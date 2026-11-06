Vì sao xe 'trùm mền' cả năm vẫn bắt buộc phải thay dầu nhớt định kỳ 6 đến 12 tháng?

Dầu nhớt là chất lỏng quan trọng nhất trong hệ truyền động của xe, chịu trách nhiệm bôi trơn và bảo vệ các chi tiết động cơ. Ngay cả khi xe ít chạy, dầu vẫn bị xuống cấp theo thời gian do tiếp xúc với độ ẩm và các tạp chất, khiến việc thay dầu định kỳ trở nên cần thiết.

Dầu nhớt dù không sử dụng cũng bị oxy hóa, cần thay định kỳ để bảo vệ động cơ xe hiệu quả. ﻿Ảnh: SlashGear

Dầu nhớt đóng vai trò thiết yếu trong việc bôi trơn các bề mặt làm việc của động cơ và ngăn chặn sự xâm nhập của tạp chất. Đây là một lĩnh vực khoa học đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, với nhiều công thức và thành phần hóa học khác nhau do các hãng sản xuất dầu phát triển.

Thông thường, người dùng thường căn cứ vào quãng đường di chuyển để quyết định thay dầu, ví dụ mỗi 5.000 dặm (khoảng 8.000 km). Tuy nhiên, quãng đường không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến chất lượng dầu nhớt, thời gian sử dụng cũng rất quan trọng, đặc biệt với những xe ít chạy.

Theo Cục Quản lý Đường bộ Liên bang Mỹ, trung bình người Mỹ lái xe khoảng 16.550 dặm mỗi năm. Với mức này, đa số sẽ thay dầu khoảng ba lần mỗi năm. Nhưng với những xe ít sử dụng, dầu trong động cơ vẫn cần được thay định kỳ vì dầu sẽ bị xuống cấp theo thời gian.

Dầu nhớt bị suy giảm chất lượng do các chất phụ gia chống ăn mòn, chống đóng cặn và chống mài mòn trong dầu có thể tách ra hoặc mất tác dụng sau một thời gian. Trong điều kiện bình thường, các phụ gia này có thể giữ hiệu quả đến 5 năm trong chai kín, nhưng chỉ còn khoảng một năm khi chai dầu đã mở do tiếp xúc với oxy, ẩm và bụi bẩn.

Tương tự, dầu trong động cơ dù được giữ trong môi trường kín vẫn bị oxy hóa và hấp thụ độ ẩm theo thời gian. Dầu thông thường xuống cấp nhanh hơn dầu tổng hợp do cấu trúc phân tử tự nhiên không đồng nhất như dầu tổng hợp.

Người dùng có thể kiểm tra dầu bằng que thăm dầu; dầu tốt thường có màu vàng hổ phách trong khi dầu đã hỏng chuyển sang màu nâu đậm hoặc đen và có mùi khó chịu. Thời gian lý tưởng để thay dầu là từ 6 đến 12 tháng, đặc biệt với xe để lâu không sử dụng.

Môi trường bảo quản cũng ảnh hưởng đến tốc độ xuống cấp của dầu. Dầu nên được giữ trong chai kín, ở nơi tối, khô ráo và mát mẻ để hạn chế tác động của nhiệt độ, ánh sáng và độ ẩm.

Việc sử dụng dầu nhớt đã xuống cấp sẽ làm giảm khả năng bôi trơn, khiến các chi tiết động cơ bị mài mòn nhanh hơn và dễ hình thành cặn bẩn. Điều này có thể dẫn đến hư hỏng nghiêm trọng và chi phí sửa chữa cao hơn nhiều so với chi phí thay dầu định kỳ.