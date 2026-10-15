Vì sự an toàn của người dân

Tuyên truyền an toàn giao thông tại Trường Tiểu học và THCS Quang Trung vào ngày 30/9 vừa qua. Ảnh: XUÂN TRINH

Thực hiện “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường năm 2026”, sau khi các trường học trên địa bàn tổ chức xong lễ khai giảng năm học mới 2026 - 2027, Công an xã Thượng Đức đã chủ động liên hệ, sắp xếp lịch công tác để triển khai tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Tại Trường Tiểu học và THCS Quang Trung, báo cáo viên của Công an xã thông tin nhanh đến 348 học sinh khối THCS và các cán bộ, giáo viên về tình hình trật tự an toàn giao thông; chỉ ra nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn liên quan đến lứa tuổi học sinh.

Bằng hình thức truyền đạt sinh động, Đại úy Phạm Lê Chí Đạt, báo cáo viên Công an xã Thượng Đức đưa ra các tình huống thực tế, hướng dẫn cho học sinh kiến thức, kỹ năng cơ bản khi tham gia giao thông.

Bao gồm: đi bộ an toàn, chấp hành đúng hiệu lệnh của đèn tín hiệu và hệ thống biển báo; đội mũ bảo hiểm đúng quy cách khi ngồi trên xe máy, xe máy điện, xe đạp điện; tuyệt đối không dàn hàng ngang, không lạng lách, đánh võng.

Đại úy Đạt lưu ý từ người lớn đến trẻ em không được sử dụng điện thoại hay ô dù khi đang điều khiển phương tiện; phải nắm rõ độ tuổi nào được phép điều khiển phương tiện tham gia giao thông...

Công an xã Thượng Đức tăng cường tuần tra, giữ vững địa bàn. Ảnh: XUÂN TRINH

Hoạt động trên không chỉ nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật an toàn giao thông cho học sinh, mà còn tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương về quản lý, giáo dục con em, quyết tâm xây dựng văn hóa giao thông an toàn ngay từ học đường.

Liên quan đến công tác tuyên truyền, đầu năm 2026, Công an xã Thượng Đức đã lồng ghép phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, kết hợp thông tin và phổ biến pháp luật an toàn giao thông, tình hình an ninh trật tự cũng như thủ đoạn của các loại tội phạm.

Thực hiện mệnh lệnh từ Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, Công an xã Thượng Đức đã phát động đợt “Cao điểm 45 ngày đêm thực hiện tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy”.

Trung tá Huỳnh Anh Viên, Trưởng Công an xã Thượng Đức chia sẻ, đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”; phối hợp với phòng chức năng Công an thành phố kiểm tra, rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy; củng cố tài liệu, hoàn thiện hồ sơ vụ án nhằm xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định.

Không chỉ đấu tranh trực diện với tội phạm, công tác phòng ngừa được Công an xã Thượng Đức chú trọng bằng việc liên tục kiểm tra, siết chặt quản lý cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự như các quán karaoke, nhà nghỉ, tiệm internet...

“Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, chúng tôi rất cần sự chung tay của toàn thể nhân dân. Sự đồng lòng của bà con về quản lý con em, tích cực phát hiện và tố giác tội phạm chính là lá chắn vững chắc nhất trước hiểm họa ma túy, bảo vệ cuộc sống bình yên của mỗi mái ấm gia đình”, Trung tá Huỳnh Anh Viên chia sẻ.