Vì sao yêu vẫn thấy kiệt sức?

Kiệt sức trong tình yêu có thể khiến các cặp đôi dần mất kết nối dù vẫn còn tình cảm với nhau. Ảnh: Pexels.

Cảm thấy mệt mỏi trong một mối quan hệ không đồng nghĩa với việc bạn đã hết yêu đối phương. Đôi khi, đó là dấu hiệu của tình trạng kiệt sức trong tình yêu (couple burnout), khi một người không còn đủ năng lượng để duy trì sự gắn kết với bạn đời.

Tình trạng này có thể xuất hiện khi một hoặc cả hai người phải đối mặt với quá nhiều áp lực, từ công việc, trách nhiệm gia đình đến những bất đồng chưa được giải quyết. Dù vẫn còn tình cảm, họ có thể dần ngại trò chuyện, ít dành thời gian bên nhau và dễ cáu gắt vì những chuyện nhỏ nhặt, theo VICE.

Theo chuyên gia tâm lý, nhận biết sớm tình trạng kiệt sức và chủ động chia sẻ cảm xúc là những bước quan trọng giúp các cặp đôi cải thiện mối quan hệ.

Kiệt sức vì yêu

Kiệt sức trong tình yêu là trạng thái một người cảm thấy cạn kiệt năng lượng khi nghĩ đến hoặc tham gia vào mối quan hệ tình cảm. Laurie Groh, chuyên gia tư vấn tâm lý được cấp phép, chủ sở hữu trung tâm Shoreside Therapies, cho biết tình trạng này tương tự kiệt sức trong công việc.

Người trong cuộc có thể cảm thấy ngại tiếp xúc với đối phương hoặc không còn đủ năng lượng để duy trì những hoạt động cần thiết như trò chuyện, dành thời gian bên nhau, lắng nghe và hỗ trợ người còn lại.

Khi mối quan hệ trở thành một trong những nguồn gây căng thẳng lớn trong cuộc sống, cả hai có thể cảm thấy mất phương hướng, áp lực và mệt mỏi.

Dù vẫn yêu đối phương, họ không còn muốn dành nhiều công sức để vun đắp tình cảm. Một số biểu hiện thường gặp là ít quan tâm đến bạn đời, dễ tranh cãi vì những chuyện nhỏ nhặt hoặc muốn giữ khoảng cách.

Theo Groh, tình trạng này khá phổ biến ở các cặp đôi đã có con. Trong quá trình tư vấn, bà thường gặp những trường hợp một hoặc cả hai người không còn muốn dành thời gian, năng lượng cho những hoạt động chung như hẹn hò, gần gũi hay cùng nhau giải quyết các vấn đề trong tình cảm.

Cuốn Khoa Học Về Lòng Tin của John M. Gottman phân tích vai trò của niềm tin, sự đồng điệu cảm xúc và thấu hiểu trong việc duy trì mối quan hệ tình cảm. Ảnh: Fahasa.

Nguyên nhân thường liên quan đến khối lượng trách nhiệm mà mỗi người phải gánh vác. Điều này đặc biệt khó khăn với những cặp đôi mới làm cha mẹ, bởi cả hai thường xuyên mệt mỏi và thiếu năng lượng. Khi đó, mỗi người dễ tập trung vào những khó khăn riêng thay vì quan tâm đến cảm xúc của đối phương.

Sự bất mãn tích tụ trong thời gian dài cũng có thể khiến tình trạng kiệt sức trở nên nghiêm trọng hơn, đồng thời tạo ra khoảng cách về mặt cảm xúc giữa hai người.

Khi đã mệt mỏi, một người thường dễ cáu gắt hoặc mất kiên nhẫn với bạn đời. Những cuộc tranh cãi liên tiếp khiến cả hai không còn muốn gần gũi hay dành thời gian cho nhau.

Trong cuốn Khoa Học Về Lòng Tin - Bí Quyết Đồng Điệu Cảm Xúc Và Duy Trì Hạnh Phúc Cho Các Cặp Đôi, nhà tâm lý học John M. Gottman phân tích vai trò của niềm tin, sự đồng điệu cảm xúc và cách hai người phản hồi trước nhu cầu của nhau. Tác giả cho rằng lòng tin không chỉ đến từ những lời hứa mà còn được hình thành qua các tương tác và hành động thường ngày.

Từ đó, khi một người liên tục cảm thấy không được lắng nghe, thấu hiểu hoặc hỗ trợ, sự gắn kết giữa hai bên có thể bị ảnh hưởng. Những bất mãn nhỏ nếu không được chia sẻ và giải quyết cũng dễ tích tụ theo thời gian.

Cách vượt qua tình trạng kiệt sức trong tình yêu

Vượt qua tình trạng kiệt sức không phải quá trình dễ dàng. Người trong cuộc cần thời gian nghỉ ngơi, phục hồi năng lượng và chủ động giải quyết những vấn đề khiến bản thân cảm thấy quá tải.

Nếu nguyên nhân xuất phát từ những bất đồng hoặc áp lực trong mối quan hệ, cả hai cần cùng trao đổi và tìm cách tháo gỡ. Groh khuyên các cặp đôi nên bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện thẳng thắn.

Mỗi người có thể chia sẻ rằng bản thân đang mệt mỏi, nhớ những khoảng thời gian hai người từng gắn bó nhưng hiện không còn đủ năng lượng để vun đắp tình cảm như mong muốn.

Việc cởi mở chia sẻ cảm xúc và nhu cầu có thể giúp cả hai tìm được tiếng nói chung. Qua đó, mỗi người hiểu rõ hơn những gì đối phương đang trải qua, thay vì cảm thấy mình luôn phải cho đi nhiều hơn hoặc nhận lại ít hơn.

Chuyên gia cũng lưu ý các cặp đôi nên tránh đổ lỗi hay chỉ trích đối phương trong lúc trò chuyện. Thay vào đó, mỗi người nên tập trung diễn đạt cảm xúc của bản thân và nói rõ mình cần gì từ người còn lại.

Một phương pháp được Groh đề cập là cuộc trò chuyện giảm căng thẳng (stress-reducing conversation) do hai chuyên gia tâm lý John và Julie Gottman giới thiệu. Với cách này, một người sẽ kể về sự việc gây căng thẳng hoặc khó chịu mà họ gặp phải bên ngoài mối quan hệ.

Lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu là những yếu tố giúp các cặp đôi duy trì sự gắn kết. Ảnh: Ketut Subiyanto/Pexels.

Người còn lại có nhiệm vụ lắng nghe, ghi nhận cảm xúc và thể hiện sự đồng cảm, thay vì vội vàng đưa ra lời khuyên hay phán xét. Sau đó, hai người đổi vai để mỗi bên đều có cơ hội chia sẻ và được lắng nghe.

Cách tiếp cận này cũng có điểm tương đồng với những nguyên tắc được John M. Gottman và Nan Silver đề cập trong cuốn 7 Bí Quyết Giúp Hôn Nhân Hạnh Phúc. Sách giới thiệu bảy nguyên tắc giúp các cặp đôi duy trì sự gắn kết, trong đó có việc tìm hiểu thế giới nội tâm của bạn đời, nuôi dưỡng sự trân trọng, chủ động hướng về nhau và giải quyết những bất đồng.

Thay vì chỉ tập trung vào việc ai đúng, ai sai trong mỗi cuộc tranh luận, các cặp đôi cần học cách lắng nghe và hiểu điều đối phương thực sự mong muốn. Những hành động nhỏ như quan tâm, dành thời gian bên nhau hay phản hồi khi bạn đời cần chia sẻ cũng góp phần duy trì sự gần gũi.

Khi cảm thấy kiệt sức, các cặp đôi không nhất thiết phải cố gắng giải quyết mọi vấn đề cùng lúc. Việc cho nhau thời gian nghỉ ngơi, chia sẻ trách nhiệm và từng bước cải thiện cách giao tiếp có thể giúp giảm bớt áp lực. Quan trọng hơn, cả hai cần nhận ra những khó khăn đang tồn tại và cùng có mong muốn cải thiện mối quan hệ.