi ám ảnh của hàng chục hộ dân mỗi khi mùa mưa lũ đến. Những vết nứt lớn kéo dài hàng trăm mét trên sườn đồi cùng nguy cơ sạt trượt đất đá đã đặt nhiều hộ gia đình trong tình trạng lo âu.

Toàn cảnh khu vực đồi Phòng Không đã được xử lý - Ảnh: X.V

Phía dưới chân đồi là khu dân cư có trên 50 nhà dân, một điểm trường tiểu học, một nhà văn hóa thôn... Tổng diện tích khu vực có nguy cơ sạt lở khoảng 2,5ha, thuộc đất rừng trồng của bà con trong thôn. Nếu xảy ra sạt lở lớn, hậu quả có thể rất nghiêm trọng.

Đồi Phòng Không trước đây có độ cao khoảng 170m. Vị trí sạt lở cách khu vực vườn, nhà ở của các hộ dân khoảng 70-90m. Phó Chủ tịch UBND xã Tuyên Phú Nguyễn Anh Tuấn cho biết: “Đồi Phòng Không bắt đầu rạn nứt từ đợt lũ tháng 10/2020. Thời điểm đó, mưa lớn kéo dài nhiều ngày làm cho kết cấu đất đá ở đồi tích tụ lượng nước lớn, gây ra vết nứt rộng từ 3-5m, có nơi khoảng 8m, kéo dài khoảng 300m. Từ năm 2020 đến nay, khu vực này không có hiện tượng nứt, sạt mới nhưng nguy cơ sạt lở vẫn rất cao, đe dọa đến tính mạng và tài sản của Nhân dân. Do vậy, mỗi khi mưa lũ, UBND xã đều phải sơ tán dân dưới chân đồi, thường xuyên kiểm tra để có phương án xử lý”.

Không chỉ là nỗi lo của chính quyền địa phương, nguy cơ sạt lở còn ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, sinh hoạt của từng gia đình. Ông Đinh Xuân Diệm, người dân thôn Phúc Đồng kể: “Trước đây, mỗi khi mưa to kéo dài, tôi và bà con trong thôn sống trong cảnh lo âu. Bởi ngọn đồi phía sau nhà có thể đổ sụp xuống bất cứ lúc nào, đe dọa đến tính mạng, tài sản của chúng tôi. Mỗi lần như thế, bà con phải di dời đến nơi khác để tạm trú, khi hết mưa mới quay về nhưng vẫn thấy bất an”.

Những lần sơ tán trong đêm mưa đã trở thành nỗi ám ảnh đối với nhiều hộ dân nơi đây. Dù chưa xảy ra sự cố, song những vết nứt trên đồi vẫn là mối hiểm họa có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Việc xử lý triệt để điểm nguy cơ sạt lở vì thế trở thành mong mỏi cấp thiết của người dân Phúc Đồng.

Kênh mương thoát nước từ đồi Phòng Không ra sông Gianh - Ảnh: X.V

Ngăn chặn nguy cơ sạt lở

Nhiều phương án xử lý khu vực nguy cơ sạt lở cao tại đồi Phòng Không đã được chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đưa ra. Qua thảo luận, phương án hạ độ cao ngọn đồi kết hợp tạo mái ta luy nhằm hạn chế xói lở được đánh giá là giải pháp có tính khả thi và hiệu quả.

Trước yêu cầu cấp bách, UBND tỉnh đã bố trí nguồn vốn 35 tỉ đồng để thực hiện dự án xử lý khẩn cấp khu vực nguy cơ sạt lở tại đồi Phòng Không, giao UBND xã Tuyên Phú làm chủ đầu tư, Công ty CP Xây dựng tổng hợp Bình Trị Thiên thi công (trong đó một phần kinh phí dùng để xử lý tình trạng sạt lở tại khu tái định cư thôn Huyền Thủy, xã Tuyên Phú). Tháng 4/2026, dự án chính thức được triển khai, đơn vị thi công đã tập trung nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Hiện nay, ngọn đồi Phòng Không đã được hạ thấp với chiều rộng khoảng 350m, chiều cao khoảng 70m. Hơn 200.000m³ đất đá đã được đào xúc, vận chuyển ra khỏi khu vực thi công. Cùng với việc hạ độ cao, đơn vị thi công tiến hành xây dựng hệ thống mương thoát nước từ khu vực công trình ra sông Gianh, kết hợp hệ thống rãnh thoát nước ngang, dọc bằng bê tông và các hạng mục phụ trợ.

Anh Nguyễn Viết Thanh, phụ trách kỹ thuật Công ty CP Xây dựng tổng hợp Bình Trị Thiên cho hay: “Việc triển khai công trình trong điều kiện địa hình đồi núi, khối lượng đất đá cần xử lý lớn nên chúng tôi phải tổ chức thực hiện khoa học, kiểm soát chặt chẽ các yêu cầu kỹ thuật. Đặc biệt, hệ thống thoát nước được chú trọng nhằm hạn chế nước mưa thấm vào thân đồi, giảm nguy cơ xói mòn và góp phần bảo đảm ổn định khu vực sau khi hạ thấp độ cao”.

Dự án xử lý khẩn cấp khu vực nguy cơ sạt lở tại đồi Phòng Không cơ bản đã hoàn thành - Ảnh: X.V

Bà Trần Thị Điếu, người dân thôn Phúc Đồng phấn khởi: “Công trình không chỉ mang lại sự an tâm mà còn bảo vệ được nhà cửa, ruộng vườn, công trình phúc lợi, đất sản xuất cho gia đình tôi và bà con trong thôn. Giờ đây, mỗi khi có mưa lũ, chúng tôi cũng rất yên tâm ở trong nhà chứ không phải tất bật di dời như trước”.

“Việc xử lý điểm nguy cơ sạt lở tại đồi Phòng Không đã giúp chính quyền địa phương giảm áp lực trong công tác ứng phó, sơ tán dân mỗi khi xảy ra mưa lũ lớn. Để bảo đảm hiệu quả lâu dài, địa phương vẫn tiếp tục theo dõi hiện trạng khu vực công trình sau thi công, kiểm tra hệ thống thoát nước, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường, nhất là trong các đợt mưa lớn kéo dài để có phương án xử lý”, Phó Chủ tịch UBND xã Tuyên Phú Nguyễn Anh Tuấn cho biết thêm.